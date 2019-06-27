Когда побеждает любовь

…Папе и маме малышки не повезло: оба с детства отставали в развитии. Да и могло ли быть иначе, если их родители беспробудно пили, не заботились о детях, а те приспосабливались к невыносимым условиям существования, где скандалы и драки были обычным явлением. Резеда – инвалид детства второй группы, у Марата наблюдались психические расстройства. Оба окончили коррекционные школы, а глава семейства воспитывался в загородном интернате для особенных детей.Познакомила их общая знакомая. Молодые друг другу понравились и вскоре поженились.Материально семья жила тяжело. В трехкомнатной квартире давно не было ремонта, был большой долг по квартплате. На жилплощадь отсутствовали документы. Молодая жена не умела готовить, держать в порядке дом – этому в семье ее никто не учил. Родственники же решать их проблемы не торопились. Обо всем этом специалисты Психолого-медико-педагогического центра «Саторис» узнали, когда из роддома, где появилась на свет Диана, пришел сигнал: родители новорожденной умственно отсталые, они не смогут ухаживать за ребенком, Но самое страшное, что девочка родилась с множеством врожденных патологий, первое время она даже не могла самостоятельно дышать. Ребенок требовал особого ухода и заботы, а родители не обладали необходимыми знаниями и умениями по уходу за ним. Врачи настаивали: родители не справятся с ситуацией, а потому ребенка надо из семьи изымать.- Когда пришел сигнал от медиков, мы собрали межведомственный консилиум, где решили, что им нужно дать шанс, - говорит начальник Управления по опеке и попечительству администрации Уфы Татьяна Квасникова. – Лишение родительских прав – крайняя мера, когда ребенку действительно грозит большая опасность. Может быть, лучше помочь кровной семье преодолеть трудности, чем делать малыша сиротой при живых родителях, которые любят его, но не могут справиться с ситуацией. Стоит сказать, что события происходили в 2014 году, когда в Уфе осваивались инновационные технологии по профилактике социального сиротства. И работа закипела: составили план по комплексному сопровождению семьи. Но сначала нужно было всесторонне изучить семейную ситуацию.Первым делом специалисты отправились домой к подопечным, чтобы оценить условия, в которых будет проживать ребенок.- В квартире было грязно, - вспоминает куратор, соцпедагог Татьяна Есаулова. – В доме жили кошка и собака, и запах от их жизнедеятельности так и витал в воздухе, везде шерсть, словом, находиться ребенку в такой антисанитарии было опасно. Животных пристроили в эколого-биологический центр. Но мы видели и другое - как родители переживают, как сильно хотят сами воспитывать свою кроху и готовы на все, чтобы оставить ее в семье.Пока мама с ребенком находились в больнице, папа сделал дома косметический ремонт, купил для дочки все необходимое.Но этого оказалось недостаточно. План реабилитации семьи был направлен на приобретение элементарных навыков по уходу за грудным ребенком, оказанию ему первой медицинской помощи при приступах и ведению домашнего хозяйства в целом. К работе с семьей были привлечены государственные органы и общественные организации. Калимуллиным помогали медикаментами, молочными смесями, средствами гигиены, оплачивали услуги няни, патронажной сестры. Куратор оформил необходимые документы и социальные пособия.Когда Диана немного подросла, все вместе с ребенком начали посещать коррекционные занятия психолога, дефектолога, логопеда и педагога дополнительного образования.- По результатам диагностики педагоги центра рекомендовали пройти полное медицинское обследование, а также комиссию ПМПК, - говорит директор Вера Каганская. – После этого стало ясно, что девочке необходимы специальные условия обучения и воспитания, ее определили в коррекционный детский сад.Специалисты также помогли установить статус «ребенка-инвалида», куратор оформил социальную пенсию и льготы на ребенка и его семью.- Конечно, родители временами сопротивлялись, не понимали, почему чужие люди вмешиваются в их жизнь, - рассказывает психолог Наталья Устинова, - но постепенно отношения между ними и куратором становились все доверительнее. Супруги поняли, что мы хотим помочь справиться с трудностями, чтобы в будущем дать ребенку то, чего сами были лишены в детстве.Сегодня семья живет обычной жизнью: папа работает, мама занимается домашними делами, дочка посещает детский сад и кружок, с ней также продолжают заниматься специалисты центра. У ребенка появились первые положительные результаты. Родители не пропускают ни одного детского праздничного мероприятия, всегда стараются быть вместе, поддерживают друг друга. Но если у них возникают трудности, то обращаются к куратору.- Прошло уже пять лет со дня рождения Дианы, но мы и дальше будем наблюдать за семьей, - говорит Татьяна Есаулова, - несмотря на то, что положительная динамика налицо. Все наши рекомендации выполняются, а волшебные слова для папы, когда он чересчур эмоционально реагирует на наши просьбы: все во благо ребенка. И любовь к дочери побеждает.(Фамилия и имена изменены по этическим причинам.)Светлана ЯНОВА.