Движение мысли

Живописные полотна его давно полюбились уфимскому зрителю. Хорошо известны они и ценителям прекрасного далеко за пределами нашей республики. Тем интереснее было встретиться с Маратом воочию, услышать о его становлении как художника, попытаться получить подсказки к загадкам, зашифрованным в его работах. Приятно было вручить ему фирменную «нестеровскую» кружку с репродукцией его «Предчувствия».Сначала Марат объяснил, что Марин – конечно, псевдоним, придуманный им в юности, но настоящую фамилию так и не назвал: должна ведь остаться интрига. С удовольствием вспомнил о занятиях в Детской художественной школе № 2 еще на улице Белякова, рядом с парком Якутова, у художника Рамиля Латыпова, о годах учебы на архитектурно-строительном факультете УНГТУ. А также об уроках профессора Мельникова, о том влиянии, которое оказал на него наш мастер «магического реализма» Сергей Краснов, и поездке с ним в Италию, где воздух пропитан многовековой историей, свободой творческого самовыражения, волшебством искусства.Сиюминутные впечатления Марин бережно складывает в копилку памяти, в которой они, пройдя некую «алхимическую» трансформацию, сбрасывают шелуху повседневности, обретают идущее из глубины звучание, построенное на энигме - загадке. Вот главное в его картинах, наполненных аллюзиями из сокровищницы прошлого, отсылками к стихам поэтов Серебряного века, античным приемам изображения человеческого лица, изысканной цветовой гамме художников Возрождения. И разгадывать энигматический подтекст его картин, распутывать прихотливую вязь ассоциаций – дело очень увлекательное. А можно просто смотреть и вдруг философски осознать нечто новое в себе и в мире.В «Ижаде» его творчеству отведено отдельное выставочное пространство. Всего четырнадцать картин представлены здесь. Это прекрасные дамы и таинственные чародеи с прямыми «античными» носами, павлиньи перья на их шляпах, архитектурно выверенные построения в пейзажах фантастических городов, изысканные жирафы, что населяют эти города либо сами становятся невиданными домами-небоскребами с освещенными окнами по всему туловищу, птицы - ласточки, дрозды, синички, вольно порхающие, где им вздумается. Отдельной «строкой» выделяются портреты Тарковского, Гумилева, Вертинского, но и эти полотна окутаны дымкой загадок.Марат Марин пишет свои произведения по левкасу (еще один его секрет). Это - специальный грунт из мела на рыбьем клею, используемый иконописцами. Левкас придает благородную бархатистость поверхности полотна, делает его по-особому рельефным и словно припудренным налетом времени.…Давным-давно у него была мастерская в цокольном этаже здания по ул. Карла Маркса, 6, а я работала там же в президиуме научного центра РАН. В Малом зале Союза художников РБ на Коммунистической открылась тогда его первая персональная выставка под названием «De profundis» («Из бездны»). Я написала о ней в газете, с тех пор и люблю нереально реальный мир художника Марата Марина.Анна Маслова.