Нити дружбы

- Ценности, которые проповедовали наши писатели, в том числе и Мустай Карим, особенно необходимы сегодня, когда нам не хватает духовности и понимания общечеловеческих ценностей. К Мустаю Кариму у нас в Кыргызстане относятся по-особому: не только как к всемирно известному писателю, но и как к большому другу Чингиза Айтматова, - отметил г-н Посол. – Мы вместе работали в дипмиссии с Чингизом Торекуловичем и дружили долгие годы. Он много мне рассказывал о произведениях и личных встречах с Мустаем. Поэтому сегодня я счел своим долгом, будучи на родине поэта, почтить его память.Также Посол рассказал, что его впечатлил памятник, особенно его многогранность:- В этом году отмечается 100-летие со дня рождения великого поэта, писателя и драматурга, и мы будем рады, причем не только политики, но и киргизские писатели, принять в торжествах участие. У нас уже прошла конференция, приуроченная к вековому юбилею.Гость заявил, что в столице Башкортостана запланирована насыщенная программа:- Мы встречаемся с руководством республики, а также с бизнесменами. Сегодня стоит вопрос о дальнейшем развитии торгово-экономических отношений между нашими республиками, особенно в сфере сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и в энергетике. Мы знаем большой опыт наших башкирских друзей в области нефтедобычи, поэтому предлагаем конкретные проекты. Вторая часть переговоров посвящена тому, что 2020-й – перекрестный год, Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Планируем масштабные мероприятия не только в Москве, но и в столицах регионов.Альфия Ибрагимова.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.