Поле, ожидающее «звонкоголосого» мяча

А покапроводит нас по подтрибунным помещениям, чтобы окончательно убедиться в готовности стадионной инфраструктуры для приема юных футболистов.- После того, как 9 июля приедут все делегации, и завершится аккредитация спортсменов, уже на следующий день на «Нефтянике» состоится первая тренировка, - рассказывает он. – Само поле будет разбито на три сектора: две площадки для мини-футбола в формате шесть на шесть, и посредине будет проходить буферная зона, на которой разместятся судьи и делегаты. Тренеры и игроки будут находиться по кромкам полей.- Все правильно, мы решили наносить не постоянную, а мелом или водоэмульсионной краской, ведь первая домашняя игра «Уфы» пройдет уже 20 июля. Поэтому нанесем буквально накануне турнира, чтобы ее не смыло дождем.Временные рамки футбольных баталий будут довольно жесткие: 11 и 12 июля с 9.00 и до 19.00 пройдут матчи в формате два тайма по двадцать минут. В течение первого дня определятся сильнейшие в четырех подгруппах, затем наступит финальная стадия, где команды сыграют «навылет». А апогеем станет товарищеский матч команды «Газпрома» со сборной командой МДИ.- Ранее вообще предполагалось провести здесь и открытие Игр, и легкоатлетические состязания, и футбольный турнир. Но потом решили, что город у нас большой, спортивных сооружений много, и стоит показать гостям как можно более широкий спектр возможностей.А потом мы решили пройти по маршруту, по которому наши гости начнут осваивать стадион.- Дети на шатлах заедут со стороны улицы Кемеровской, далее от парковки волонтеры проведут их до дверей, за которыми располагаются раздевалки, помещения для судей и тренерских штабов.Мы зашли в раздевалки, в которых уже чуть ли не материально ощутимо сгущается атмосфера ожидания. А душевые сверкают новой сантехникой.Расписание игр составлено так, чтобы командам не приходилось выжидать, когда освободится для них своя раздевалка, а технические службы успевали навести порядок уже для следующей группы команд.- Для игр был выбран мяч №5 – промежуточный размер между «шестеркой» для большого футбола и «четверкой», используемой в мини-футболе. Вот он и будет определять судьбу сильнейших, - и Никита Викторович достал из сетки упругий кожаный «колобок».- В основном, рекомендации касались размера игровых площадок, посоветовали увеличить буферную зону. В четверг пройдет еще небольшой ликбез с судейской коллегией, все же формат детского футбола несколько отличается от взрослого. Но в целом можно сказать, что стадион полностью готов к приему гостей.- Проход абсолютно свободный со стороны парка, но от игровой площадки и секторов, где будут располагаться участники МДИ, будут поставлены отсекатели. Зрители смогут расположиться в секторах с 15-го по 19-й. Надеемся, что предстоящие матчи вызовут интерес у горожан.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.