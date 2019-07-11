Дон Жуан и… силикон?

Тук-тук-тук… Что это? Сердцебиение? Вот так не с увертюры, а с аритмии началось одно из самых нашумевших в мире музыкальных произведений Вольфганна Амадея Моцарта - «Дон Жуан». А сердце - влюбленное, разбитое, в виде мягких игрушек, масок и анатомической части человека еще не раз появится… Но есть ли оно у главного персонажа? На этот вопрос мы будем искать ответа весь спектакль. На красивом торсе Дон Жуана алеют следы поцелуев, а в его утомленном от страстей взгляде – пустота. Искать ключи, расшифровывать, читать между строк зрители будут весь спектакль.Он, как головоломка, весь в символах. Вот персонажи, олицетворяющие грехи, в разноцветных сверкающих кислотным цветом костюмах: девушки с палками для селфи (самолюбование?), юноши с гирями (тщеславие, а может быть, страсть к телесным удовольствиям?), а вот персонажи с бутылками, ясно, любители выпить… В спектакле много ярких красок, блесток, эротики, костюмы не исторические, а герои будто пришли из современного шоу. Все это по задумке режиссера Филиппа Разенкова должно сказать: «Дон Жуан и сейчас среди нас».События в спектакле разворачиваются интригующе стремительно: Дон Жуан, соблазняя Донну Анну, застигнут ее отцом, гром выстрела, убит Командор. Льются слезы донны, а искуситель отправляется дальше пополнять список разбитых сердец. «Он не разбирает, богата ли, красива, лишь бы носила юбку, и вы знаете, что он сделает…» утешает еще одну жертву искусителя - Эльвиру слуга Дон Жуана Липорелло. Моцарт назвал произведение «веселой драмой». Ну как-то совершенно не хочется смеяться, глядя на лица с перебинтованными носами. Наверное, такова была в прошлых веках плата за распутную любовь (а, может это современные леди, желающие улучшить свою внешность?) Ах, ничего не меняется в мире! Мир потребления с его индустрией красоты, и его заменителем – силиконом живет и процветает, порождая и в нашем мире своих донжуанов и несчастных донэльвир. А вот и финал и то, что мы жаждали увидеть - сердце Дон Жуана – огромное, мрачное, а сам он горит в аду, наказание настигло его.Образы, образы, образы… И все это - на фоне чарующей музыки, которая сама рождает «сотню разнообразных чувств». Опера, безусловно, сенсация. Она стала событием в театральной жизни столицы республики. Состав актеров, игравший в первый день показа, был блистателен. Ян Лейше в образе Дон Жуана - точное попадание в «десятку», чего стоит только его взгляд хищника, уверенного в поверженности очередной жертвы. Зрители наслаждались великолепными голосами и актерской игрой звезд оперного искусства Аскара Абдразакова, Ларисы Ахметовой, Эльвиры Фатыховой, Диляры Идрисовой, Салавата Аскарова, подаривших нам настоящий праздник высокой классики.- С Филиппом Разенковым мы давно знакомы, и вот совершили творческий марш-бросок, создавая «Дон Жуана». Пьеса – радикальный эксперимент, иное прочтение того, что много раз уже было поставлено, здесь мы говорим другим языком, - говорит художник-постановщик, приглашенный из Санкт-Петербурга Елисей Шепелев. - Кто не знаком с произведением, тому будет сложно понять, но кто читал, поймет. Замечу, что костюмы говорят сами за себя. Над созданием оперы мы работали несколько месяцев. Дон Жуан - антигерой, воплощение пороков, в том числе современного общества. Он играет людьми, их чувствами. Я искал решение образа, и он создан интуитивно. Это - не исторический персонаж, видны и XVI век, и современность, все скомбинированно. Мы смотрели все, что было до, и попытались сделать все по-своему, передать новое видение философии произведения. Визуальный ряд очень смысловой, к примеру, вся сцена в старинных рамах от картин и кусках статуй. Интересный глубокий символ, и каждый прочтет его по-своему.КорзинаНад премьерным спектаклем работали музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - заслуженный артист РБ, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Артем Макаров, режиссер-постановщик - лауреат премии «Золотая Маска» Филипп Разенков, художник по свету - Ирина Вторникова, хормейстер-постановщик - лауреат международных конкурсов Александр Алексеев.Лилия ЗИМИНА.Фото Альберта Загирова.