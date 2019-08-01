Теплые окна оказались холодными?

Конструкцию по периметру подпирали штыри. Рабочие заполнили оставшееся пространство монтажной пеной, а откосы со стороны улицы зашпаклевали.- Рабочий высунулся прямо из окна и небрежно замазал щели. У них не было даже лестницы, с которой можно было сделать это аккуратно, со стороны улицы, ведь я живу на первом этаже. Сейчас видно, что пошли трещины, а материал начал выпадать кусками. Что же будет, когда начнутся ветра и холода? – задается вопросом Анна Сергеевна.После звонка в редакцию мы решили и разобраться в сложившейся ситуации. Когда мы приехали к ней домой, чтобы сделать несколько фото, узнали, что она пережила несколько инфарктов, имеет онкологическое заболевание, а у единственного сына тоже большие проблемы со здоровьем.- Нам просто некому помочь, некому заступиться, - пожаловалась она.Анна Сергеевна рассказала, что не хотела подписывать акт приема работ. Но рабочие позвонили менеджеру, которая сказала, что они сейчас снимут окна во всех комнатах и просто уйдут. Пришлось отдать остаток - еще 27600 рублей.Мы посмотрели договор купли-продажи. В пункте «Гарантии качества» есть подпункт, где прописано, что продавец освобождается от ответственности за запотевание и промерзание одно- и двухкамерных стеклопакетов толщиной менее 32 мм, в связи с несоответствием их теплотехнических характеристик климатическим условиям Уральского региона. Справедливости ради надо отметить, что строка выделена жирным шрифтом.Мы связались с начальником отдела координации торговли, общественного питания и услуг Калининского района Венерой Гильвановой. Она сразу откликнулась на наше обращение и уже на следующий день вместе с ней мы посетили офис на улице Первомайской. Нас встретила менеджер, которая сразу догадалась, по чьему обращению мы пришли.- Мы не делаем штукатурные работы, как смогли – так замазали. Со своей стороны все сделали правильно и дали гарантию на пять лет. Женщина звонила, говорит, что ей уже дует, но на улице лето. Такого не может быть, - объясняет менеджер «Теплых окон». - Мы готовы забрать свое окно и вернуть его стоимость – 13500 рублей. Пусть закажет в другой компании, когда они привезут, мы приедем и снимем свою раму.Выслушав ее, Венера Маратовна попросила менеджера позвонить руководителю, после чего состоялся диалог с коммерческим директором. Во время пятиминутной беседы она убедила его вместе с ней и независимым экспертом посетить женщину и решить проблему сразу на месте. Встреча должна состояться в ближайшие дни.- Человек пожилой, серьезно болен, и, даже если она в чем-то не разбирается, нужно разрешить конфликтную ситуацию. Если же факты, изложенные в обращении, подтвердятся, она проведет независимую экспертизу, и появятся убедительные доказательства, то убытки возместит предприниматель, - говорит Венера Маратовна.Мы же со своей стороны будем следить за развитием событий.Мария Апкаримова.Фото Андрея ВДОВИНА.