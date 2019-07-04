БЗМЖ: «молочка» осталась без гласных

- Дочка, сколько стоит пачка кефира? – пожилая женщина подслеповато щурится на полку с творогом, маслом, молоком.- А вы знаете, что теперь продукты с заменителем молочного жира продаются отдельно? – просвещаю я случайную собеседницу.Действительно, после наступления новых правил полки с молочной продукцией одного из сетевых ритейлеров, куда мы зашли, визуально не изменились. Все так же теснятся на лотках сырочки, маргарины, сметана… С вопросом мы обратились к старшему администратору Ольге Шабаловой, которая дала разъяснения:- Видите, на ценниках в левом углу стоят буквы «БЗМЖ» и «СЗМЖ», то есть без заменителя молочного жира и с заменителем.- Нам руководство выдало планограмму, где указано, как маркировать. Все сделано в соответствии с указаниями.Покупатели пожимали плечами, отвечая на вопрос о странной аббревиатуре, мол, не знаем, что такое. Тем более, чтобы их увидеть, надо очень постараться: буквы размещены в углу, по сравнению с ценой размер шрифта небольшой.А ведь в последнее время растительные жиры активно используются при производстве, что позволяет увеличить срок хранения и снизить себестоимость продукции. Но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке. И не каждый потребитель готов их приобретать, что сказывается на продажах.Чтобы удостовериться в «ненавязчивой» перемене, мы зашли и в другие супермаркеты. Загадочная для многих связка согласных разместилась в таком же формате и там, причем многие молочные продукты остались без обозначения. Лишь в одном СЗМЖ выстроили на одну полку, а БЗМЖ – на другую. Обещанных рядом с полками плакатиков, где объясняется, как именно что обозначено, нет.- Роспотребнадзор совместно с Минпромторгом России разработал методические рекомендации о способах выкладки молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговом зале. Обратите внимание на слово «рекомендации», - разъяснила управляющая одного из магазинов. – В частности, предлагается размещение с применением разделителей, с дополнительным оформлением ценников или товарных полок, с сопровождением информационной надписью продуктовой полки.Активисты партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» с первого дня действия правил решили проинспектировать магазины, которые пользуются спросом среди жителей Уфы. Мониторинг показал, что администрация некоторых сетевых точек столицы даже не в курсе новых требований. Маркировка на товарах имеется, но отдельные полки для молочных продуктов не предусмотрены.- Многие ссылаются на то, что не получили соответствующего письма от руководства центрального офиса. Будем писать служебные записки. Через несколько дней повторим контрольные выезды. В будущем персонал нерадивых магазинов надзорными органами будет привлекаться к административным штрафам, - объяснилаКстати, проверять новые правила обязано Роскачество.- Магазины, которые давно работают, которые любят своего покупателя, дорожат своим имиджем, безусловно, быстро реагируют на подобные нововведения, - считает– В этом случае единственное, на чем я акцентирую внимание: небольшие торговые объекты особенно в сельской местности не обладают достаточным пространством. В любом случае разделение полок для молока и молочной продукции будет, но в последнем случае оно не столь явное, заметное для потребителя.Федеральные эксперты не склонны возлагать больших надежд на новые меры. По итогам 2018 года Россельхознадзор выяснил, что каждый пятый молочный продукт на российских прилавках – фальсификат, содержащий вместо молочного жира пальмовое или другое растительное масло.«Побороть фальсификат и некачественную продукцию новые правила не помогут, - считает- Нарушения в рецептуре крайне трудно выявить вне лаборатории, а на упаковке товара недобросовестный изготовитель может указать все необходимые ингредиенты. Для вытеснения с полок фальсифицированных и вредных «молочных» товаров необходимо либо установить регулируемые низкие цены на качественную молочную продукцию (предусмотрев механизмы поддержки добросовестных производителей), чтобы лишить экономической выгоды недобросовестных производителей, или чрезмерно высокие штрафы, уплата которых нанесет ощутимый ущерб нарушителю».Зиля БАДРИЕВА.