Подняться до неба за секунды

Пока участники Международных детских игр – 2019 тренируются. Духа соревнований еще нет, но соперники негласно изучают друг друга: кто насколько ловок и быстр. А сверху и снизу их страхуют уфимские парни.- Мировой рекорд прохождения – 5, 48 секунды. Технической сложности здесь нет, главное быстрота и слаженность движений, - говорит один из них.Вертикальная стена высотой с пятиэтажку, а за некоторые из «зацепок» и рукой не ухватишься. Конечно, ничего сложного! Тем не менее девушка «пробегает» трассу с поразительной легкостью! И уже спускается вниз на канате. Своим мнением о площадке поделился тренер команды Словении Дэмиан Махер.- Безусловно, трасса нам нравится. Не назвал бы ее слишком сложной, скорее уровень средний. Тренироваться вполне комфортно, думаю, что выступим успешно. Кстати, ваш город нам понравился. Хотя времени смотреть по сторонам особо не было: аэропорт – гостиница - тренировка. Чем нас кормят в отеле? Как спортсмен, особо отмечу русскую кашу. Помогает быть в тонусе!- Приходилось ли раньше бывать в России?- Да. Проходил скальные маршруты на Эльбрусе и Чегете. Знаю, что Южный Урал в этом плане тоже интересен.Кто-то скажет: что Урал, это вам не Альпы или Кавказ. Между тем, и в Башкортостане есть скалы с седьмой категорией сложности. Об этом лучше других знают ребята из Белорецка. Откуда на Игры приехало шесть скалолазов. На наших глазах мальчишки и девчонки преодолевали отвесы скалодрома с наклоном в почти 45 градусов.- Мы живем в горном краю. И потому часто тренируемся на природе. Например, вокруг озера Банное есть подходящие каменные отроги. А уфимцы ездят в Макарово, на Красный Ключ или Голодные скалы. Хотите сложного маршрута? В окрестностях хребта Уралтау есть естественная трасса категории «7-Б», - рассказала тренер команды Елена Коноплина.Впрочем, природный камень и искусственная скала имеют определенные различия. Новичкам они могут быть непонятны. А вот уфимский ветеран Алекснадр Фатхиев рассказал об этом и многом другом.- Если говорить о скалодроме, то здесь есть определенный посыл, заложенный при прокладке трассы. И отклониться от этого у спортсмена не получится. Другое дело - настоящая скала, когда покоритель сам решает, как он пройдет то или иное место. Хотя подчеркну, что искусственную трассу можно усложнить или упростить, если поменять положение точек опоры. Нельзя изменить только расположение плоскостей.- Насколько сложны данные маршруты?- Для детских соревнований – самое то. Скалолазание как спорт развивает практически все группы мышц. Например, задача: опираясь на зацепку лишь ладонью, совершить «выход силы». Это очень сложно, даже имея три точки опоры. Нужно разрабатывать мышцы рук, ног.- На ваш взгляд, какие шансы у уфимской команды?- Думаю, очень высокие. У нас хорошая школа со своими традициями. Другое дело, что площадок для подготовки не так уж много. Но чего стоит один скалодром в «Кул-Тау»! Он даже принимал этап чемпионата мира.В том, что уфимцы покажут хороший уровень, сомневаться не стоит. Пока же спортсмены готовятся к выступлениям. Впрочем, не только они, но и медики «скорой». Пункт оказания первой помощи в близости от комплекса, здесь же дежурит красно-белая «Газель». Безопасности спортсменов уделено самое серьезное внимание. На небольших высотах их страхует мягкий мат толщиной почти в полметра, а дальше – крепчайшие нейлоновые тросы, выдерживающие вес в тонну и более.Иван БЕГМА.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.