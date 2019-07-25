Журналист спешит на помощь

- Под домом расположен двухуровневый паркинг, в который круглый год льется вода (зимой от таяния снега, в остальное время после дождей). После обращения в управляющую компанию жильцы получили ответ о якобы конструктивных нарушениях при строительстве здания, вследствие чего постоянно засоряются колодцы, - пожаловалась в редакцию жительница дома №22 по улице Домашникова Екатерина А.Управляющая компания ссылается на «Уфаводоканал», сотрудники которого не могут устранить протечку и, как уверяют жильцы, не реагирюет на заявки.- Прошу ответственные службы обратить внимание на ситуацию: устранить нарушения, а также с привлечением экспертов провести комиссионный осмотр конструкции дома на предмет безопасности проживания, - просит наша читательница.Свой комментарий по этому поводу дали представители управляющей компании «Эверест»:- Подтопление подземной стоянки вызвано засором трубопроводов квартальных сетей канализации, которые находятся в ведении МУП «Уфаводоканал». В результате чего и произошло поступление стоков.Как выяснилось, УК направила письмо в адрес «Уфаводоканала» о необходимости прочистки и промывки колодцев. А пока, чтобы исключить дальнейшее подтопление помещений, до приезда работников ресурсоснабжающей организации, прочистка и промывка были произведены силами «Эвереста».- Инженерные коммуникации и конструктивные элементы дома находятся в исправном состоянии. Согласно договору долевого участия, застройщик несет гарантийные обязательства с момента передачи объекта долевого строительства участнику. В случае возникновения претензий по качеству строительства и конструкции здания жителям следует обратиться к застройщику ООО СК «Белый город», являющемуся дочерним предприятием ООО «ГК «Жилстройинвест», - прокомментировал ситуацию первый заместитель главы администрации Советского района Алик Янбеков.Мария Апкаримова.Фото Андрея ВДОВИНА.