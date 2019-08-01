Спасаем ремонт

Случаи порчи общедомового имущества после прошедшей капитальной реконструкции наблюдаются с завидной регулярностью во всех районах Уфы: выбивают окна, ломают перила, разрисовывают стены только что выкрашенных стен.- Мы ждем от вас предложений, как обезопасить наши дома от асоциальных элементов, какие действия надо предпринять правоохранительным органам, - обратился к собравшимся заместитель главы администрации Игорь Трухневич.- Ремонт делается на народные деньги, - отметил председатель городского центра общественного контроля Рим Булатов, - республика потратит 6 миллиардов рублей. На эти средства, например, можно построить два моста. Поэтому мы должны быть заинтересованы потратить деньги с умом.- В большинстве домов ремонта не было 30 -40 лет, - сообщил заместитель директора ОЖХ Орджоникидзевского района Ильдар Губайдуллин, - в этом году предстоит привести в порядок 220 подъездов в 70 домах, пока сдано три, в работе – 33.Один из способов сохранения общедомового имущества – установка видеокамер. На встрече присутствовали представители нескольких компаний-провайдеров, которые рассказали, что установка двух камер по периметру двора и в каждом подъезде будет произведена бесплатно, а плата за «Умный домофон» останется такой же. Но решение об этом могут принять только жители на общем собрании. В будущем все камеры войдут в систему «Безопасный город».По улице Кольцевой, 25 ремонт подъездов начнется с 1 августа, а система видеонаблюдения уже работает.- В доме всего 42 квартиры, все друг друга знают, - рассказывает председатель совета МКД Татьяна Мирошник, - все подъезды под присмотром камер, поэтому мы уверены, что все останется в целости и сохранности.У собравшихся активистов было немало претензий к работе участковых, ведь многие даже не знают их в лицо.- Проблема действительно существует, - ответил начальник службы участковых Рамиль Валиахметов, - и этому есть объяснение. Количество участковых в связи с реформой МВД сократилось с 76 до 36. А население района растет с каждым годом, Черниковка интенсивно застраивается, вводятся новые дома, нагрузка увеличивается.Участники встречи предложили оснастить информационными стендами подъезды, на них должны размещаться контакты всех служб, в том числе и номера телефонов участковых уполномоченных полиции. Также говорилось о том, что необходимо, начиная с детского сада и школы, вести разъяснительную работу о бережном отношении к своему дому, двору, подъезду.Общее мнение выразила старшая по подъезду дома №8/1 по улице Блюхера Эльвира Селиверстова:- Ремонт делается на наши деньги, и мы вправе требовать от Регионального оператора добросовестного исполнения своих обязательств. И надо наладить обратную связь: чтобы мы не выступали в роли просителей, а нас спрашивали: комфортно ли вам живется?Светлана ЯНОВА.