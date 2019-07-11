Апельсинов летом не едим

У еврейской кухни свои особенности, основанные на заповедях Талмуда. Как и у мусульман, у них не принято есть свинину. Пищу делят на кошерную (разрешенную) и трефовую (нежелательную). К тому же существуют правила и при самом приготовлении.- По традициям нельзя смешивать мясные и молочные продукты. Поэтому кухня в синагоге только мясная. Еще мы готовим здесь овощные и рыбные блюда. Поскольку в рацион спортсменов необходимо включать еще и молочные продукты, то мы на завтраках даем йогурты, кефир. А вот каши варим на воде. Утром дети предпочитают хлопья с молоком, тхину с хлебом и свежие овощи, - рассказывает супруга главного раввина республики Хана Кричевская.- Ребята хорошо едят индейку, курицу, макароны с томатной пастой, салат из огурцов с помидорами. Готовим кускус и рис с восточными специями. Например, с куркумой. Сами печем вкусный кошерный хлеб. В Израиле летом не едят супы, их даже убирают из меню кафе и рестораны. Но мы все же приготовили куриный суп с лапшой и гороховый. Правда, мало кто их попробовал.Во фруктах тоже свои предпочтения. Например, летом мы не едим апельсины. Поэтому мы их и не закупили. Спортсмены просят бананы. Только в первый день съели 28 килограммов.- Дети едят самую простую еду. А в башкирской кухне меню достаточно сложное.- Шницель, рис или макароны и овощи на пару.- В помощь тем, кто работает у нас круглый год, мы пригласили еще несколько человек. Проблем с этим нет.- Определенные ограничения в меню спортсменов всех стран внес Роспотребнадзор РБ. Пришлось ли вам что-то убирать из своего?- В Израиле очень любят жареный фалафель, но его пришлось исключить. Ограничения в основном касались жареных блюд. Запретили также картофель фри, кофе.Мария АПКАРИМОВА.Фото Валерия ШАХОВА.