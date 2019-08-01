Кто же лучший?

– Каждому из нас хочется жить в комфортных условиях, ходить по чистым улицам и тротуарам – за это мы должны быть благодарны работникам жилищного хозяйства. Я не хочу превращать сегодняшнюю встречу в оперативное совещание, скажу только, что благодаря их труду в наши дома бесперебойно поступают свет, вода, тепло. Для представителей рабочих профессий мы организовали сегодняшний праздник, – сказал первый заместитель главы администрации города Салават Хусаинов, открывая торжество.Он поблагодарил глав районных администраций и руководителей жилищно-коммунальных хозяйств, которые организовали соревнования. К примеру, в УЖХ Демского района прошел конкурс по четырем профессиям.В семи номинациях четыре первых места заняли представители Демского района, это – электромонтер, слесарь-сантехник, тракторист и сварщик. Лучший дворник, как выяснилось, живет в Кировском районе, плотник – в Октябрьском, а кровельщик – в Орджоникидзевском.В номинации «Лучший слесарь-сантехник» победил Камиль Абдулов. В этот день поддержать его пришла дочка.– Мой отец не только хороший работник, он – самый лучший папа. Когда не справляюсь с домашними заданиями, я всегда обращаюсь к нему, и у нас всегда все получается. Он учит меня, что не надо бояться сложностей и заниматься тем, что ты умеешь делать, – говорит дочь Камилла.Камиль Нагимович сложностей в своей профессии не видит. Говорит, что не любит возвращаться по одному и тому же адресу, а для этого работу надо делать на совесть. Сейчас он трудится в аварийно-диспетчерской службе, а до этого долгие годы являлся сотрудником ЖЭУ-63. Жена Гузель – повар в МБУ по благоустройству.– Нет плохих профессий, есть плохие работники. Слесарю надо иметь не только знания, но и терпение - иногда ведь приходится быть и психологом, – поделился слесарь, вспомнив историю о том, как ему пришлось утешать бабушку, к которой пришел заменить прокладку в смесителе. Пока работал, она начала рассказывать про мужа, которого похоронила несколько месяцев назад и так разволновалась, что давление подскочило, пришлось вызвать «скорую» и дожидаться врачей.Занявшая второе место среди дворников демчанка Галия Хайретдинова из ЖЭУ-34 скромно отвечает, что участвовала в конкурсе профессионального мастерства просто, чтобы набраться опыта.– Я ничего особенного не делаю, просто выполняю свою работу. То, что не взяла первое место, не означает, что не справилась. Зато посмотрела, как работают коллеги – они все заслуживают уважения, – говорит она.– Выходим на соревнования не впервые, успели подружиться. А вообще, для нас важнее не сами состязания, а участие и общение, – подтверждает ее слова Лира Галишина из ЖЭУ-62, занявшая первое место в номинации «Лучший дворник».КорзинаЗа восемь лет существования конкурса в различных номинациях 15 первых мест заняли представители Демского района, 14 – сотрудники УЖХ «Сипайловский», 9 – Кировского УЖХ, 5 – Советского. Семь раз лучшими признавались участники Октябрьского района, три раза из Калининского и по две награды у представителей Орджоникидзевского и Ленинского районов.Алина ГАРИПОВА.Фото автора.allinki507@mail.ru