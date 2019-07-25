Горишь и зажигаешь остальных

, доктор технических наук, профессор, директор Института авиационных технологий и материалов при Уфимском авиационном университете.Заинтересовался наукой будучи студентом в начале двухтысячных: защитил диплом по соответствующей теме и получил предложение остаться в аспирантуре, а далее последовали защиты кандидатских и докторских диссертаций. А ведь поступая в УГАТУ, даже предположить не мог, что посвятит свою жизнь научным разработкам – планировал пойти работать на производство. Но его педагог, профессор Владимир Будилов, на счету которого более четырехсот работ и тридцати изобретений обратил внимание на перспективного студента. К тому же Владимир Васильевич вместе с профессором Виктором Мухиным в лаборатории при кафедре «Технология машиностроения» создавали все условия для исследований и разработок прорывных технологий упрочнения деталей авиационных двигателей, чем привлекали способных студентов.– Для меня кумиры – мои педагоги – Будилов и Мухин, – говорит Камиль Нуруллаевич. – Если науку подавать правильно: не в виде сухих лекций и отчетов, а увлечь практикой, наглядными механизмами, давать студентам самим поработать с ними, то из группы в 30 человек точно можно заинтересовать большую часть группы. Когда-то я сам так пришел в разработки.Конечно, из этой половины займутся наукой лишь пять-шесть, а после аспирантуры их станет еще меньше, но оставшиеся уже точно посвятят себя высоким целям.Самого его привлекло, что здесь каждый день возникали новые задачи, появлялись знакомства, интересные поездки, обмен опытом с российскими и зарубежными коллегами.Научная деятельность лаборатории связана с упрочнением различных деталей для авиационной, нефтеперерабатывающей, химической промышленности. Грант получил на продолжение исследований и разработку новых технологий упрочнения металлорежущего инструмента для обработки сложнолегированных материалов.Интересную историю Камиль вспоминает про то, как к ним обратилась столичная этно-группа с просьбой улучшить технические характеристики музыкального инструмента ханг. Подобного опыта у коллектива не было, но стало интересно, захотелось добиться результата, и они взялись «поколдовать» над инструментом. Сделали многократное упрочнение плазменным методом, в результате он приобрел уникальное звучание., кандидат биологических наук, основное место работы в Институте биохимии и генетики УФИЦ РАН. Исследует механизмы формирования устойчивости растений и повышения их продуктивности с использованием экологически безопасных природных регуляторов роста. Грант выделен для поддержания проекта в области использования полезных штаммов эндофитных бактерий Bacillus subtilis совместно с сигнальной молекулой салициловой кислоты для повышения устойчивости пшеницы к болезням и дефициту влаги. По словам Оксаны Владимировны, сейчас, когда во всем мире наблюдается изменение климата, ухудшение качества земель, и они подвержены дефициту влаги, а растениям каждый день угрожают новые болезни, активно продвигается переход к биологическому земледелию, что безопаснее, нежели химическое вмешательство в природу. Использование полезных бактерий-эндофитов способно запускать естественные защитные механизмы растений и повышать их продуктивность, не причиняя вреда им, человеку и окружающей среде, что особо актуально сейчас, когда экологическая проблема приобрела планетарный масштаб.Чтобы выявить механизмы взаимодействия между растением и бактериями, приходится работать продолжительное время и тратить немало ресурсов. К тому же эффективность действия одного и того же штамма бактерии может отличаться в зависимости от вида растения, его эколого-географического происхождения, сортовых особенностей и многих других факторов.Раскрытие фундаментальных механизмов, лежащих в основе взаимодействий организмов в системах «эндофитные бактерии - растение - биотические/абиотические стрессы», позволит выявить наиболее сильные компоненты защиты и пути управления этим процессом. Результаты исследований могут быть использованы в экологически ориентированных технологиях выращивания пшеницы.– Большая часть полученных денег уйдет на закупку реактивов и расходных материалов. Сумма небольшая, если учитывать, что отдельные реактивы могут стоить больше ста тысяч, - говорит Оксана Владимировна. – К тому же необходимо поощрять труд студентов и магистрантов, работающих в лаборатории., кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, доцент кафедры электромеханики УГАТУ.Грант получил на разработку авиационных электрогенераторов.В области электромеханики начал работать в 2011 году под руководством доктора технических наук Флюра Исмагилова.– Наука не стоит на месте, развивается, постоянно изобретается что-то новое. И то ощущение, что ты имеешь к этому какое-то отношение, передать словами невозможно. Это не рутинное перекладывание документов в офисе и даже не воплощение идеи на бумаге, а их материальный результат, изобретение, которое можно совершенствовать бесконечно, – говорит Вячеслав Евгеньевич.Кафедра занимается разработкой уникальных деталей для гражданской и боевой авиации. Некоторые из них не имеют аналогов в мире. От чертежа до полной готовности изделие тысячу раз проверяется многочисленными испытаниями. Иной раз до внедрения в серийное производство проходит несколько лет.– Нельзя придумать изделие и сразу же установить его на борт летательного аппарата. Прежде чем оно начнет эксплуатироваться, должно пройти ряд испытаний – климатических, ресурсных, в составе объекта. В этом и заключается драйв от работы, – говорит обладатель гранта.Цель группы студентов под его руководством – развитие российской науки, сокращение отставания и даже опережение зарубежных научных школ, чтобы их разработки и технологии служили во благо отечественной промышленности.К слову сказать, они сотрудничают авиакосмической отраслью России. Например, для пермского «ОДК Авиадвигатель» разработали генератор ПД-35. А тот, кто когда-нибудь к ним обращался, становится постоянным партнером. Годовой оборот кафедры составляет более 100 млн рублей в год.Полученные средства президентского гранта пойдут на заработную плату студентам и аспирантам, на закупку материалов для образцов и, возможно, на изготовление макетов.– Нужно привлекать молодежь. Для нее у нас существкет студенческое конструкторское бюро, где ребята работают и получают зарплату. Конечно, каждый мечтает заниматься наукой, но не все готовы вкладывать в нее свое время, посвятить свою жизнь, – говорит он., кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии и биотехнологии, заместитель декана по научной работе в Институте биохимии и генетики УФИЦ РАН.– Выделяя грант, обращают внимание не только на планы, но и на наши прежние достижения, на имеющийся научный задел. Очень приятно, что нас сочли достойными такой поддержки. Но, конечно, главное – задачи, которые мы перед собой ставим, – говорит Вячеслав Олегович. Цель нашего проекта – лучше понять молекулярные механизмы защиты растений от вредителей и других опасных факторов окружающей среды.Он со школьных лет хотел понять суть жизненных процессов, стремился к изучению не только биологии, но и химии, и физики, ведь жизненные процессы начинаются на молекулярном уровне. В студенческие годы тяга к научным исследованиям только усилилась – университет предоставил для этого очень богатые возможности.– С годами и некоторым опытом, конечно, начинаешь представлять научную работу совсем не так, как в юности. Крупные открытия, о которых узнает весь мир, делаются большими коллективами ученых, работающих в разных организациях, городах и даже странах. И та работа, в которой я принимаю участие (и на которую получен грант), делается совместно с коллегами из разных организаций, – считает он.По словам Цветкова, проведение молекулярно-биологических и биохимических исследований на современном уровне требует использования дорогостоящего оборудования и реактивов. Кроме этого, полученные деньги будут использованы на участие в конференциях и стажировках, на обмен опытом, а значит, дальнейшее развитие научной и образовательной среды нашего региона., доцент кафедры прикладной физики БГУ.Окончила физико-математический факультет. Поступая в аспирантуру, планировала в дальнейшем стать преподавателем.– Помимо научных работ в Центре микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем, я еще и преподаю дисциплину «Механика жидкости, газа и плазмы» в родном университете, поэтому можно смело сказать, что моя мечта сбылась, – говорит Ольга Александровна.Она работает в Центре с самого его открытия. Научный руководитель ее диссертации – Наиль Гумеров стоял у истоков его образования в декабре 2010 года на базе БашГУ по гранту Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований.– Со стороны может показаться, что математика, цифры, числа – скучно или мужская прерогатива, но нет. Особенно у нас, в вычислительной лаборатории, численном моделировании реального процесса, где требуется аккуратность и внимательность, женщинам даже проще, – говорит наша собеседница. – Когда мы начинали, все было гораздо интереснее: постоянные семинары, конференции за границей, мы ездили на стажировку в Мэриленд в США, а наши эксперименталисты – в Сингапур. Сейчас, к сожалению, финансирование скромнее, но мы работаем, выигрываем гранты различных фондов для проведения исследований в рамках тематики Центра и стараемся привлекать молодежь. У нас хорошая техника, оборудование, где можно проводить эксперименты. Например, есть атомно-силовой микроскоп, по всей стране их всего несколько штук.Сотрудники Центра активно работают со студентами прикладной физики БашГУ и растят себе смену.– Наука точная, сложная, найти среди молодежи достойную замену не просто. Но если «горишь» работой, то сможешь зажечь и остальных. И важно, чтобы твои стремления поддерживали близкие. Если нет взаимопонимания в семье, невозможно добиться успехов, – говорит она., доктор физико-математических наук, профессор УГАТУ, работает по специальности «Физика конденсированного состояния». Получила грант в области материаловедения – исследует структуру металлов и способы влияния на нее.– С моей группой делаем компьютерное моделирование и проводим виртуальные испытания. Несмотря на то, что наши эксперименты проводятся в недрах вычислительных машин, можно получить результат, который будет отображать реальные тенденции и способствовать развитию новых технологий, – рассказывает она.Елена Александровна в науке не случайно, она – представитель династии физиков, докторов наук. Еще в школе, знала, что будет учиться в техническом направлении, а в университете начала заниматься научной деятельностью. Получив диплом, прошла несколько стажировок, как в России, так и за рубежом, и поняла, что останется в материаловедении и предана ему вот уже более пятнадцати лет.– Наука привлекательна тем, что постоянно находишься в движении – поездки, конференции. Также важны и элементы творчества. Приятно осознавать, что решаешь глобальную задачу, вносишь лепту в развитие общества и прогресса, – говорит она.Лучшей поддержкой считает семью.– Конечно же, я хочу, чтобы дети продолжили нашу научно-исследовательскую династию. Но если выберут другую стезю, противиться не буду, – говорит она и признается, что хотела бы, чтобы дети нашли свое призвание в других областях: в биофизике, технологии больших данных и машинного обучения.Подготовила Алина Гарипова.