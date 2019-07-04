Соседскаяпомощь - #өмә

Как заявил назначенный вчера, суть этой акции состоит в том, чтобы все жилищно-коммунальные организации и предприятия города объединились и провели совместные работы по наведению порядка в отдельно взятом микрорайоне.- Территория Сипайлово разбита на несколько зон, и каждая из них закреплена за определенным предприятием, - рассказал он. – Выход техники и людей максимальный – более трехсот человек и 70 единиц техники. Сегодня делается акцент на подбор смёта, покос травы, вывоз скопившейся грязи у прибордюрной части, также готовим существующие ямы к ремонту, а в ближайшие дни проложим в них асфальт. Постараемся выполнить весь объем работ максимально быстро.И все же почему выбран именно этот микрорайон? Во-первых, это закономерная реакция на прозвучавшую критику о его состоянии, прозвучавшая из уст, во-вторых, здесь находится объект предстоящих Международных детских игр, а в-третьих, акция стала пилотным проектом, за которым последуют и другие десанты в наиболее острых болевых точках города.- задаю вопрос- Планы, конечно, существуют. Но сначала надо успешно пройти первую ступеньку – завершить уборку Сипайлово, затем оценить ее итоги, а уже затем мы будем понимать, в каком объеме необходима «соседская помощь», в каком формате ее необходимо проводить, а заодно сформируется и маршрутный список дальнейших акций # өмә, #соседская помощь.А работа, надо сказать, кипит по всему микрорайону, калининцы убирают смёт с улицы Жукова, газонокосильщики из Кировского района превращают буйную растительность на улице Максима Рыльского в опрятные газоны, работники «Уфаводоканала»наводят порядок на улице Юрия Гагарина. У фасада дома 24/2 на той же улице работает техника. Здесь готовят площади под ямочный ремонт.- На первом этапе с помощью отбойных молотков производятся спайки, обязательно прямоугольной формы, затем швы для лучшего сопряжения асфальтобетонной смеси проливаются специальной битумной эмульсией, - комментирует действия рабочих. - И после того как под определенный тоннаж будет подготовлен фронт работ, начнем укладывать асфальт. Причем, это будет производиться только при благоприятных погодных условиях, так как у нас не допускается укладка смеси на сырое основание. Поэтому некоторые ямы потребуют еще дополнительной продувки.И у дома №14, который не столь давно занял третье место по России в конкурсе лучших МКД, тоже свои проблемы. Здесь и необходимость ямочного ремонта, да и сам асфальт во дворе давно уже выглядит непрезентабельно. О чем жительницы Накия Меркулова и Алла Фаткуллина незамедлительно рассказали, приехавшему проинспектировать ход работ.- У нас мусорные контейнеры словно из прошлого века вышли. Взгляните, обычный кузов поставили, будто в деревне. Да и во дворе находится пункт приема вторсырья, у которого постоянно собираются асоциальные элементы. А ведь мимо них ходят наши дети. Со своей стороны мы стараемся поддерживать дом в чистоте.И действительно сказочный городок, созданный Аллой Фаткуллиной, производит впечатление рукотворного волшебства. Может, и все Сипайлово когда-нибудь расцветет в тон этого городка. А вот в качестве коды я привел бы слова, размещенные в Фейсбуке:«Сипайлово - мой любимый микрорайон. Жила здесь 8 лет. Сегодня особенно приятно на родных улицах видеть столько сотрудников жилищно-коммунальной сферы. Весь город пришел нам на помощь. Пусть акция #өмә станет традицией. За день можно сделать столько!».Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.