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Журналист спешит на помощь

Автор: cmanager от 25-07-2019, 09:18
Журналист спешит на помощьПроблемы нашего дома

- Под домом расположен двухуровневый паркинг, в который круглый год льется вода (зимой от таяния снега, в остальное время после дождей). После обращения в управляющую компанию жильцы получили ответ о якобы конструктивных нарушениях при строительстве здания, вследствие чего постоянно засоряются колодцы, - пожаловалась в редакцию жительница дома №22 по улице Домашникова Екатерина А.

Управляющая компания ссылается на «Уфаводоканал», сотрудники которого не могут устранить протечку и, как уверяют жильцы, не реагирюет на заявки.

- Прошу ответственные службы обратить внимание на ситуацию: устранить нарушения, а также с привлечением экспертов провести комиссионный осмотр конструкции дома на предмет безопасности проживания, - просит наша читательница.

Свой комментарий по этому поводу дали представители управляющей компании «Эверест»:
- Подтопление подземной стоянки вызвано засором трубопроводов квартальных сетей канализации, которые находятся в ведении МУП «Уфаводоканал». В результате чего и произошло поступление стоков.

Как выяснилось, УК направила письмо в адрес «Уфаводоканала» о необходимости прочистки и промывки колодцев. А пока, чтобы исключить дальнейшее подтопление помещений, до приезда работников ресурсоснабжающей организации, прочистка и промывка были произведены силами «Эвереста».

- Инженерные коммуникации и конструктивные элементы дома находятся в исправном состоянии. Согласно договору долевого участия, застройщик несет гарантийные обязательства с момента передачи объекта долевого строительства участнику. В случае возникновения претензий по качеству строительства и конструкции здания жителям следует обратиться к застройщику ООО СК «Белый город», являющемуся дочерним предприятием ООО «ГК «Жилстройинвест», - прокомментировал ситуацию первый заместитель главы администрации Советского района Алик Янбеков.

Мария Апкаримова.
Фото Андрея ВДОВИНА.
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Категория: Четверг

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