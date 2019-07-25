Скоро прозвенит звонок на урок

Торопятся открыть двери новая школа в микрорайоне Яркий и после реконструкции школа № 44 в Советском районе. Обе они входят в список юбилейных объектов. Вчера глава администрации Ульфат Мустафин проинспектировал ход работ.
Желто-оранжевые дома посреди зеленого массива Демы, где ярким фиолетовым пятном выделяется новое здание, – такой предстала школа № 162.
- Будущее учебное заведение будет не только соответствовать современным требованиям качества образования, но и станет красивым архитектурным объектом микрорайона, – отметил Ульфат Мансурович. - Микрорайон Яркий является одним из быстрорастущих в городе, поэтому и новая школа должна стать своеобразным центром притяжения горожан.
По словам архитекторов, проект необычен в первую очередь своей масштабностью: в здании общей площадью 22 га могут обучаться 1000 человек, причем для занятий спортом возведены два зала, во дворе разбиты футбольное поле, баскетбольные, гимнастические, волейбольная площадки, а также территории для подвижных игр, тихого отдыха и учебно-опытной работы. Помимо учебных аудиторий, здесь будут: актовый зал, блок начальных классов. В проект внедрен интерактивный образовательный комплекс с набором современного оборудования и систем, программ обучения с доступом к электронным библиотекам, предусмотрены два компьютерных класса. Стоит отметить, что у здания – свои автономная газовая котельная и электрическая подстанция.
Входная группа, которую строители собираются отделать гранитом, поражает размерами. Нескользкие полы сделаны из уральского камня. Просторный холл с колонами, напоминающий дворцовое помещение, даст возможность не только устроить большие раздевалки, но и свободно, без толкотни переодеться детям. А широкие и светлые коридоры оборудуют зонами отдыха со скамейками и пуфиками.
Большое внимание строители уделяют оформлению кабинетов и помещений. Даже этажи, где маляры делают последние штрихи, разделены по цвету: оранжевый, синий, желтый. Кстати, дизайн кабинетов решен с помощью общественного обсуждения. Администрация района сделала специальную страничку в соцсетях, куда родители и жители могли внести свои предложения. Мэр заметил, что такие решения всегда надо принимать вместе.
При осмотре классов отмечены большие окна и светлые стены. Двери из дерева отделаны металлической окантовкой для большей долговечности. Скоро аудитории примут обжитый вид, обзаведутся мебелью и оборудованием. Уже известно, что два класса будут компьютерными, а библиотека электронной.
Отделанная цветной плиткой столовая также поразила размерами и множеством подсобных помещений. Актовый зал сконструирован наподобие амфитеатра, а место будущей сцены пока щетинится металлическим «ежиком». Спортзал – один из самых больших в городе, сегодня ждет покрытия и инвентаря.
- Здесь можно заниматься разными видами спорта, - отметил Ульфат Мустфин. – Ведь в таких условиях наши воспитанники должны занимать призовые места, и они уже порадовали нас на Международных детских играх.
По словам гендиректора треста «Башгражданстрой» Красноперова, все необходимые коммуникации - водопровод, канализация, электросети, - уже проложены. Сейчас ведется монтаж опор освещения, установка ограждений. На футбольном поле дренаж выполнен послойной укладкой щебня, дорожки будут забетонированы.
- Спортивные площадки выложат современным покрытием, исключающими травмы, - отметил подрядчик. – Их уникальность в том, что проектировщики постарались воплотить все современные достижения в плане обеспечения инвентарем для всесторонних занятий спортом.
На игровой площадке игрой цветов радуют глаз качели, горки, полосы для преодоления препятствий. Желающие могут заняться воркаутом.
Как заметила начальник Управления образования города Елена Хаффазова, в настоящее время ведется работа по набору педагогических кадров, назначен врио директора школы. Уже сформировано 12 класс-комплектов. Прием детей в школу продолжается.
Основным направлением новой школы станет изучение русского, башкирского и английского языков. Учебный план для 5-9 классов будет ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов на башкирском и английском языках. На башкирском будут изучаться уфаведение, музыка, затем – основы духовно-нравственной культуры народов России, география. На английском языке планируется изучение биологии и информатики.
Предпрофильная подготовка вводится сразу после начального обучения. Предполагается открыть 10-11 классы медицинского, технологического, естественно-научного и социально-экономического профилей, также на английском языке планируется изучение биологии, затем – физики, экономики и географии.
К преподаванию по профильным предметам привлекут преподавателей вузов республики. В рамках организации системы дополнительного образования и внеурочной деятельности решено разработать программы по освоению игры в шахматы, организации работы спортивных секций по борьбе, бадминтону, баскетболу, футболу, волейболу, тхэквондо. Ученики 10-11 классов смогут здесь учиться вождению и даже получить права.
Также дополнительное образование будет представлено широким спектром интеллектуальных, творческих и спортивных клубов по интересам: скорочтение, робототехника; сценическое искусство на изучаемых языках, хореография; сольное и хоровое пение; национальная борьба «курэш», восточные единоборства, легкая атлетика.
Планируется организация и участие в профильных, академических сменах и лингвистических лагерях в каникулярное время, в том числе и за рубежом в рамках программ по обмену школьниками.
- С открытием школы дети из «Яркого» получат большие возможности, - подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации Демского района Айдар Базгутдинов. – В микрорайоне, где идет интенсивная застройка, очень нужна такая большая современная школа.
Переменка для здания
С нетерпением ждут открытия школы № 44 и в Советском районе. На участке по улице Достоевского бесперебойно снуют самосвалы, работают краны и звучат отбойные механизмы. Без выходных в любую погоду на стройке трудятся 159 человек.
По проекту полезная площадь увеличится до 19 000 квадратных метров, здесь смогут учиться 1300 школьников в одну смену, тогда как проектная мощность старого здания составляла 800 мест. Занятия планируется проводить в одну смену.
Здесь появятся многофункциональные залы для занятий спортом, кабинеты для работы различных кружков и секций. Предусмотрено устройство элементов доступной среды: тактильные дорожки, отсутствие порогов для свободного передвижения и входные группы с пандусами. Также полностью обновят мебель и электронно-техническое оборудование.
- Первоначально планировалось возвести новый корпус на месте снесенных ангаров, что и было сделано. 4-этажное здание возвели в срок. А вот старую постройку общеобразовательного учреждения, которая относится к 1937 году, трогать не планировали, но в конце марта текущего года «БашНИИстрой» дал рекомендации демонтировать ее и построить на этом месте еще один новый корпус, что сейчас и делается, - рассказал директор фирмы-подрядчика СУ-10 Владислав Сидоркин.
На месте старой школы будет четыре корпуса. В первом, это основное здание, разместятся средний и старший блоки, а также медицинский кабинет; во втором будет переоборудован обеденный зал, также здесь запланирован зал для игры в настольный теннис, кабинеты для кружков, два спортзала, мастерские. В третьем корпусе разместятся учебные кабинеты, залы спорта и хореографии, ритмики и танцев, библиотека, электронный тир, музей. Четвертый корпус — спортивный.
Мэр города осмотрел 3-й корпус, где ведется монтаж утеплительных плит фасада, штукатурят фасад по сетке, отделывают помещения и кабинеты, устанавливают радиаторы отопления.
По переходу комиссия прошла в корпус № 2, в котором рабочие заканчивают строительство входной группы, ведут электромонтажные работы.
В разработке проекта реконструкции участвовали сами школьники, вместе со взрослыми разработав план 3-го корпуса. На мнение детей опирались и при выборе колористики учреждения. В работе над проектом столовой приняли участие преподаватели и студенты Института искусств.
В разговоре с подрядчиком Ульфат Мансурович уточнил объем проделанной работы, сроки благоустройства территории.
В оформлении коридоров, фойе и рекреационных помещений используются яркие цвета, а в учебных кабинетах – светлые, пастельные оттенки, удобные для долгого пребывания и концентрации внимания. Мэр положительно оценил дизайнерские решения, подчеркнув, что школа должна быть максимально комфортной и интересной для ребят.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Андрея ВДОВИНА.