Доступный волейбол

Обустройство дворовых волейбольных площадок – главная цель проекта, в конце мая стартовавшего в Уфе по инициативе мэрии. Планируется, что к началу учебного года на территории города будут функционировать 315 площадок. Помимо этого, предполагается проведение мастер-классов, «соседских» и городских соревнований.Одна из первых таких площадок появилась на улице Бикбая, возле дома №12/2. По такому случаю здесь организовали дворовый турнир, который посетили профессиональные игроки «Урала» и молодежного коллектива «Беркуты Урала». Главным событием праздника стал мастер-класс. Ребятам посчастливилось потренироваться под руководством Александра Родионова.- Такие события привлекают детей. Они получают дополнительную мотивацию для занятий спортом. К тому же не нужно никуда ехать – площадка буквально под боком, - подчеркнул спортсмен.- В нашем районе к сентябрю откроется 60 площадок, 25 уже готовы. Это не значит, что все они новые. Где-то мы приводим в порядок уже существующие: укладываем новое покрытие, наносим разметку. Очень хорошие песочные площадки появились в парке «Кашкадан», на них проходили состязания Международных детских игр по пляжному волейболу. Они соответствуют самым современным требованиям и техническим характеристикам, - отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Октябрьского района Леонид Ильин.Во дворе дома №45 по улице Зорге когда-то была хорошая спортивная зона, до сих пор по соседству проживают хорошие волейболисты. Сейчас здесь идет благоустройство, и затем команда соберется вновь, чтобы побороться за призы на городских соревнованиях.Повышенное внимание к волейболу в Уфе в последнее время связано с тем, что в нашем городе состоится один из предварительных этапов мужского чемпионата мира-2022. По своей значимости это состязание на порядок выше, чем, к примеру, российский этап Лиги наций, который столица республики проводила два года подряд.Мария АПКАРИМОВА.Фото Андрея ВДОВИНА.