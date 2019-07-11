Победы куются с утра

– Ан гард. Эт ву прэ? Алле! – слышатся незнакомые нам слова с арены (по условиям состязаний по фехтованию, команды даются на французском языке), где тренируются фехтовальщицы – уфимка Ирина Красноперова и гостья из Казани Азалия Абдуллина.– С Ириной знакомы давно, часто переписываемся. Последняя наша встреча с ней была весной в польском Вроцславе на международном турнире, – говорит Азалия.– Я в Уфе уже во второй раз, почти 14 лет назад приезжала на соревнования. За это время город сильно изменился – даже не узнать: новые районы, улочки; цветов, деревьев стало больше, интересные арт-объекты из зеленых насаждений, особенно мне понравилась огромная пчела, – делится впечатлениями с нами тренер по фехтованию из Казани Элла Гафурзянова.По соседству – спортсмены по греко-римской борьбе. На ковре – гости из литовского Панявежиса. Их тренер – Мариус Баранаускас хорошо говорит по-русски.– У меня русские корни – моя бабушка из России. Кроме этого, я много раз приезжал сюда на соревнования. Учу русскому и своих воспитанников, так и говорю: «Если вам трудно дается английский, учите русский. На любых соревнованиях все равно будет человек, который говорит на нем». Даже моя трехлетняя дочь говорит на английском, литовском и русском одинаково хорошо, – объясняет он в ответ на наше удивление.Вот на тренировку вышли гости из Альметьевска.– Когда оргкомитет предложил нам участвовать в Играх, мы с удовольствием согласились – это лишний повод встретиться с нашими друзьями из Уфы, Белорецка, Октябрьского. Надо сказать, башкортостанцы – наши основные соперники, – говорит тренер Геннадий Золкин.Из спортивного зала направляемся в бассейн, где тренируются ребята из Мексики, Кении, Австрии. Пока они занимаются, беседуем с последователями Гиппократа.– Плавание не такой уж травмоопасный вид спорта, к тому же все спортсмены перед соревнованиями проходят медкомиссию, поэтому, надеюсь, все пройдет спокойно. Но, если вдруг случится форс-мажор, высококвалифицированные специалисты всегда готовы оказать первую помощь, – говорит врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ляйсан Сафиуллина.Когда мексиканцы закончили тренировку, мы поинтересовались у них, как они прошли акклиматизацию.– Для нас это самое то! В нашем Агуаскальентесе примерно такая же погода целый год, поэтому сложностей не возникло, только немного тяжело было после перелета. В общей сложности мы летели двадцать четыре часа: сначала из Мехико до Мюнхена, из Мюнхена в Москву и только оттуда в Уфу, – говорит тренер сборной Аура Селена Элизондо Розалес.За уфимскими медалями по плаванию к нам из Мехико, Агуаскальентеса, Толуки, Мехикали и других городов Мексики приехали 16 ребят и 15 девочек. Для них это первый опыт участия в Международных детских играх.Выйдя в легкоатлетическую зону тренировок, мы снова услышали русскоязычную речь. Это тренеры сборной Израиля по легкой атлетике.– Сейчас я тренирую детей в Израильском Квар-Саба, много лет назад выступал и выигрывал чемпионаты в составе сборной СНГ, а родился в солнечном Узбекистане, – объясняет нам тренер Константин Семонов.– В Уфе до этого никогда не бывал. Мне очень понравилось то, что в городе очень много зелени. И, конечно же, меня впечатлил этот огромный спортивный центр – здесь и медицинский корпус, и спортивный зал, и легкоатлетическое ядро, – говорит его коллега из Иерусалима Ари Корчак.С израильтянами согласна и тренер из швейцарской Лозанны Николя Штрам.– Все организовано на высоком уровне. Я много ездил и видел спортивные центры, но этот точно в списке лучших. Живем в санатории «Зеленая роща», кормят хорошо, утром ели кашу и фрукты, пили чай. Из сувениров на память выберу матрешку.Мы же посоветовали Николя приобрести национальные сладости долгого хранения – мед, чак-чак, а затем пожелали удачи его команде.Алина Гарипова.Фото Риты Ишниязовой.