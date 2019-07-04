Звенит, гудит «Автодозвон». к порядку призывает он!

Вот уже две недели в Уфе действует система «Автодозвон», направленная на борьбу с этим негативным явлением. О том, как она работает, рассказалш- Суть системы в том, чтобы по этим объявлениям, зафиксированным инспекторами ЦОБ, сначала проверить, осуществляются ли те или иные указанные услуги, а затем включить этот номер в систему.И вот хозяину объявления с периодичностью один раз в час приходит голосовое сообщение: «Вами нарушены правила благоустройства, выразившиеся в том, что вы разместили информационный материал в неустановленном месте. Вам необходимо явиться в Центр общественной безопасности Уфы по адресу… С 9.00 до 17.00 , телефон для связи…». Думается, малоприятно слушать это по нескольку раз в день. И заблокировать аудиосообщение не удастся, программа устроена так, что звонок может поступить с другого номера. Так что лучше явиться в ЦОБ, где будет составлен протокол с указанием на нарушение правил благоустройства Уфы и статьи 6.7 Кодекса РБ, затем заплатить штраф, и написать заявление, чтобы сняли с автодозвона. Денежное взыскание за нарушение составляет: для граждан - 500 рублей, на физическое лицо (ИП) - до 5 тысяч, юридическое - до 15 тысяч. За игнорирование тоже следует наказание - периодичность звонков будет увеличиваться, и номер телефона практически не будет работать.У горожан может возникнуть желание сорвать весь этот ворох объявлений и принести его в ЦОБ. Но стоит все-таки помнить – нарушение должно быть официально зафиксировано и запротоколировано.- Список нарушителей включается в систему «Автодозвон» каждый день. К нам он поступает за подписью председателя административной комиссии. «Автодозвон» запускается каждый день заново с новыми номерами и исключением тех, кто уже заплатил штраф и устранил нарушение, - поясняет, - база корректируется каждый день. Мы не ставим целью полностью лишить человека возможности пользоваться мобильной связью, отнюдь. Об эффективности системы может указать тот факт, что за неделю уже пять нарушителей заплатили штраф и устранили нарушение.Система для нашего города новая, но эффективность ее проверена на практике других. Надеемся, что у нас она тоже будет действовать, и Уфа станет чище. В базе ЦОБ более 450 материалов по этому виду нарушений.Инспекторы Центра общественной безопасности отмечают активность горожан. Неравнодушных много: звонят, сообщают места нарушений. Словом, борьбу за чистоту ведет не только ЦОБ. А как все же быть тем, кому нужно дать такое объявление. В городе немало мест, где его можно размесить: это – информационные столбы, доски, тумбы.