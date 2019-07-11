Олимпийское напутствие

Юных спортсменов МДИ, воспитанников местных спортивных школ, их тренеров и родителей приветствовал врио главы республики Радий Хабиров.Виновник торжества - один из самых масштабных комплексов не только региона, но и страны, предназначен для занятий 49 видами спорта. Его площадь - 37 тысяч квадратных метров и представляет собой корпус с блоками, где находятся спортивно-демонстрационный комплекс, бассейны, гостиница, вестибюль с тренажерными залами, кафе, врачебно-восстановительный центр. Также здесь располагается легкоатлетическое ядро.- Вдвойне приятно, что новый спортивный объект мы запускаем в день открытия 53-х Международных детских игр. Я счастлив от осознания того, что тысячи девчонок и мальчишек получат возможность тренироваться в таких замечательных условиях, - отметил Радий Фаритович. - Кто-то из них станет олимпийским чемпионом, так же как наши сегодняшние гости, кто-то будет просто здоровым человеком и достойным гражданином. Желаю всем участникам Игр и нашим жителям здоровья, благополучия, и чтобы таких спортивных объектов было много-много, мы же будем их строить.Заместитель министра спорта России Сергей Косилов поздравил присутствующих с открытием и назвал новый объект одним из лучших спортсооружений страны.- Вы должны стать высококлассными спортсменами с большой буквы, чтобы оправдать созданные условия и возложенные на вас надежды, - призвал он. - А тренерам желаю воспитать из детей чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр. В добрый путь!От имени Олимпийского комитета России к гостям и уфимцам обратилась 5-кратная олимпийская чемпионка, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова:- Чем больше таких центров будет открываться на всей территории страны, тем больше наши дети полюбят спорт, будут более здоровыми и целеустремленными. Действительно, центр уникален, и в первую очередь своей многофункциональностью. Вы уже знаете, сколько видов спорта будут здесь представлены, и, конечно, очень важно, что сможете принимать здесь крупные международные соревнования. Все это позволит больше привлечь внимания жителей Уфы и все больше детей для занятия спортом. Это ваш дом, берегите его, и я уверена, что вас ждут великие победы.13-кратная паралимпийская чемпионка, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова вспомнила, как начинался проект и с каким желанием его ждали.- Для меня центр как ребенок, и я думаю, он станет местом, где будет комфортно всем, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья, - сказала она. - Вперед, ребята, алга, Башкортостан!Для многих, кто занимается борьбой, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин является примером для подражания. Сегодня кумир миллионов приехал поздравить с открытием крупнейшего комплекса и в своем обращении подчеркнул, что здесь самые лучшие условия, самые сильные тренеры, самые хорошие традиции, которым должны следовать молодежь. Особую благодарность выразил руководителю республики Радию Хабирову за вклад и понимание значимости такого вида спорта, как греко-римская борьба.- Сильная Башкирия – сильная Россия, сильный чемпион – сильный флаг страны, - подытожил депутат Госдумы. – Желаю вам реализовать себя!Под дружное «спасибо» застройщик передал символический ключ будущим хозяевам центра. Затем гости и спортсмены осмотрели зону плавательных бассейнов, включающую в себя два на 50 и 25 метров и два детских размером 6х10 метров. В ходе осмотра познакомились и с залом для борьбы и фехтования, где полным ходом шли тренировки. Юные атлеты не преминули сфотографироваться с Радием Хабировым, пообщаться с олимпийскими знаменитостями, в числе которых были и член исполкома Олимпийского комитета России Александр Попов и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.Легкоатлетический стадион поразил гостей не только размерами, но и современным оборудованием. В завершение праздника в небе над ним появились парашютисты аэродрома «Первушино», чтобы спуститься и приветствовать знаменитых олимпийцев, вручить им цветы.Зиля БАДРИЕВА.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.