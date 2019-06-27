Заработает ли кадровый лифт?

Врио главы республики Радий Хабиров объявил о старте нового кадрового проекта «Лидеры Башкортостана». И, судя по активности обращений на его сайт, он вызвал интерес у жителей. Поэтому журналисты собрались на брифинг, чтобы встретиться с куратором проекта, руководителем администрации главы РБ Александром Сидякиным и узнать, как он оценивает перспективы новой кадровой программы.– В Башкортостане происходит много взаимодополняющих процессов. И мы видим, что подобная синергия возникает везде – люди воодушевлены, хотят эмоционально поучаствовать в управлении процессами развития республики. Что настраивает нас на оптимизм. Я согласился стать наставником в проекте и знаю, что с помощью него мы разрушим стереотипы. Например, что руководителем можно стать только по блату, или что существует лифт по карьерной лестнице, которым тебя обеспечат родственники. Наша цель – убить эти стереотипы, убрать их из сознания наших молодых людей. Для того, чтобы стать успешным, нужно обладать определенным набором знаний географии, культуры, истории, языка. Без этого сложно оценить человека, мы просим загрузить анкету – личное обращение. Далее мы сделаем все, чтобы конкурс был максимально открытым. А финальный этап планируется провести в прямом эфире.Самое важное, что победители должны получить не просто работу, а хорошую работу. Наша позиция – победители проектов все получат предложения на руководящие должности. Но это будет не просто.Активность хорошая – с 17 июня принято 3, 5 тысячи анкет.– Всегда есть стереотипы, которые складывались годами. Надо не бояться, выходить за эти рамки и делать то, что позволяет по-другому взглянуть на процесс. Согласен, что мне, как руководителю администрации, удобнее оперировать кадрами из уже существующего резерва. Но такой путь линейный и не всегда дает возможность находить ярких людей. Ведь они часто избегают стандартных ходов, лестниц, иерархических стереотипов. Творцы интересны своими эмоциями, взглядами на жизнь, что не всегда совпадает с существующим мейнстримом.Не мы придумали такого рода проекты, существуют традиции современных подходов к формированию кадровых стратегий, менеджмента. Есть, к примеру, программа «Лидер России», из которой мы многое переняли. Что касается «кадрового голода», в регионе его нет, потому что у нас большая республика - 4,5 млн человек. Очень много хороших вузов, поэтому мы получаем кадры очень высокого качества. Наша задача, чтобы их не переманивали на схожие условия, просто потому, что они остались без внимания.– К примеру, Татьяна Саянова - полуфиналист «Лидера России», мы ее взяли на работу. Теперь она заместитель руководителя управления кадровой политики. И я думаю, это не последнее ее место работы. Кстати, она сейчас как раз занимается продвижением нашего проекта. И конечно, мы взяли саму идею с «Лидеров России», но наполнили ее своей спецификой, потому что готовим кадры не для страны, а для республики.- Необходимо будет знание элементов национальной культуры, традиций,- Прежде всего, возрастные и образовательные: 18-35 лет для молодых лидеров, и 25-45 - для управленческой команды. Принять участие может каждый, даже иностранцы, но у последних в дальнейшем будут определенные ограничения в госслужбе. По существующим обращениям 97% - жители республики, остальные - представители Оренбурга, Тюмени, Челябинска, и даже Москвы. Полагаю, что это выходцы из нашей республики, некогда уехавшие туда. Таких людей мы так же хотим вернуть. Вы знаете, что в год столетия республики мы провели фестиваль «Рожденные в Башкортостане», еще и 20 сентября пройдут Дни республики в московском парке «Зарядье».– Даже в самом слове «обновление команды» заложены некоторые возрастные ограничения. Нельзя обновить команду, если она будет состоять из людей предпенсионного возраста с уже сложившимися установками и стереотипами.– Конечно, если мы увидим, что большое количество достойных людей не попали в программу только по этому критерию, можно будет и условия подкорректировать, и новую номинацию создать.– Мы попытались просмотреть все кандидатуры, меня очень расстраивает, что 85% кандидатов - мужчины. Призываю девочек активнее участвовать. Очень радует, что среди заявившихся не только управленцы, но и люди, представляющие малый и средний бизнес, сферы туризма, обрабатывающей отрасли промышленности – как раз из той самой отрасли экономики, откуда и берутся реальные практики.– Жюри, в которое на разных этапах будут входить разные эксперты. Последняя стадия конкурса пройдет в прямом эфире. Но персонально состав жюри пока называть не буду, хочу сохранить интригу.Подготовила Алина ГАРИПОВА.