Три, два, один. Поехали!

…Селфи на фоне ледового дворца, фото на память с маскотами и новыми друзьями – построение на Парад спортсменов превратилось в веселую тусовку.- Здравствуй, Уфа! У вас красивый, зеленый город, такие широкие улицы, – спортсмены из турецкого Эскишехира полны эмоций и позитива. И это не случайно – их тренер Дамир Сайфутдинов – наш земляк. С 2012 года он является старшим тренером сборной команды Турции по рапире.Ребята в России в первый раз и стараются зафиксировать все интересное на свои смартфоны. «Отправляем видео родственникам и друзьям, все поддерживают и желают нам удачи».Тренер пловцов Мелисса Жван из Нидерландов также впервые открывает для себя Россию. Хрупкая девушка профессионально занимается плаванием 24 года, в ее копилке немало наград международных соревнований. И вот уже 15 лет воспитывает будущих чемпионов.- Мне все у вас интересно, это прекрасный опыт. Конечно, мы мечтаем о победе, сделаем все, что от нас зависит. Разместились в санатории «Зеленая роща», особенно нравится, что территория окружена деревьями.- В Уфе я впервые, - рассказывает тренер из Вильнюса Витенис Тупчаускас. - Могу поделиться пока только первыми впечатлениями: город чисто убран, видно, что уфимцы усердно готовились. Горожане очень дружелюбны. Мы выставили команды пловцов, баскетболистов, легкоатлетов и дзюдоистов.Из Череповца на Игры приехали команды по пляжному волейболу, скалолазанию и легкой атлетике. Как уверяет тренер Оксана Попова, им уже удалось сегодня побывать на официальной тренировке:- Хотели бы отметить высокий уровень подготовки спортивных локаций.Удалось переговорить и с представителем команды из польского Лешно:- Мы будем соревноваться в фехтовании, плавании, уличном баскетболе и дзюдо.А вот с командой из далекой Австралии разговор зашел о погоде:- Как вам наше лето?- Очень напоминает нашу зиму, - улыбнулась представительница пятого континента, качая в руке плюшевого кенгуру.Церемонию открыли юные танцоры в белых костюмах под музыкальное сопровождение этнопроекта Zainetdin. И вот под аплодисменты и фанфары прошлись все команды – колоритные мексиканцы, кенийцы, спортсмены из Китая, Хорватии, Чехии, Эстонии. Одна из самых многочисленных – делегация из Израиля. Эта страна представлена на МДИ-2019 девятью городами. И вот взрывается «Уфа-Арена». На площадке представители хозяйки Международных детских игр – столицы республики. Наши спортсмены завершают парад, и шоу начинается... Виртуальный ведущий предлагает узнать Уфу через музыку. На сцене кураисты под руководством Роберта Юлдашева и Азата Аиткулова, далее звучит башкирская песня и представляется танец в исполнении ансамбля «Мирас». Они передают красивую историю о цветке и башкирском меде, состав которого до сих пор никто до конца не изучил.- Мы встречаем вас с открытым сердцем и традиционным башкирским гостеприимством, - поприветствовал спортсменов и делегатов врио главы республики Радий Хабиров и зачитал приветствие президента России Владимира Путина.«Отрадно, что эти замечательные соревнования, направленные на укрепление идеалов олимпизма, продвижение ценностей здорового, активного образа жизни, упрочение дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения из разных стран, вновь принимают Россия и столица Башкортостана Уфа. В республике накоплен большой опыт организации и проведения столь масштабных и престижных мероприятий. Состоявшиеся здесь в 2013 году зимние Международные детские игры прошли с огромным успехом, стали настоящим праздником для участников и зрителей, запомнились особым теплом и радушием, с которыми уфимцы встречали гостей».Президент комитета МДИ Торстен Раш в своем приветственном слове обратил внимание на уровень подготовки:- В Уфе проводится много спортивных мероприятий высокого уровня – восемь лет назад она принимала зимние детские Игры. И это было великолепно! И сегодня мы снова здесь, чтобы провести церемонию открытия 53-х летних Игр. Я хотел бы поблагодарить жителей и руководство республики за потрясающую подготовку к проведению столь значимого спортивного события. Зур рахмат, Уфа!Было зачитано и обращение участникам спортивного фестиваля от министра спорта Павла Колобкова, в котором он пожелал спортивной удачи и ярких побед каждому из участников:- Уфа гостеприимно открывает двери для талантливых и целеустремленных ребят, приехавших в нее из 85 городов и тридцати стран. Каждый из них ярко проявил себя на спортивных аренах, чтобы лично принять участие в этом масштабном празднике спорта. Уверен, что Игры будут способствовать укреплению дружеских связей между сверстниками из разных городов мира. Познакомят иностранных гостей с культурой и традициями Башкортостана.И вот, наконец, наступил долгожданный момент: к микрофону вместе с Торстеном Рашем вышел мэр Ульфат Мустафин, которому выпала честь объявить:- Дорогие друзья! 53-е Международные детские игры объявляю открытыми.После этого под сводами «Уфа-Арены» раздались слова присяги спортсменов: «От имени всех участников соревнований я обещаю, что буду принимать участие в Играх, уважать и соблюдать правила спортивного движения и уважать всех участников соревнований из разных городов».Альфия ИБРАГИМОВА,Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Валерия ШАХОВА.