Главный объект МДИ

На площади почти 40 тысяч квадратных метров возвели СДК, спортивное ядро для легкоатлетический соревнований, врачебно-восстановительный центр и гостиницу. Наш обход мы начали с бассейна, где сотрудники компании Академия Александра Попова проверяли систему «стоп-старт», которую только что установили. Система предназначена для автоматической регистрации результатов. Конечно, кроме лазерных датчиков, за каждым пловцом будут следить и судьи.Несмотря на то, что в городе более 20 бассейнов, это всего лишь второй, где имеются дорожки длиной 50 м – как раз таков стандарт соревнований МДИ. И он уже готов к встрече юных спортсменов: чаши наполнены, температура воды 24-28°С регулируется как автоматически, так и вручную.На втором этаже комплекса расположена современная пресс-зона: 12 изолированных комнат, оборудованных по последнему слову техники, где журналистам будет удобно и текст написать, и репортаж смонтировать, а затем оперативно передать в свои СМИ.Далее мы отправляемся в спортивно-демонстрационный комплекс, который продуман не только в плане удобства, но и в плане безопасности: например, потолки покрыты специальной звукопоглощающей изоляционной ватой. А чтобы в случае возгорания не произошло расплавления и они не обрушились, вентиляционные трубы, как и столбы и балки, удерживающие крышу, покрыты противопожарной изоляцией из негорючего материала.СДК рассчитан на 1500 посадочных мест для зрителей. Кроме этого, с каждой стороны зала можно организовать еще по 500 дополнительных мест. Не обошли стороной и колясочников: напротив трибуны для них есть балкон, примыкающий к лифту.На полу специальное противоскользящее покрытие, на которое в зависимости от вида спорта будет укладываться другое. Для баскетбола уложат паркет, по которому мяч отскакивает лучше, для волейбола – рулонный линолеум, «поглощающий» удар, а для боевых искусств – маты, чтобы спортсмен при падении не получил серьезных травм. Поменять покрытия для специалистов займет несколько часов, а храниться они будут на складах, где строго соблюдаются температурный режим и влажность воздуха.Напротив спортивно-демонстрационного комплекса находится овальная территория с газонной травой, которая будет использоваться как площадка для метания копья, диска и молота. Также здесь расположены секторы для прыжков в длину и высоту. Зеленое поле огибает беговая дорожка из специального покрытия, которое представляет собой резиновую крошку, переработанную из автомобильных шин. Рядом – еще одна беговая дорожка с более мягким нополнителем, напоминающим песок. Технология укладки непростая – напоминает «слоеный пирог»: сначала укладывается щебень, сверху на него насыпают крошку более мелкой фракции, а затем – кирпичную. Между слоями промазывается клей с различными техническими данными. А если присмотреться пристальнее, можно увидеть, что ядро имеет небольшой уклон: центральная часть с зеленой зоной находится выше, а дорожки чуть ниже, чтобы в случае непогоды вода стекала быстрее.Рядом расположен медицинский корпус, где не только будет оказываться первая помощь, но и есть собственная лаборатория для того, чтобы не было желающих выиграть «влегкую».Рядом с медчастью раздевалка для бегунов, соответствующая европейским стандартам.Центр подготовки в дальнейшем предполагает также размещение и проживание спортсменов: планируется сдать гостиничный комплекс. Так как изначально здесь планировалось построить паралимпийский центр, от этой мысли также не отошли – 30 номеров отеля предназначены для спортсменов с ограниченными возможностями: специальные широкие двери, ванны, санузлы, комнаты для сопровождающих.– Наш объект является участником проекта «Доступная среда», все входные группы, лестничные марши оборудованы и приспособлены для инвалидов, и в дальнейшем здесь планируется проводить и паралимпийские соревнования, – говорит заместитель директора СДК Эдуард Ямалтдинов.Алина ГАРИПОВА.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.