Живая вода или мертвая?

- На территории мегаполиса сегодня нет природных источников, пригодных для питья, - уверен главный специалист «Уфаводоканала» Игорь Мельницкий. - Дело в том, что для того, чтобы проверять качество воды, родник должен быть у кого-то на балансе, а у нас они в основном бесхозные.Поэтому если рядом с родником нет никаких информационных табличек, то, вероятнее всего, вода из него никем не изучалась и пить ее опасно. Пробиваясь через тысячи метров, она проходит мощнейшую фильтрацию, насыщается полезными микроэлементами, но вместе с тем может напитаться и совсем не безвредными для человека веществами.- К тому же ее качество в естественных источниках весьма нестабильно. А значит, проверять колодцы и родники желательно дважды в год. Гигиенические требования устанавливает СанПиН.Между тем любой верующий знает, что рядом с Казанским-Богородицким монастырем стоит часовня, воздвигнутая у святого источника. По преданию, в 1621 году крестьянам села Кадомцово была явлена Казанская икона Божией Матери. На месте ее явления забил целебный родник, над которым вскоре была построена надкладезная часовня, а рядом воздвигнут храм. Село стало называться Богородское, сейчас это микрорайон ДОК.В 1944 году часовня над родником была разрушена, а в 1953 году завалили и сам источник. Но 26 лет назад часовня и родник были восстановлены и снова стали частью историко-архитектурного ансамбля Богородского храма.Многочисленные роднички до сих пор таятся в склонах оврагов. Одни завалены бытовым мусором, другие безвозвратно исчезли. Два, что били на улице Кировоградской и спасали уфимцев в фенольные дни, уже история. В результате строительства нового квартала исчез овраг на улице Большой Московской, а вместе с ним сгинул и небольшой безымянный источник. Исчезли родники на улице Аральской по Ломовому переулку, в районе 4-го роддома, у Коровьего спуска, что рядом с санаторием «Салют», в зеленом массиве за Дворцом спорта и в Кошкином лесу. Когда-то был родник в районе жилого дома по улице Полярной, что стоит в самом центре парка Лесоводов. Еще недавно к нему вела тропинка и указатель. Но сейчас табличка закрашена, а на месте родника катит в овражке свои уставшие воды чудом выжившая Сутолока. Но некоторые еще живы и даже обустроены.Звонкая струйка, которая вытекает из трубы рядом с безымянным прудом, что за остановкой «Улица Сагита Агиша», и есть сохранившийся городской родник.Еще 40 лет назад на месте блочных высоток стояли деревянные и кирпичные дома бывшей деревни Новиковки. Потом большинство из них пошли под снос, уступив место многоквартирным муравейникам. Тогда при строительстве микрорайона была нарушена водная экосистема и местное озерцо стало быстро мельчать и заболачиваться. С вводом в строй очистных сооружений ситуация изменилась, а новички, узнав от местных про источник, снова «протоптали» к нему дорожку. Но вскоре место этопревратилось в стихийную свалку. Сюда сваливали бытовой мусор, на дне покоились даже холодильники! В 2013 году пруд и родники благоустроили, дно очистили и углубили. Воду отсюда берут для полива городских клумб, а вот пить из родника не советуют.Между двумя обычными хрущевками на улице Интернациональной до сих пор существует оборудованный родник. Черниковцы знают его давно и по-прежнему ходят сюда с бидонами. Только теперь все реже.По пути на Висячий камень стоит еще один теремок – родничок.Однако есть и исключения. Жители деревни Суровка (теперь часть Уфы) уверены в качестве своего ключа. У него хорошая подпитка, он не замерзает даже в сильные морозы. В местных колодцах много извести, поэтому суровцы берут воду в основном из него. Сюда приезжают и из других районов города.Екатерина Маркова.