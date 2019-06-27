Чем помогут НКО

- В Уфе уже в пятый раз прошел Гражданский форум Республики Башкортостан. Что изменилось за прошедшие годы и как будет развиваться движение?- История форума началась в 2014 году, и, конечно, за этот период произошло много изменений. К 2019 году некоммерческий сектор республики подошел уже с солидным опытом, огромным количеством проектов и планов на будущее. Как и прежде, Форум стал объединяющей площадкой для взаимодействия общественников с органами власти, бизнеса и СМИ в обсуждении самых актуальных вопросов, которые ставит перед нами время. Ежегодно в Форуме участвует более 1000 человек, в этом году в работе приняли участие свыше 1300 человек со всей республики, а также гости из Самарской и Ульяновской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Чувашия. Ключевой темой многих площадок стало обсуждение вопросов и поиск путей эффективного взаимодействия государства,общества и бизнес-сообщества в реализации национальных проектов. Одной из стартовых точек V Гражданского форума стала дискуссионная площадка, посвященная гражданскому обществу, формированию патриотизма и развитию волонтерского движения. Актуальной площадкой стала стратегическая сессия на тему «Общественные советы/палаты как новые драйверы развития муниципальных территорий», которая собрала представителей различных районов республики, общественных организаций и активных граждан.- Последнее время государство все больше внимания уделяет развитию и поддержке некоммерческих организаций, проводятся различные конкурсы грантов, активны ли общественники республики в этом направлении?- Самым масштабным конкурсом по поддержке НКО, является конкурс грантов президента Российской Федерации. Конкурс проводится Фондом президентских грантов, второй год на реализацию социальных инициатив выделяется 8 миллиардов рублей. Это значительные средства, благодаря которым, можно поддержать и сделать сотни, тысячи добрых дел для жителей всей страны. Некоммерческий сектор республики активно участвует в этих конкурсах и имеет значительные достижения: с 2013 по 2019 год - 272 организации стали их победителями, получив на реализацию социально значимых проектов из федерального бюджета более 350 млн. рублей. Если говорить об участии в 2019 году наших организаций, то по числу победителей первого конкурса среди регионов России Башкирия занимает 5 место, исключая Москву и Санкт-Петербург (12 место в первом конкурсе 2018 года), по сумме выигранных грантовых средств – на 7 месте (15 место в первом конкурсе 2018 года). 38 организаций-победителей привлекли более 42 млн рублей, эти проекты будут реализованы до 2020 года. Самое большое количество проектов-победителей реализуется на территории Уфы.- Какую помощь оказывает Общественная палата соискателям грантов? Ведь не каждый знает юридические тонкости, может грамотно оформить заявку.- Третий год при Общественной палате Башкирии действует специальная экспертная площадка для консультаций НКО - Ресурсный центр - подразделение аппарата палаты. Приоритетным направлением ресурсного центра является организация консультаций и информационно-методических мероприятий для НКО. Всего с 2016 года по сегодняшний день Ресурсным центром было рассмотрено и подготовлено рекомендаций для более чем 500 заявок от НКО перед их подачей на российские и республиканские грантовые конкурсы.- Получить такой грант – задача выполнимая? Кто может рассчитывать на него?- Мы заинтересованы, чтобы в конкурсе принимали участие как можно больше некоммерческих организаций и не только из Уфы, а в целом со всей республики. И если в этом году свои заявки подали организации из 20 муниципалитетов, то нам есть куда расти, ведь в республике 63 муниципальных района и городских округа. Одно из главных условий – НКО должна быть официально зарегистрирована, вести свою деятельность более полугода, соответствовать одному из 13 направлений, указанных в условиях конкурса на предоставление грантов. Некоммерческий сектор – своеобразный индикатор, показывающий потребности общества.- А может ли НКО получить гранты несколько раз? И в один год?- Конечно. В 2017 году Благотворительный фонд «Потерь нет» получил грант дважды. Более того, в этом году Фонд президентских грантов выделил данной организации еще 7,9 миллиона рублей на реализацию проекта регионального значения для организации благотворительного проката оборудования детям с паллиативным статусом из нашей республики. Хотя у многих были сомнения, дадут ли такую сумму. Победа напрямую зависит от качества проработки заявки. В прошлом году 87 общественных организаций привлекли в Башкортостан на социальные инициативы более 93 миллионов. Важно помнить, что победители грантовых конкурсов не могут использовать полученные средства не по целевому назначению. Это строго контролируется.- Какие проекты чаще всего выигрывают гранты?- Прежде всего, это проекты, направленные на социальную защиту населения, все сферы дополнительного образования как детей, так и взрослых, решающие экологические вопросы, вопросы демографии и здорового образа жизни, и многие другие. Направления очень тесно пересекаются с национальными проектами ,и их можно решать во взаимодействии с некоммерческими организациями.Например, проект по сбору крышечек Автономной некоммерческой организации по поддержке экологических инициатив населения «Чистая Уфа» привлек внимание жителей к проблемам экологии. Это простой, но эффективный способ помогать не только природе, но и людям, нуждающимся в поддержке. Участники проекта осуществляют сбор пластиковых крышек для их дальнейшей безвозмездной передачи в переработку. Все собранные средства будут направлены для оказания помощи паллиативным пациентам Республиканского клинического онкологического диспансера. В некоторых школах дети мешками приносили пластмассовые крышечки, а любое совместное действие, как известно, объединяет людей, что немаловажно.- Экология тесно связана с культурой быта, ее надо прививать с самого раннего возраста, могут ли в этом помочь общественные организации?- Сегодня очень много делается на площадках библиотек, где проводятся различные мероприятия и акции. За такими центрами объединения по интересам – будущее. Если люди организовали общественно полезное дело, проявили волю, то муниципалитеты должны поддержать это начинание. Даже люди, живущие в одном дворе, могут выстраивать добрососедские уважительные отношения, облагораживать свою территорию, бережно относиться к окружающей среде.- Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города», которым вы руководите, получал гранты президента?- Да, мы трижды становились победителями конкурсов Фонда президентских грантов - это проекты «Помощь всегда рядом», «Матрица успешных практик», «3D волонтеры малых дел». А также сотрудники Фонда являлись партнерами и исполнителями восьми межрегиональных проектов совместно с НКО из Нижнего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга и Москвы, получивших поддержку от Фонда президентских грантов. Итого 11 грантовых проектов, реализованных Фондом за последние пять лет.- В рамках проекта «Матрица успешных практик СОНКО РБ» вы выпустили сборник «Успешные практики некоммерческих организаций Республики Башкортостан».- Мы собрали в нем 101 успешную практику, систематизировали опыт самых удачных дел общественников республики. Это своего рода методическое пособие для тех, кто хочет тиражировать эту деятельность на своей территории, настольная книга для многих руководителей НКО не только республики, но и России. Читая этот сборник, жители Башкирии могут обратить внимание на то или иное мероприятие, принять решение посмотреть или поучаствовать в нем. Таким образом мы помогаем и продвигать территории. Это только начало. Мы надеемся, что книга подтолкнет муниципальные образования быть более активными, придумывать новые проекты совместно с институтами гражданского общества.- То есть сборник – возможность подсмотреть у коллег какие-то идеи и не выдумывать велосипеда?- Да, успешных кейсов очень много, а если еще и всегда достигается поставленный результат, почему бы и не воспользоваться этим опытом. Важно соблюдать партнерские отношения, прописать сценарий, добавить свое. Если организация не хочет делиться своими идеями – это ее право, в сборник включены практики, которыми воспользоваться может каждый, но повторить оригинал на другой территории практически невозможно, всегда добавляется что-то свое. И это правильно!Мы за то, чтобы проекты не были однодневками, а имели продолжение. Как председатель палаты я ратую за социальный эффект, вовлечение в деятельность НКО муниципалитетов, выстраивание сотрудничества. Администрации заинтересованы в привлечении дополнительных ресурсов в свой район в рамках тех же нацпроектов. Тем более, если на такую деятельность бюджет не предусмотрен.- К добрым делам надо приучать с детства. Сегодня активно развиваются волонтерские движения. Вполне логично их взаимодействие с НКО…- Это следующий важный этап, который мы сейчас развиваем в рамках реализации проекта «3D волонтеры малых дел». В этом проекте участвует 21 команда волонтеров со всей республики, а это 210 школьников, которые смогли подружиться и помочь 42 некоммерческим организациям в их деятельности. 210 жителей республики, нуждающиеся в помощи, стали подопечными наших волонтеров, ребята посещают и помогают им каждую неделю. Это не одноразовая акция, между молодыми людьми и теми, кто нуждается в помощи, строятся отношения, образуется крепкая связь. Лучшие примеры волонтерских практик мы представим на Слете волонтерских отрядов в августе этого года в Детском центре «Алые паруса». Ребенка надо с детства приучать делать добрые дела, пропущенный этап постфактум уже не восстановишь.- Какие еще проекты поддержал и провел «Общественный фонд развития города»?В 13 раз прошел конкурс на соискание Общественной городской премии «Достояние столицы», в 16-й - детский благотворительный проект «Письмо Деду Морозу», мы поддержали Городской кадетский бал, благотворительное мероприятие для будущих мам «Чудо под сердцем», Фестиваль «Желтые ботинки», Открытый фестиваль-конкурс исполнителей песен Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Обнимая небо» для школьников. Композитор сама дала согласие на его организацию и только в силу возраста не смогла принять участие в его финале. Ребятам такой опыт был полезен, они нашли много неизвестных песен, написанных ею. Каждое произведение Александры Николаевны связано с определенным событием в жизни страны, оно воспитывает патриотов России, поэтому продвижение песен Пахмутовой – важный воспитательный момент. Не надо забывать, что главное богатство нашего города – его люди - а наша задача помогать им в осуществлении добрых дел.Светлана ЯНОВА.Фото Валерия Шахова.