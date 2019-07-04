Сыграем в волейбол на пляже?

На сегодняшний день «Кашкадан» – единственное место в городе, где можно поиграть в пляжный волейбол. Как и на других спортивных объектах, здесь ремонт также находится на финишной линии, и остается только очистить территорию.– Вся реконструкция, которая сейчас проходит в парке – плановая. Конечно, участие объекта в проведении Игр дало некоторые преимущества – мы получили повышенное внимание к нашему парку, – говорит егоОфициально парк существует с 2002-го года, а площадка для волейбола появилась в 2004 году, и с этого момента капитального ремонта не проводилось, лишь ежегодные небольшие косметические работы перед началом сезона.Ремонт в парке начался в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» и финансировался из федерального бюджета. Заказчик – Управление капитального строительства, поэтому подрядчиками, рабочими и строительными материалами администрация парка не занималась.– Мы такие же потребители, как и ваши читатели, – подмечает Евгений Александрович, сопровождая нас на объектах.Например, здесь полностью обновилась площадка для волейбола. Сначала вывезли и утилизировали прежний инвентарь, очистили от старого песка. Чтобы площадка соответствовала международным стандартам, строго соблюдалась технология: сначала на глубину более 40 см закладывается уплотненное основание, затем –специальное покрытие из геотекстильной ткани, и только после этого завозится песок. Прежние раздевалки, душевые и судейские комнаты также заменили на новые с кондиционером и другими удобствами. Не забыли и о зрителях – вместо скамеек поставили кресла, над которыми натянули козырьки.Заканчивается ремонт фасада административного корпуса, появились новый газон, система полива.– Между школой и парком нет четких границ. Например, баскетбольная площадка расположена на территории парка, но находится на балансе спортивной школы. Мы же не можем разделить обязанности, поэтому все работы велись параллельно и согласованно. Ремонт на площадке проводила школа, а мы помогали чем могли, – говорит директор парка.Стоит также отметить, что школа не менее ответственно подошла к ремонту: здесь полностью обновлены покрытие, инвентарь, места для зрителей. В целях усиления безопасности территория ограждена, установлены камеры видеонаблюдения.Айлина Арсланова.Фото автора.