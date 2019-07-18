- Вы наша спортивная надежда, надежда Уфы и страны. Вы большие молодцы! - сказал мэр Ульфат Мустафин, обращаясь к юным спортсменам. - Вы все выступили отлично.- Наша воспитанница Полина Федорова завоевала «золото», поднявшись на 15-метровую высоту за 10, 97 секунд, чуть-чуть не дотянув до своего же рекорда - 10,84, - говорит тренер скалолазов спортивной школы олимпийского резерва №11 Руслан Галикеев. - Это вселяет надежду, что данный вид спорта будет развиваться в Уфе. У нас много замечательных спортсменов - победителей всероссийских соревнований. Возможно, новая эталонная трасса скалодрома, возведенная в парке «Ватан», будет передана нам, и мы продолжим воспитывать чемпионов.Из рук главы администрации города тренеры уфимских ребят получили благодарственные письма. Ведь именно благодаря их педагогическому мастерству, мудрости и терпению их воспитанники достигли побед.- Спасибо за поддержку, - сказала на встрече обладательница двух золотых медалей в плавании Виктория Лисицкая. - Это мои первые международные соревнования в жизни и они, конечно, запомнятся навсегда.Во время МДИ у наших ребят была отличная возможность познакомиться со спортсменами из других сран.- Мы подружились с гостями из Канады и Израиля, Венгрии, обменялись брелками, браслетами и значками, - рассказывают волейболисты Сергей Борисов и Данил Фазлыев. – Соперники у нас были достойные, и все встречи проходили весьма напряженно, но мы показали высокий класс, и гордимся своей победой. Игры - это такое яркое событие в жизни, которое, безусловно, даст толчок к новым свершениям. И уже живут новыми планами и наши девушки-футболистки. Они заняли в Играх второе место, но мечтают стать первыми.- Будем развивать этот вид спорта и равняться на наших звезд, говорит за свою команду Ксения Рыжкова.Лилия ЗИМИНА.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.