Скоро прозвенит звонок на урок

- Будущее учебное заведение будет не только соответствовать современным требованиям качества образования, но и станет красивым архитектурным объектом микрорайона, – отметил Ульфат Мансурович. - Микрорайон Яркий является одним из быстрорастущих в городе, поэтому и новая школа должна стать своеобразным центром притяжения горожан.По словам архитекторов, проект необычен в первую очередь своей масштабностью: в здании общей площадью 22 га могут обучаться 1000 человек, причем для занятий спортом возведены два зала, во дворе разбиты футбольное поле, баскетбольные, гимнастические, волейбольная площадки, а также территории для подвижных игр, тихого отдыха и учебно-опытной работы. Помимо учебных аудиторий, здесь будут: актовый зал, блок начальных классов. В проект внедрен интерактивный образовательный комплекс с набором современного оборудования и систем, программ обучения с доступом к электронным библиотекам, предусмотрены два компьютерных класса. Стоит отметить, что у здания – свои автономная газовая котельная и электрическая подстанция.Входная группа, которую строители собираются отделать гранитом, поражает размерами. Нескользкие полы сделаны из уральского камня. Просторный холл с колонами, напоминающий дворцовое помещение, даст возможность не только устроить большие раздевалки, но и свободно, без толкотни переодеться детям. А широкие и светлые коридоры оборудуют зонами отдыха со скамейками и пуфиками.Большое внимание строители уделяют оформлению кабинетов и помещений. Даже этажи, где маляры делают последние штрихи, разделены по цвету: оранжевый, синий, желтый. Кстати, дизайн кабинетов решен с помощью общественного обсуждения. Администрация района сделала специальную страничку в соцсетях, куда родители и жители могли внести свои предложения. Мэр заметил, что такие решения всегда надо принимать вместе.При осмотре классов отмечены большие окна и светлые стены. Двери из дерева отделаны металлической окантовкой для большей долговечности. Скоро аудитории примут обжитый вид, обзаведутся мебелью и оборудованием. Уже известно, что два класса будут компьютерными, а библиотека электронной.Отделанная цветной плиткой столовая также поразила размерами и множеством подсобных помещений. Актовый зал сконструирован наподобие амфитеатра, а место будущей сцены пока щетинится металлическим «ежиком». Спортзал – один из самых больших в городе, сегодня ждет покрытия и инвентаря.- Здесь можно заниматься разными видами спорта, - отметил Ульфат Мустфин. – Ведь в таких условиях наши воспитанники должны занимать призовые места, и они уже порадовали нас на Международных детских играх.По словам гендиректора треста «Башгражданстрой» Красноперова, все необходимые коммуникации - водопровод, канализация, электросети, - уже проложены. Сейчас ведется монтаж опор освещения, установка ограждений. На футбольном поле дренаж выполнен послойной укладкой щебня, дорожки будут забетонированы.- Спортивные площадки выложат современным покрытием, исключающими травмы, - отметил подрядчик. – Их уникальность в том, что проектировщики постарались воплотить все современные достижения в плане обеспечения инвентарем для всесторонних занятий спортом.На игровой площадке игрой цветов радуют глаз качели, горки, полосы для преодоления препятствий. Желающие могут заняться воркаутом.Как заметила начальник Управления образования города Елена Хаффазова, в настоящее время ведется работа по набору педагогических кадров, назначен врио директора школы. Уже сформировано 12 класс-комплектов. Прием детей в школу продолжается.Основным направлением новой школы станет изучение русского, башкирского и английского языков. Учебный план для 5-9 классов будет ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов на башкирском и английском языках. На башкирском будут изучаться уфаведение, музыка, затем – основы духовно-нравственной культуры народов России, география. На английском языке планируется изучение биологии и информатики.Предпрофильная подготовка вводится сразу после начального обучения. Предполагается открыть 10-11 классы медицинского, технологического, естественно-научного и социально-экономического профилей, также на английском языке планируется изучение биологии, затем – физики, экономики и географии.К преподаванию по профильным предметам привлекут преподавателей вузов республики. В рамках организации системы дополнительного образования и внеурочной деятельности решено разработать программы по освоению игры в шахматы, организации работы спортивных секций по борьбе, бадминтону, баскетболу, футболу, волейболу, тхэквондо. Ученики 10-11 классов смогут здесь учиться вождению и даже получить права.Также дополнительное образование будет представлено широким спектром интеллектуальных, творческих и спортивных клубов по интересам: скорочтение, робототехника; сценическое искусство на изучаемых языках, хореография; сольное и хоровое пение; национальная борьба «курэш», восточные единоборства, легкая атлетика.Планируется организация и участие в профильных, академических сменах и лингвистических лагерях в каникулярное время, в том числе и за рубежом в рамках программ по обмену школьниками.- С открытием школы дети из «Яркого» получат большие возможности, - подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации Демского района Айдар Базгутдинов. – В микрорайоне, где идет интенсивная застройка, очень нужна такая большая современная школа.Переменка для зданияС нетерпением ждут открытия школы № 44 и в Советском районе. На участке по улице Достоевского бесперебойно снуют самосвалы, работают краны и звучат отбойные механизмы. Без выходных в любую погоду на стройке трудятся 159 человек.По проекту полезная площадь увеличится до 19 000 квадратных метров, здесь смогут учиться 1300 школьников в одну смену, тогда как проектная мощность старого здания составляла 800 мест. Занятия планируется проводить в одну смену.Здесь появятся многофункциональные залы для занятий спортом, кабинеты для работы различных кружков и секций. Предусмотрено устройство элементов доступной среды: тактильные дорожки, отсутствие порогов для свободного передвижения и входные группы с пандусами. Также полностью обновят мебель и электронно-техническое оборудование.- Первоначально планировалось возвести новый корпус на месте снесенных ангаров, что и было сделано. 4-этажное здание возвели в срок. А вот старую постройку общеобразовательного учреждения, которая относится к 1937 году, трогать не планировали, но в конце марта текущего года «БашНИИстрой» дал рекомендации демонтировать ее и построить на этом месте еще один новый корпус, что сейчас и делается, - рассказал директор фирмы-подрядчика СУ-10 Владислав Сидоркин.На месте старой школы будет четыре корпуса. В первом, это основное здание, разместятся средний и старший блоки, а также медицинский кабинет; во втором будет переоборудован обеденный зал, также здесь запланирован зал для игры в настольный теннис, кабинеты для кружков, два спортзала, мастерские. В третьем корпусе разместятся учебные кабинеты, залы спорта и хореографии, ритмики и танцев, библиотека, электронный тир, музей. Четвертый корпус — спортивный.Мэр города осмотрел 3-й корпус, где ведется монтаж утеплительных плит фасада, штукатурят фасад по сетке, отделывают помещения и кабинеты, устанавливают радиаторы отопления.По переходу комиссия прошла в корпус № 2, в котором рабочие заканчивают строительство входной группы, ведут электромонтажные работы.В разработке проекта реконструкции участвовали сами школьники, вместе со взрослыми разработав план 3-го корпуса. На мнение детей опирались и при выборе колористики учреждения. В работе над проектом столовой приняли участие преподаватели и студенты Института искусств.В разговоре с подрядчиком Ульфат Мансурович уточнил объем проделанной работы, сроки благоустройства территории.В оформлении коридоров, фойе и рекреационных помещений используются яркие цвета, а в учебных кабинетах – светлые, пастельные оттенки, удобные для долгого пребывания и концентрации внимания. Мэр положительно оценил дизайнерские решения, подчеркнув, что школа должна быть максимально комфортной и интересной для ребят.Зиля БАДРИЕВА.Фото Андрея ВДОВИНА.