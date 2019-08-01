«Цветная» селекция

Уфа и 14 близлежащих районов республики входят в зону ответственности регионального оператора №1, которым по итогам конкурса стало МУП «Спецавтохозяйство». Ежегодно на территории с населением 1,45 миллиона человек образуется около 750 тысяч тонн бытовых отходов, причем из-за роста потребления и большого количества различной упаковки объем накоплений мусора населением в среднем увеличивается на 3-5% в год. Одна из наиболее остро стоящих проблем - обновление контейнерного парка. Из 12 тысяч городских контейнеров около 7 тысяч имеют высокий износ и морально устарели. Это касается прежде всего, моделей, допускающих только боковую разгрузку в мусоровоз, что занимает много времени и нередко ведет к выпадению части отходов.- В обновлении контейнерного парка предпочтение отдается современным евроконтейнерам, допускающим заднюю загрузку в бункер автомобиля, что убыстряет процесс и исключает возможность выпадения мусора, - рассказал заместитель директора по эксплуатации МУП «Спецавтохозяйство» Уфы Ринат Биккинин. - Такие емкости бывают двух типов - металлические из оцинкованных листов и из ударопрочного пластика. Мы отдаем предпочтение последним, исходя из соотношения «цена - качество».Наряду с обновлением существующих, Уфе необходимы новые площадки для сбора отходов, особенно в активно развивающихся пригородных поселках. Потребность города в приобретении новых контейнеров, исходя из нормативов, составляет 2394 единицы, в том числе 1442 - для установки в частном секторе и отдаленных территориях с организацией 415 новых площадок.Разделяй и властвуйВ этом году в рамках программы «Разделяй и сохраняй» в Уфе стартовала массовая установка контейнеров для раздельного сбора отходов: бумаги, пластика и стекла. Внедрение практики селекции бытового мусора началось еще в 2012 году. Тогда в Орджоникидзевском районе на площадках ТКО жилых домов было установлено около 20 пластиковых контейнеров желтого цвета, предназначенных для сбора только пищевых отходов. Этим предполагалось упростить сортировку мусора на специальных пунктах, где органика часто делает непригодным для переработки многие виды ценного вторсырья, особенно бумагу, пластик и картон. Сейчас основной упор будет делаться на разделение мусора непосредственно в точках сбора, что позволит, с одной стороны, получить чистое вторсырье и снизить нагрузку на единственный в городе полигон в Черкассах, с другой – уменьшить платежи населения, размер которых зависит от объема вывезенных на свалку несортированных отходов.В мае-июне в рамках программы «Разделяя сохраняй» в Уфе введены в эксплуатацию 36 площадок по раздельному сбору отходов и установлены специализированные евроконтейнеры нового образца объемом 0,9 кубометра. Каждая емкость имеет свой цвет, красный - для стекла, синий - бумаги, желтый – для пластика. В Кировском районе 25 площадок сбора ТКО получили 75 евроконтейнеров селективного сбора. В Ленинском на 7 площадках установлен 21 контейнер, а в Калининском 4 площадки получили 12 контейнеров. На территории города регоператор также установил 180 сетчатых модулей для сбора ПЭТ-тары и пластика объемом 1,4 кубических метра.Проект «Разделяя сохраняй» в третьем квартале получит развитие в рамках программы «Башкирские дворики». В Уфе планируется установка 43-х площадок со 129-ю контейнерами для раздельного сбора.Как пояснили в «Спецавтохозяйстве», вторсырье из таких контейнеров вывозит спецтранспорт в соответствии с графиком, исключающим смешивание разделенных жителями отходов. Далее отходы проходят дополнительный отбор на сортировочном комплексе, прессуются в кипы и отгружаются переработчикам вторсырья.Взгляд в будущееСогласно распоряжению правительства РФ, с 1 января 2018 года на полигоны ТКО запрещено вывозить 67 видов отходов, в том числе лом цветных и черных металлов. С 1 января этого года нельзя закапывать еще 109 наименований, а с 2022-го - 182. Несмотря на развитие системы раздельного сбора, не все уфимцы готовы бросать мусор в разные контейнеры. Поэтому для извлечения вторсырья необходима дополнительная сортировка. Сейчас в Уфе через сортировку, которую ведут МУП «Спецавтохозяйство» и частная компания, проходит всего около 45% всех городских отходов. Для стопроцентного охвата на полигоне в Черкассах запланировано строительство нового современного сортировочного комплекса мощностью 400 тысяч тонн в год.- Заложенные в проект технологии позволят вести углубленную сортировку, в частности, предусматривается возможность установки специального оптического модуля с высокой степенью точности извлечения разных видов вторресурсов, - пояснил Ринат Биккинин. - Реализация проекта позволит улучшить экологическую ситуацию, продлит ресурс полигона у Черкассов и создаст 239 новых рабочих мест.В состав нового мусоросортировочного комплекса войдет основной корпус для приема отходов, где будет смонтировано оборудование для извлечения цветных и черных металлов, дисковые сепараторы для отделения мелких фракций, линия ручной сортировки на 40 постов, 18 ленточных конвейеров, обеспечивающих прием отходов, технологическое продвижение и погрузку неликвидных фракций. Для превращения извлеченных вторресурсов в удобные для перевозки компактные брикеты предусмотрены два высокопроизводительных пресса. Комплекс также получит линию приема и обезвреживания отходов I-II классов опасности, установку для переработки автомобильных шин и термического обезвреживания отходов III класса опасности.Сам полигон у поселка Черкассы, работающий с 1969 года, модернизируется: старую площадку планируется закрыть, а для приема мусора подготовят новую, построенную с использованием современных материалов и технологий. Дно полигона покроют специальной геомембранной пленкой, исключающей попадание в почву влаги из гниющего мусора. Загрязненная жидкость будет собираться и поступать на локальные очистные сооружения, а после очистки использоваться для технических целей. Еще одно образующееся при разложении отходов опасное вещество - свалочный газ - также соберут для последующего использования в котельной в качестве альтернативного топлива.Алексей Фатыхов.