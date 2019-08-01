Как в своей квартире

Пятиэтажное здание, разместившееся в исторической части города, построено в 1976 году. Это один из тех домов, которые сохранили высокое крыльцо с лестницами. Председатель домкома Ольга Ефимова показывает свое хозяйство. Двор достаточно ухожен: благодаря активности жильцов в прошлом году удалось обустроить парковки, установить спортплощадку и положить асфальт по программе «Городская среда», а также с помощью Регоператора поменять кровлю крыши с мягкой на цельнометаллическую. Сейчас приходится следить за реализацией новой программы.- Уже поменяли износившиеся окна на пластиковые, сейчас идет выравнивание стен декоративной штукатуркой. Сняли старые тамбурные двери, которые после завершения ремонта заменим на новые. Также предстоит восстановить козырек над входной группой, поставить антивандальные светильники, покрасить стены, обновить крыльцо, - перечисляет главный инженер ТЖХ Вадим Хусаенов.Жильцы дома в режиме онлайн отсматривают работы, участвуют в проверках, держат связь с подрядчиком, инспекторами. Проверяющих комиссий несколько - после каждой операции, например, монтажа окон, приезжают представители технадзора, управляющей компании, районной администрации. Вот и сегодня проблемы рассмотрены с депутатом Государственного Собрания — Курултая РБ Галиной Ишмухаметовой, заместителем главы администрации Ленинского района Иваном Ивановым, пришедшими с очередной инспекцией.- На месте обсудили все претензии, осмотрели подъезды, выслушали представителей подрядных организаций, - рассказала Галина Газимовна. - Ремонтникам придется исправить брак в работе: более тщательно снять старую штукатурку и заново подготовить стены к покраске.Представители подрядчика и Регоператора согласились с представленными замечаниями и рассказали, как будут их устранять.- Пока речь о приемке не идет, - уточнил главный специалист отдела капремонта НОФ «Региональный оператор РБ» Ильмир Хайретдинов. – Договорились сдавать объект поэтапно, в данном случает по два подъезда, и показывать, что и как сделано.Мнения всех сторон сошлись: «если делать ремонт, то качественно». В завершение встречи подрядным организациям указано на необходимость устранения замечаний в ближайший срок.Ольга Ефимова подчеркнула, что дом не ремонтировали около 40 лет, поэтому контроль со стороны жильцов такой жесткий.- Чтобы ремонт шел организованно, нужна координация всех работ: провайдеров, отделочников, связистов и других субподрядчиков, - говорит она. – Программа создана не для того, чтобы делать все тяп-ляп, поэтому не прощаем никакие огрехи. Ремонт будет сделан так, как каждый старается сделать его в своей квартире.Зиля БАДРИЕВА.Фото Андрея ВДОВИНА.