Зеленый, полосатый, есть в тебе нитраты?

Вместе мы закупили несколько арбузов - в сетевом магазине, на рынке, в киоске шаговой доступности, а также в переулке между домами и около оживленной трассы.У всех продавцов спрашивали документы или хотя бы их копии, Уличные торговцы нашу просьбу проигнорировали. Видимо, решили, что спрашивать их никто не будет, или вовсе не имеют ни документов, ни справок. Арбузы лежат прямо на асфальте, что является грубейшим нарушением правил торговли.- Арбузы отменные, вкусные. Из Казахстана! – говорит усатый продавец.- А документы на продукцию у вас есть? – спрашиваем у него. В ответ молчание и все внимание к покупательнице, которая выбрала арбуз. Целый брать не хочет, и вот услужливый торговец режет его пополам.Еще в одном ларьке предлагали арбузы, которые явно не дозрели. Один из приобретенных экземпляров мы разрезали тут же - мякоть бледно-розовая с прожилками, семена белые.- Это сорт такой! Он на самом деле сладкий! – тут же поясняет продавец. Еще одну полосатую ягоду приобрели в торговой точке, расположенной у оживленной трассы. Нужно сразу заметить, что фрукты и овощи в таких местах быстро пропитываются вредными веществами, тяжелыми металлами, которые попадают на них вместе с выхлопными газами автомобилей, но покупателей это не пугает – торговля идет довольно бойко.В каждой точке купив по арбузу, отправились в испытательную лабораторию Баширского референтного центра лабораторию Россельхознадзора, где проверяют всю плодово-овощную продукцию. Внутрь посторонним вход строго запрещен. Клиенты, привозящие на проверку продукцию, не контактируют со специалистами, те в свою очередь не знают, откуда продукт, чей. Лишь присваивают ему номер, делают анализы и вносят данные в электронный журнал. То есть все происходит максимально объективно. Нам делают исключение- и мы, облачившись в бахилы, халаты и шапочки, проходим внутрь. Ветеринарный врач Гульнур Максютова разрезает знакомый кавун на четыре части, вырезает мякоть, превращает ее в блендере в смузи и разливает жидкость в небольшой стаканчик,помещает в него селективные электроды с квасцами, ионы которых вытягивают нитраты…- 2,7… 3,0…. 3,9 - читает ветврач на экране аппарата показатели, - уже сейчас видно, что арбуз отличный, - констатирует она.По специальной таблице сверились, что в этом полосатике нитратов практически нет. Второй экземпляр оказался менее удачен, там нитратов оказалось больше нормы, третий и четвертый содержали нитраты в пределах допустимого, в недозрелом количество вещества зашкаливало. Мы попросили прокомментировать эксперимент.- Нитраты очень опасны для здоровья, - говорит Константин Китаев. - В большом количестве они могут накапливаться в организме человека и преобразоваться в нитрозамины, которые очень токсичны. В кожуре и около нее скапливается больше всего вредных веществ, но мы проверяем только мякоть, ведь именно она идет в пищу. В данном случае проверку не прошли образцы, купленные в ларьке и на трассе. Сейчас товар в основном поступает из Средней Азии, там бахчевые созревают раньше. Однако это не исключает, что ягода буквально напичкана химией. И, чтобы убедиться в обратном, перед покупкой лучше спросить у продавца сертификат соответствия.В основном к нам за исследованиями обращаются организации, занимающиеся оптовыми поставками. Они закупают крупными партиями и распространяют по торговым сетям продукцию, имеющую полный пакет обязательных документов, в том числе справку о том, что фрукты-овощи проверены на содержание нитратов. У нас в сельском хозяйстве повсеместно используются азотные удобрения (для активного роста), и они накапливаются в плодах и корнеплодах.А допустимая норма, к примеру, для арбуза - 60 миллиграмм на 1 кг. Свыше – уже опасно для здоровья. В незрелых плодах содержание нитратов выше: растение еще не успело переработать удобрение. Поэтому нужно быть особенно внимательным, когда покупаешь фрукты (в данном случае арбуз или дыню), которые поступили в продажу раньше сезона (для бахчевых это - август-сентябрь).Нужно заметить, что в небольшом количестве нитраты ничем вам не навредят, выйдут естественным путем, а вот с большой концентрацией организм может не справиться. Особенно опасен такой арбуз для детей. Если у взрослого человека метаболизм идет 36-48 часов, то у детей процесс идет быстрее, и уже через час у ребенка могут быть симптомы отравления.…После эксперимента мы с удовольствием съели арбуз под первым номером, в котором практически не было нитратов. И всем хотим пожелать именно такого десерта – и, к слову, сказать в нем много полезных элементов, в отличие от незрелых. Как отличить хороший арбуз? Во-первых, он должен быть куплен в правильном месте и у продавца должны быть все документы. У зрелого плода сухая плодоножка и при постукивании арбуз звенит. Зрелую дыню можно легко определить по сладкому аромату, который она источает.Лилия ЗИМИНА