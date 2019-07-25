Загадки древних некрополей

В экспедиции по традиции приняли участие не только ученые и студенты исторического факультета, но и 18 волонтеров Молодежной археологической школы Южного Урала.Бустанаевский археологический комплекс, открытый в 2011 году, датируется ранним Средневековьем, временем бурных этнокультурных процессов, когда местные племена испытывали на себе влияние пришлых групп турбаслинского и кушнаренковского-караякупского населения.Первое из изученных погребений было разграблено еще в древности, но остальные порадовали хорошей сохранностью и редким для региона инвентарем.- Бустанаевский могильник может стать реперным для раннего этапа проникновения на эту территорию кушнаренковских племен, - говорит руководитель экспедиции Александр Колонских. – Он не имеет аналогов по сохранности, да и оказался очень интересным в плане находок и конструкции самих насыпей.Среди «улова» фрагменты ременной гарнитуры, бронзовая коньковая подвеска и целое ожерелье из бус. В одном из погребений ученых удивила конструкция, - умершего сородича положили в подбой, который не характерен для носителей кушнаренковской культуры. Зачем это было сделано, еще предстоит разобраться.-А в нескольких метрах от погоста мы исследовали вал городища, - продолжает Колонских. – Это один из самых крупных валов, найденных на территории республики. Мы также получили интересный материал, раскрывающий секреты строительства оборонительного сооружения. Первые результаты исследований будут представлены на итоговой конференции Молодежной археологической школы 10 сентября.Копать в лесу непросто, - для начала нужно очистить площадку от кустов и крепких корней. А этот сезон усложнился еще и капризами погоды: то сильный ветер, то проливные дожди. Но, несмотря на тяжелый труд, волонтеры и студенты снова и снова возвращаются на раскопки.Именно они, неоперенные исследователи, первыми берут в руки и массовый материал и, так называемые, индивидуальные находки – особые штрихи к портрету памятника. Снимают слой за слоем тяжелую глинистую почву, вырубают топором мощные корневища, чтобы своими глазами увидеть наследие глубокой старины.Пока же участники Бустанаевских раскопок сушат снаряжение и отдыхают, автобус уже увозит из города новую группу археологов. На этот раз недалеко - в село Подымалово.В 2010 году его жители сообщили археологам, что во время распашки находили старинные монеты, затейливые металлические изделия и осколки горшков. На обследование выехали Геннадий Гарустович и Ильдар Акбулатов, которые открыли новое селище, предположительно летовку одного из башкирских племен. Возвращаясь с периодическими разведками, ученые не раз замечали «закапушки», - следы черных копателей. Ждать пока памятник будет разграблен не стали, и в 2017 году на высоком берегу местной речки Сикиязки заложили раскоп в 100 квадратных метров.- Здесь в XIX-XX веках был небольшой русский хутор, - говорит начальник экспедиции, заведующий отделом археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УНЦ РАН Илшат Бахшиев. – Он стал своеобразной защитой для более поздних слоев, поисковая аппаратура «фонит» из-за остатков металлического мусора, и поэтому «кладоискатели» обходили памятник стороной.Два года назад археологи расчистили несколько очаговых ям, в которых были зафиксированы следы выплавки металла. Тогда Илшат Бахшиев выдвинул версию о расположении здесь не поселения, а ремесленных мастерских, что косвенно подтверждали находки шлака и металлических заготовок.Такие центры обычно строились вдали от основного селища из-за высокой опасности пожара, способного в считанные минуты уничтожить легкие постройки. Судя по внушительному слою угля, так оно и вышло, - памятник был уничтожен огнем.Кроме этого, удалось обнаружить типичные для любого поселения вещи: кости животных (в основном – кухонные отбросы, но есть и заготовки под орудия труда), осколки керамики, случайно оброненные бусы, фрагменты браслета и кольца. Все они, так или иначе, подтверждают датировку памятника – эпоха Средневековья. Подымалово-1 обладает высоким историко-культурным потенциалом.В окрестностях Уфы памятников золотоордынского времени исследовано немного, поэтому работы на селище решили продолжить. Пока участники экспедиции устанавливают лагерь. До 30 июля они будут жить и работать в поле: в планах закончить квадрат, начатый в 2017 году.Для того чтобы организовать раскопки, необходимо предварительно разведать памятник. Уточнить его состояние, заложить шурфы или собрать подъемный материал, если таковой есть.Так ученые не только следят за сохранностью наследия, но и находят новые поселения и городища. В ходе недавней разведки в Кушнаренковском районе у реки Кудашлинки (Кудушлы) удалось обнаружить ранее неизвестный памятник.- Мы планировали отыскать тюркинский надгробный камень, информация о котором зафиксирована в отчете Шокурова за 1955 год, - говорит археолог Илшат Бахшиев.63 года назад Анисим Павлович обнаружил на старом кладбище у деревни Тюркино надгробный камень. По рассказам местных жителей, раньше к нему приходили поклоняться жители деревни Кудушлы, которая находится в километре к западу и бросали монеты.Надгробие (высотой более метра) вытесано из известняковой плиты и датировалось примерно 1686-1687 годами. На камне арабской вязью выбит текст, который перевел тюрколог Гарун Юсупов.«Он живой, который не умирает, все живущее умрет.Сказал пророк, да будет мир и ад нам, мир есть час, так используй его в богоугодных делах…Сказал пророк, да будет мир и ад нам, мир…По летоисчислению в тысяча девяносто восьмом было.Этот памятник воздвиг МУХАМЕДХАН для отца своего.От людей молитв ожидая».- К сожалению, найти камень нам не удалось, - продолжает Бахшиев. – Но в процессе осмотра пашни и береговых обнажений был выявлен подъемный материал, представленный фрагментами керамики, шлаками, костями. Кроме того, мы нашли пряслице (грузик для утяжеления веретена). Материал свидетельствует о существовании здесь в древности поселения, которое, возможно, заселялось несколько раз.Екатерина Маркова.