Буренка не обманет?

Молоко находится в списке постоянно покупаемых продуктов. Незаменимый продукт, ведь в нем белки, углеводы, полезные жиры. Мы пьем с ним чай, кофе, варим кашу, делаем блинчики… Два стакана в день - почти половина суточной нормы кальция и витаминов, в том числе Д (гормон счастья).Стоп - стоп, витамины в нем сохраняются, если оно натуральное, не кипяченое, где все полезные свойства не пострадали от химии и пастеризации. Так какое же молоко мы пьем? Что кладем в «авоську», не глядя на этикетки, не читая состав продукта, ориентируясь только на знакомые марки и весьма оригинальные названия.Мы решили пойти в магазин и прочитать все-таки состав на знакомых бутылках и тетрапаках. Вот молоко цельное, значит, настоящее, не из порошка. А почему срок хранения такой долгий? Это уже фирменные секреты, менеджеры фирмы долго объясняли, что все дело в быстром нагревании до очень высокой температуры и в особенностях упаковки. А вот еще бутылка. Читаем: молоко натурализованное. Значит, из порошка, который разводят, смешивают со сливками или жиром с добавлением разных ингредиентов. Но ведь, как работает наш мозг? Мы читаем «на-ту-ра….» и додумываем: значит, натуральное. Но нет.Но вот государственное колесо заботы о покупателе снова повернулось к нам, реализуя идею разделять полки с натуральным продуктом от натурализованных и восстановленных. В магазине, что расположен недалеко от нашей редакции, на полках мы увидели маленький значок «БЗМЖ». Что он означает? Спросили у продавца. Оказалось, что с таким значком продается молоко без заменителей молочного жира, говоря проще, без пальмового масла, которого мы теперь чураемся. Но мы обратили внимание на значок, а кто-то нет, другой и вовсе не понял, что это такое. Почему прямо не написать, что он означает? Заметим, что в составе продукции, представленной на полке, мы действительно не встретили пальмового масла. Однако и продукции из цельного молока здесь было раз-два и обчелся, остальное – восстановленное.Где же все-таки взять натуральное? Конечно, у сельчан, которые содержат буренок и возят на рынок продукцию. Их можно встретить на рынках – официальных и стихийных. Правда, на Центральном мы их не встретили, а на улице Рихарда Зорге под шатрами «Ярмарки» они есть. Молоко в полиэтиленовых бутылях, творог в мешках, каймак в банках.Но вопросы к этой продукции тоже есть, и много. Откуда эта тара? Обрабатывается ли она, есть ли санитарные книжки у продавцов? Чем кормят коров, здоровы ли животные. По правилам, у них должна быть справка ветврача. Но ее никто из покупателей никогда не спрашивает, но в «Ярмарке» проверки контролирующих органов бывают регулярно. Но, если, к примеру, нет этой самой справки, то есть возможность торговать вне территории торгового комплекса. Можно просто подъехать к учреждению и предложить работникам всевозможных офисов: «Не хотите ли молочка из-под коровы?». И желающих хоть отбавляй. Иногда я покупаю у них, потому что, несмотря на вопросы, все это очень вкусно. Правда, спрашиваю: «Кипяченое ли молоко?» Помню историю с актрисой Екатериной Савиновой, которая сыграла Фросю Бурлакову. Актриса любила пить сырое молоко и подцепила бруцеллез, который привел ее к тяжелой болезни.Вот так обстоят дела с любимым продуктом. Лучше, безусловно, покупать в магазине, безопаснее. Остается только немного подождать, когда полки разделят, и справа будет молоко натуральное, а слева – натурализованное. Что ж, поживем - увидим.Лилия ЗИМИНА.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.