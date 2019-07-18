Музей открывает фонды

В рамках проекта «Открытые фонды» здесь развернулась целая серия выставок, посвященных круглой дате. Экспозицию их в залах старинного лаптевского особняка составили работы основополож-ников башкирского изобразительного искусства Александра Тюль-кина, Анатолия Лежнева, Алексея Храмова. Второй этаж нового здания отведен персональной выставке Владимира Пустарнакова, скульптурным работам, образцам декоративно-прикладного искус-ства – текстилю, арт-объектам. Это уникальная возможность увидеть вместе и значимые, хорошо известные произведения наших мастеров, и те, которые бережно хранятся в запасниках. Музею есть чем гордиться.В пейзажах Тюлькина запечатлены обрывистые склоны уфим-ских шиханов в их первозданной дикой красоте, забельские дали, открывающиеся из окошек его дома на Волновой, очарование старой Уфы и цветы, множество цветов - половодье сирени, огоньки герани на подоконниках, нежные гортензии, белых яблонь дым. Именно за такие цветочки и поругивали Александра Эрастовича в «Красной Башкирии» деятели Ассоциации художников революции. Что ж, время расставило свои приоритеты.На полотнах Лежнева проходит история башкирского края в годы Пугачевского восстания: встреча Салавата Юлаева с мужицким царем, бой с отрядом Михельсона, пленение Салавата на за-снеженном поле, допрос его царскими чиновниками. А рядом порт-рет жены художника, выполненный в импрессионистской манере, прозрачными мазками, в тонких переливах красок.Работы Храмова – это Уфа индустриальная в всполохах паро-возного депо, живописные виды Уральских гор, картины летней природы.Произведения Пустарнакова отражают личный опыт суровых лет Великой Отечественной войны: выгоревшие гимнастерки, пыльные сапоги солдат пулеметной роты, коридоры эвакогоспиталя, возвращения к родному порогу весной 45-го. А на картинах мирной жизни всегда присутствует огромное, высокое небо, распахнувшееся перед его глазами в момент тяжелого ранения на поле боя. Война не отпускала его.Текстильный вернисаж собрал под свое крыло яркие работы наших художников-прикладников, вошедшие в музейную коллек-цию: гобелены Людмилы Шагабутдиновой, ткачество мастериц объединения «Cos’мы», лоскутные панно Стеллы Марковой и Людмилы Васильковой, роскошная этническая вышивка по мешко-вине Рафиды Губайдуллиной и Ирины Хлесткиной, коллективная работа «Благовест» Студии художественного текстиля «Кускар», где на фоне пестрых лоскутов кукольный народец водит хороводы, пестует малых деток, выпускает белоснежных птиц. Я нашла свой маленький фрагмент и порадовалась еще раз.Анна Маслова.