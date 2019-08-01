«Тропинка в лето» идет по кругу

В Мемориальном доме-музее Сергея Тимофеевича Аксакова, в светелке на втором этаже, с июля работает выставка Студии художественного текстиля «Кускар», на которой представлены работы рукодельниц в технике лоскутного шитья и ручного ткачества, а также традиционные славянские куклы. На днях состоялась творческая встреча с нашими «кускаровками».

Можно только ахнуть от восторга и удивления и воскликнуть, перефразируя Пушкина: «Что за прелесть эти панно и дорожки, куклы и куклешки! Каждая есть поэма!»

Играют теплыми красками «Ситцевый посад» и «Терраса, освещенная солнцем» Стеллы Марковой. Завораживает разноцветьем ее «Круговерть», словно листья и цветы, подхваченные ласковым ветром. Разбегаются причудливой россыпью лиловые и зеленые тона «Сирени» Нины Первушиной, заманивают наивными узорами, вышитыми болгарским крестиком, в обрамлении лоскутного набора «Бабушкины думки», где использованы подлинные кружева, ткани и вышивки 1950-х годов. Цветочный венок «Сонета», сотворенный из павловопосадского платка, синие с вкраплением желтых искорок «Звезды» - это дело рук Людмилы Васильковой. Любови Новиковой принадлежит работа в насыщенных оттенках летней зелени и веселого оранжевого солнца. Она-то и дала название всей выставке - «Тропинка в лето». Гузель Мустафина добавила свои золотисто-зеленые домотканые дорожки и стайку сизых голубей на фоне джинсового набора и тканья.

Украшением экспозиции стали куклы Людмилы Васильковой - настоящего «профессора кукольных наук». Массу интересного может она поведать о каждом мужичке в пестрядинных штанах и ладных лапотках, о каждой бабе в повойнике и сарафане, о красных девицах и добрых молодцах, о тех куколках-оберегах, что сопровождали жизнь наших предков на каждом этапе - от куваток-закруток над колыбелью новорожденного до холстинкового ангела, охраняющего последний сон.

На встрече были подведены итоги девятилетнего сотрудничества «Кускара» с Аксаковским музеем, перечислены все шесть кускаровских выставок, проведенных в этих стенах либо в Аксаковском историко-культурном центре в селе Надеждино Белебеевского района (кстати, «Тропинка в лето» сейчас оттуда вернулась). Плюс к тому упомянуты лоскутные выставки в закрытом городе Трехгорном у наших соседей в Челябинской области, организованные совместными усилиями.

Народ примерял пышный венок из маков и васильков и нарядную красную кичку, расшитую богатой тесьмой, и, конечно, делал фотографии. А еще можно было всем попробовать силы в плетении шнуриков и круглых тряпичных «солнышек» на память об этой встрече.

Потом чай из самовара пили, сладкими заедками заедали и договаривались о следующей выставке на тему «Аленького цветочка», которую задумано провести в следующем году, когда «Кускару» стукнет десять лет.

Анна Маслова.