Как вернуть деликатес?

Мы специально выехали в село Тюменяк Туймазинского района, где содержит свой конезавод Фанир Галимов. Сейчас на его ферме около 200 лошадей. Он признается, что главная его проблема – найти хорошего специалиста по изготовлению казылыка, хотя в профильных вузах и колледжах национальная кухня изучается как дисциплина.– Недостаточно одного знания технологии, надо иметь способности и опыт. А еще немаловажен рецепт, по которому готовят – у многих мастеров он передается из поколения в поколение, – говорит Фанир Галимов, предприниматель, возродивший конеферму на родной земле. Сейчас он специализируется на изготовлении кумыса, но, как признается, хотел бы возродить и производство конской колбасы.Для того чтобы производство казылыка приносило прибыль, надо производить его в большом объеме, а значит, должны быть крупные продажи и оптовые покупатели. У современных потребителей менталитет другой – не все понимают ценность и пользу натурального продукта. Кто-то, попробовав не совсем качественный товар, называет казылык жестким, а кто-то и вовсе не признает вкус вяленого мяса.По правилам, казылык должен изготавливаться осенью и в течение всей зимы «зреть». Но в погоне за прибылью некоторые нерадивые предприниматели чаще обдувают продукт вентиляторами, вследствие чего продукт сушится, мясо становится черным, зато на прилавки поступает уже через две-три недели. К тому же большинство используют не только мясо, но и различные добавки. А между тем в настоящем казылыке допускается только конина из разных частей тела.Также чтобы получить качественную продукцию, лошади должны быть не верховые, не рабочие, а ежедневно находиться в свободном выгуле от первой оттепели до крепких заморозков. При этом на достаточно просторных пастбищах – например, на 200 голов лошадей не менее двух тысяч гектаров. Здесь коневоды не видят проблемы – после распада колхозов осталось много заброшенных земель и их владельцы только рады, чтобы они не пустовали и приносили пользу. К тому же сейчас существуют различные государственные программы, гранты на поддержку развития сельского хозяйства, льготное кредитование на покупку оборудования.– Для тех, кто хочет работать и развивать аграрный комплекс, поддержка есть и от государства, и от муниципалитета, – считает Фанир Гильмутдинович.В Уфе казылык можно приобрести на фермерских ярмарках и в магазинах халяльной продукции. Стоимость продукции достаточно высокая – 100 грамм в районе 500 рублей. Продавцы и изготовители признаются, что спрос на продукцию невысокий и торговать им не очень выгодно.Алина ГАРИПОВА.Фото автора