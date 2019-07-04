Со вкусом хумуса и фалафеля

- У кухни израильтян есть свои особенности, основанные на заповедях из Талмуда. Как и у мусульман, у них не принято есть свинину. Пищу делят на так называемую кошерную (разрешенную) и трефовую (нежелательную). Мы с вами можем просто пойти в магазин и купить что хочется, не особо задумываясь. Но для гостей с Ближнего Востока это неприемлемо, - рассказывает руководитель предприятия ООО «Данкис» Дмитрий Волов.- Не только. По большей части он такой же, как у нас с вами. Израильтяне не едят некоторые виды мяса и птицы, также есть определенные каноны в плане условий приготовления. Какие-то продукты солятся и вымачиваются специальным образом. Касательно организации питания нужно учитывать, что молоко подается утром, а рыба– только через шесть часов. Так что нюансов много.- Уже 11 лет мы обеспечиваем питанием еврейскую школу и детский сад, технология отработана до мелочей. Потому мы и вызвались кормить 180 спортсменов и тренеров. Собственно говоря, питаться они будут в нашей столовой при еврейском общинном центре. Часть продуктов закупим здесь. Но многое, как и обычно, привезем из Москвы.- Да, это касается и организации. Потому к предприятиям питания предъявляются довольно жесткие требования. Мы будем кормить юношей и девушек завтраком, обедом и ужином. Также на спортивные состязания будем доставлять ланч-боксы. Учитывая это, на анализы сдана даже имеющая сертификат одноразовая посуда, без которой не обойтись.- В столовой ребят ждет шведский стол. Что конкретно будем готовить, пока сказать не могу. Но точно, что угостим хумусом, тхиной, блюдами из баклажанов. А так – разнообразим уже имеющееся меню: два – три горячих блюда, столько же супов и салатов. Если говорить о ланч-боксах, то здесь принцип другой. Это быстрый, сытный и горячий перекус.- Этими вопросами занимается бухгалтерия, точного ответа я не дам. Скажу лишь, что организаторы Игр выделили нам определенную сумму, в которую мы обязательно уложимся. Тем более что опыт многодневной готовки на большое количество людей у нас есть.- Да нет, почему же. Обычно работают три повара, один пекарь, пара кухонных работников. В обычный день они готовят около 200 порций. Грядущие событии требуют большей оперативности, потому, возможно, привлечем еще несколько человек. Так что с поставленной задачей справимся без проблем.