В ожидании первого гола

Вот и нынешние МДИ – не исключение. Всего на полях стадиона «Нефтяник» вступят в погоню за мячом 19 команд из 11 стран. 16 выставили юноши и три – девушки.В день открытия Игр уже с девяти утра тренировочные поля на стадионе были заполнены звонкими детскими голосами. Причем между ними особо ярко выделялись девичьи. Это на официальную тренировку вышли две уфимские команды – мужская и женская.- С кем вам придется сражаться? – спрашиваю голкипера нашей команды ученицу школы №37 Диану.- Наши соперники – команды из Венгрии и Израиля.- И как оцениваете шансы?- А что тут думать – надо побеждать, - хором отвечают девчонки. – За нас и поле, и родные стены.Из иностранных команд, ломая все графики, неожиданно приехали словенцы из пригородов Марибора – Песницы и Шентиля. И в этой неожиданности была некая историческая справедливость. Ведь самые первые Международные детские игры состоялись 5 июля 1968 года в словенском городе Целье. Вот словенцы волей случая и обозначили свой приоритет. Кстати, как рассказывают прикрепленные к командам волонтеры, ребята отличаются какой-то даже недетской самодисциплиной и целеустремленностью. Вот и на поле они приехали самостоятельно без тренеров и тут же вышли на разминку. Потом быстренько разбились на команды, и мяч стал выписывать замысловатые фигуры по зеленому газону. Стоит отметить, что техника владения мячом у ребят поставлена неплохо. Серьезный будет соперник. Кстати, первыми на игру выйдет команда из Песницы и встретится с греками из Анатолики Мани.- Каковы впечатления от поездки по России?- Прекрасные, - отвечают словенцы. – Остается только показать хорошую игру.Все команды встречают и сопровождают волонтеры, владеющие английским языком. София Юсупова пришла в волонтерство из гимназии №39, которая славится своими традициями углубленного изучения английского языка. Первый опыт такого участия в соревнованиях она получила еще зимой во время российско-китайских игр.В это время «выстрел» одного из словенцев закинул мяч в окружающую поле сетку, где он и запутался на высоте 2,5 метра.- Шест бы какой, - задумались волонтеры.- Да сами справятся, мальчики же, - уверенно сказала София.И действительно, парни быстро соорудили из себя гимнастическую мини-пирамидку и сбросили мяч на поле...А я продолжил знакомиться с волонтерами, ожидающими прибытие шаттлов с другими командами. Луис Альфонсо Аривалло Белло приехал к нам из Колумбии.- Пять лет назад я поступил в Нефтяной университет. Вначале было даже как-то не по себе – здесь снега, чужой язык, - рассказывает он. – Но у вас очень добрые люди, без помощи не оставят.- По чему более всего скучаешь?- Еда! – не задумываясь, отвечает Луис. – У нас она сильно отличается, и фрукты-овощи совсем другие. Мы, например, любим жарить бананы. А здесь такой сорт бананов вообще отсутствует. Да и погода у вас непонятная. Не поймешь: то ли лето, то ли осень.Тем временем подъехали команды из израильского Беер-Шива и венгерского Шопрона, тренер которого Золтан Финтан поделился своими российскими впечатлениями:- Все настолько замечательно и даже несколько неожиданно. Я первый раз в России, поэтому мы целых три дня пробыли в Москве. Но сейчас все мысли сосредоточены на завтрашнем матче с командой из Каунаса.А вот у ворот в ожидании своей команды стоит одинокая фигура Рейнхарда Фодерера. Ему для того чтобы попасть в Уфу, пришлось совершить почти тридцатичасовой перелет с несколькими пересадками. Рейнхард ждет футболистов из своей родной Келоуны.- Как оцениваете шансы земляков?- Полагаю, что они не очень высоки, - отвечает он. – У нас в Канаде соккер (американское название футбола) стоит лишь на пятом месте по популярности. На первом – хоккей, затем бейсбол, баскетбол, волейбол и только потом соккер.- Понравилась Россия?- Я очень удивлен, что она настолько современна и красива.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Валерия ШАХОВА.