Со вкусом хумуса и фалафеля

Уфа вновь примет гостей из разных стран мира. На поле, ринге или беговой дорожке «национальный колорит» не будет виден особо ярко. Но вне состязаний не учитывать его нельзя, особенно это касается питания юных атлетов. Одна из самых многочисленных делегаций из Израиля. Ее представители имеют особые гастрономические предпочтения.
- У кухни израильтян есть свои особенности, основанные на заповедях из Талмуда. Как и у мусульман, у них не принято есть свинину. Пищу делят на так называемую кошерную (разрешенную) и трефовую (нежелательную). Мы с вами можем просто пойти в магазин и купить что хочется, не особо задумываясь. Но для гостей с Ближнего Востока это неприемлемо, - рассказывает руководитель предприятия ООО «Данкис» Дмитрий Волов.
- Отличия - в рационе?
- Не только. По большей части он такой же, как у нас с вами. Израильтяне не едят некоторые виды мяса и птицы, также есть определенные каноны в плане условий приготовления. Какие-то продукты солятся и вымачиваются специальным образом. Касательно организации питания нужно учитывать, что молоко подается утром, а рыба– только через шесть часов. Так что нюансов много.
- Насколько сложно организовать это в Уфе?
- Уже 11 лет мы обеспечиваем питанием еврейскую школу и детский сад, технология отработана до мелочей. Потому мы и вызвались кормить 180 спортсменов и тренеров. Собственно говоря, питаться они будут в нашей столовой при еврейском общинном центре. Часть продуктов закупим здесь. Но многое, как и обычно, привезем из Москвы.
- И все же Игры - событие международного уровня…
- Да, это касается и организации. Потому к предприятиям питания предъявляются довольно жесткие требования. Мы будем кормить юношей и девушек завтраком, обедом и ужином. Также на спортивные состязания будем доставлять ланч-боксы. Учитывая это, на анализы сдана даже имеющая сертификат одноразовая посуда, без которой не обойтись.
- Расскажите о меню.
- В столовой ребят ждет шведский стол. Что конкретно будем готовить, пока сказать не могу. Но точно, что угостим хумусом, тхиной, блюдами из баклажанов. А так – разнообразим уже имеющееся меню: два – три горячих блюда, столько же супов и салатов. Если говорить о ланч-боксах, то здесь принцип другой. Это быстрый, сытный и горячий перекус.
- Какова стоимость дневного рациона?
- Этими вопросами занимается бухгалтерия, точного ответа я не дам. Скажу лишь, что организаторы Игр выделили нам определенную сумму, в которую мы обязательно уложимся. Тем более что опыт многодневной готовки на большое количество людей у нас есть.
- Наверняка у вас большой штат сотрудников?
- Да нет, почему же. Обычно работают три повара, один пекарь, пара кухонных работников. В обычный день они готовят около 200 порций. Грядущие событии требуют большей оперативности, потому, возможно, привлечем еще несколько человек. Так что с поставленной задачей справимся без проблем.
Иван БЕГМА.