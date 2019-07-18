Фермеры: во главе угла или просто в углу?

Еще буквально полгода назад по улице Зорге располагалось пять-шесть настоящих фермерских магазинов, каждый из которых представлял на своих прилавках свою собственную продукцию. Что с ними происходит сейчас? Мы решили проверить ситуацию на месте.Чтоб не пропасть поодиночке... Еще прошлой осенью буквально напротив Южного автовокзала существовал фермерский магазин, в котором можно было купить и самолепные пельмени, и свежую молочку, и колбасу разных видов. Но уже тогда продавцы жаловались, что будут закрываться, потому что аренда и транспорт съедают почти всю прибыль. Надеялись на постоянный поток покупателей, но в ценовом сегменте фермерам сложно конкурировать с сетевыми магазинами, а для рядового покупателя именно цена является приоритетом. Сегодня на двери в бывший магазин висит надпись «Ремонт». Скорее всего, появится очередной ломбард, сегодня они более востребованы.Ну что ж, идем дальше. Вот на нашем пути виднеется вывеска «Деревенское мясо. Фермерские продукты».- Здравствуйте, вы продаете продукты собственного производства? - спрашиваю продавщицу.- Не совсем. Все товары у нас от частных производителей, сегодня ориентироваться на одного-двух фермеров рискованно.В целом цены в магазине вполне приемлемые – говядина от 300 до 360 рублей за килограмм.Пройдя несколько домов, нахожу «Мясной магазин», принадлежащий ООО «Волга плюс», который также себя позиционирует как магазин фермерских продуктов:- Само мясо у нас поступает из Чекмагушевского, Иглинского и Давлекановского районов, но мы усиленно занимаемся переработкой. Поэтому если говорить о главном преимуществе нашего магазина – широкий ассортимент полуфабрикатов, - рассказывает продавец Мария Быковская.И действительно, только домашние колбаски десяти видов. Как говорится на любой вкус. У фирмы это не единственный магазин, поэтому она тоже не может ориентироваться на возможности какого-либо одного частного хозяйства.- Существуют еще два больших магазина – на Мушникова в Инорсе и на Карла Маркса. А здесь ранее располагался челнинский магазин, который торговал курицами. Мы въехали сюда в апреле, но покупатель уже проторил к нам дорожку.Этой ярмарки краскиНу и, конечно, наш разговор был бы неполным, если б я не заглянул на ярмарку, расположенную на площади у Дворца спорта. Здесь тоже есть лотки, предоставляющие продукцию фермерских хозяйств. Но...- Но сразу скажу, я – лишь посредник, - признается Александр. – Занимаюсь реализацией того, что мне привозят поставщики, с которыми, как правило, существует длительная история взаимоотношений. Кто-то привозит курицу, кто-то мясо... И даже ориентируясь на широкий ряд частных хозяйств, мы не можем покрыть весь ассортимент, поэтому приходится закупать товар и на стороне – в соседних областях, к примеру.- А что не может поставлять частник?- К примеру, ему не разрешено торговать некоторыми субпродуктами. Например, печенью.- Почему?- Он, как правило, не может обеспечить необходимый режим хранения субпродуктов. Для этого необходимы специальные технологии замораживания. Поэтому их мы закупаем у крупных производителей, чтобы не рисковать.- А риск есть?- Конечно. Вы поговорите с ветеринарной службой. Иногда товар привозят как фермерский из определенного района, а потом оказывается, что он и географически, и по качеству не соответствует заявленному. Если говорить о товарах, которые мы не закупаем у фермеров, то стоит упомянуть яйца. Просто ни один частник не сможет их поставлять регулярно и в больших количествах. Поэтому они у нас из Чебаркуля или удмуртского Вараксино. Индейка - пермская или тюменская, потому что в Мелеузе закрыли свое производство индюшатины. Так что приходится вертеться...В итоге можно констатировать, что из пяти чисто фермерских магазинов на этом участке улицы Зорге никого и не осталось. С одной стороны, оно и понятно, фермеру некогда самому заниматься реализацией товара, а с другой - цепочка удлинилась и теперь надо выдерживать более строгую конкуренцию, чтобы его товар попал на прилавок.И жнец, и на дуде игрецО проблемах фермерского рынка мы беседуем с создателем Ассоциации «Сельпродторг» Олегом Арефьевым:- Никакие меры поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания не дадут ожидаемого эффекта, если не появится понятного, прозрачного и главное - стабильно работающего механизма сбыта готовой продукции, - считает Олег. - Еще одним сдерживающим развитие фактором является то, что если кто-то и пытается привлечь к торговле на ярмарках реальных производителей, то он не понимает того, что производитель одновременно не может являться производителем, логистом и продавцом. И нет смысла от него это требовать.- А так ли нужны фермерские магазины? Ведь в тех же сетевых магазинах всегда все есть?- Стоит помнить, что фермеры участвуют в создании внутрирегионального товарооборота, который дает надежду на развитие местного производства. В то время как сетевые форматы его убивают. А местное производство – налоги, пополнение регионального бюджета.- А в чем тогда заключается новизна созданной вами Ассоциации?- Задача ее заключается в объединении непосредственных производителей, заинтересованных в стабильном сбыте своей продукции и построении понятной и прозрачной для всех участников инфраструктуры, которая была бы способна обеспечить путь для их продукции на прилавок по достойным и адекватным ценам. Для этого мы создаем единое информационное пространство, чтобы тот же покупатель, не выходя из дома, мог выбрать нужный ему продукт по приемлемой цене.На данный момент нами разработан ряд механизмов, способных решить данную задачу, и даже получена поддержка ряда регионов для внедрения на их территории пилотных проектов.- Иначе говоря, мы опять возвращаемся к идее кооперации?- А другого выхода нет. Каждый должен заниматься своим делом. Фермер – выращивать продукцию, продавец – реализовывать, а организатор - создать пространство, чтобы в нем всем было уютно и удобно – и фермерам, и реализаторам, и покупателям.Владимир ГЛИНСКИЙ.