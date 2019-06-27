Какое оно - будущее спорта?

В преддверии Игр мы встретились с министром молодежной политики и спорта РБ Русланом Хабибовым, который рассказал о том, какие перспективы перед Уфой откроет проведение детских соревнований международного уровня, какими достижениями можем гордиться и над чем еще предстоит поработать.- МДИ станут одним из значимых детских спортивных мероприятий в России в 2019 году. В них примут участие 1207 спортсменов из 30 стран. Соревнования пройдут по девяти Олимпийским видам спорта: плавание, легкая атлетика, футбол, баскетбол 3х3, пляжный волейбол, скалолазание, греко-римская борьба, дзюдо, фехтование. А для Башкирии событие это совершенно особенное – впервые в истории Международных детских игр в одном и том же городе проводятся и летние и зимние состязания. Кроме того, в отличие от остальных, сборные на соревнованиях будут защищать честь отдельного города, а не страны, что позволит выступить нескольким башкирским командам. Надо сказать, что наша республика предложила ввести в программу скалолазание и греко-римскую борьбу, которым в спортшколах уделяется большое внимание.- В республике много талантливых мальчишек и девчонок, которые занимаются спортом и показывают хорошие результаты. Но зачастую не хватает условий для того, чтобы успешно тренироваться. Какие новые спортивные объекты появятся в Уфе в обозримой перспективе?- В республике более 11 тысяч объектов, но, безусловно, по отдельным видам спорта их недостаточно. Мы работаем в этом направлении. Например, для спортивной борьбы началось проектирование крупнейшего центра, который будет построен в Октябрьском районе за кинотеатром «Искра». В нем планируют проводить различные соревнования, в том числе по волейболу, баскетболу и большому теннису. Под крышей центра разместятся борцы разных направлений - спортивные, вольные и греко-римские. Начало строительства намечено на четвертый квартал 2019 года, завершение – в 2021 году.Одно из массовых направлений, волейбол, тоже вскоре получит новую площадку – стадион возведут в парке имени Калинина. Помимо специализированной площадки, здесь планируется интернат на 140 мест, фитнес-центр, бассейн, беговые дорожки, открытые спортивные площадки и зона отдыха. Сумма вложений составит около 1,5 млрд рублей.Планируется строительство Центра спортивной гимнастики. Все началось с того, что воспитанница уфимской спортшколы №16 Дарья Крутько во время посещения спортивного форума в Ульяновске сообщила президенту России Владимиру Путину о необходимости поролоновой ямы для отработки сложных акробатических трюков. С ямы мы вышли на строительство Центра на пересечении улиц Авроры и Рабкоров сметной стоимостью около полумиллиарда рублей. Все необходимые документы подготовлены, а корректировка проекта нашими строителями и правительством проведена в кратчайшие сроки, всего за полтора месяца. Проект уже прошел госэкспертизу, выделен земельный участок. Предполагается, что в новом здании будут тренажерный и соревновательный залы, гостиница и реабилитационный центр.В России по поручению президента в каждом регионе разрабатывается межведомственная программа «Плавание для всех». В Башкортостане разработали всеобуч, который предусматривает создание целой инфраструктуры для массовых занятий. Задача для нас - научить плавать детей 1-4 классов. Первая «ласточка» - скоро откроется бассейн в Уфе на бульваре Тухвата Янаби. Здесь будут заниматься не только спортсмены, но и дети из 10 школ Инорса. Этому району мы уделяем пристальное внимание.Сейчас отрабатываем дорожную карту, согласно которой в каждом муниципальном образовании, в каждом городе и районном центре должен быть бассейн для детей. До 2030 года планируется построить 16 объектов, 9 откроются в этом году.Согласно указу президента Российской Федерации, до 2024 года не менее 55 процентов населения должны систематически заниматься не только спортом высоких достижений, но и физической культурой. Для этого мы поэтапно создаем зоны спортивного притяжения: устанавливаем уличные тренажеры, обустраиваем дорожки для бега и ходьбы, площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО.В Уфе проживает четверть населения региона. Мы с главой городской администрации Ульфатом Мансуровичем Мустафиным постоянно на связи, бывает, по 2-3 раза в день обсуждаем точки роста. У нас очень конкретные планы, которые обеспечены финансированием – работаем совместно с Министерством спорта России и в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», на реализацию которого будет направлено около 195,8 млн рублей в 2019 году.- Есть ли программы поддержки юных спортсменов из малообеспеченных семей? Ведь не секрет, что сегодня даже детский и юношеский спорт требует определенных материальных вложений.- Фактически наши школы работают на бесплатной основе. К сожалению, их недостаточно, но в некоторых направлениях они доступны и для детей из малообеспеченных семей. Нужно больше спортивных центров, бассейнов, льда для зимних видов, и эту задачу мы будем решать. Но ведь в республике есть более 200 молодежных подростковых клубов, где можно бесплатно заниматься спортом.Помогают и общеобразовательные школы. Мы не раз обсуждали этот вопрос с министром образования Айбулатом Хажиным, что при переходе на односменную форму обучения освобождаются залы для дополнительных занятий. В этом плане очень ярко себя показал спортивно-образовательный проект «Здоровое поколение – сильный регион», когда к спорту привлечено уже более 2000 ребятишек. Поэтому те, кто действительно хочет заниматься, всегда найдут такую возможность.- Для МДИ построено немало спортивных объектов, как они будут использоваться в дальнейшем? Будут ли они доступны для рядовых уфимцев?- Безусловно. Например, в Центре спортивной подготовки на Камышлинской будут развиваться 49 видов спорта, мы очень активно взаимодействуем с федерациями волейбола, гандбола, фехтования. Построено открытое спортивное ядро, предназначенное для состязаний по легкой атлетике: площадка для метания копья, диска и молота, секторы для прыжков в длину и высоту, беговые дорожки.Юлия ПАХОМОВА.