«Счастливый час» для нас

- Безналичный расчет будет доступен и в машинах частных перевозчиков, а также на пригородных маршрутах, - объяснил на пресс-конференции председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.- Пока пилотный проект запущен в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, но к 1 сентября он заработает по всей республике. Переговоры со всеми перевозчиками проведены, сейчас заключаются соглашения.«Алга» будет выполнять функцию банковской карты-кошелька. С нулевым балансом она продается за 50 рублей в киосках «Уфа-печать», магазинах «Альдо», «Башспирт», аптеках «Башфармации», а также в пунктах пополнения карт «Башавтотранса». Деньги на нее «закинуть» можно через сеть пунктов обслуживания, также через Сбербанк-онлайн и интернет-банк «Уралсиба». Кроме этого, 1-го сентября заработает мобильное приложение, которое позволит записать ее в смартфон, удаленно пополнять, отслеживать баланс, историю операций пополнения карты и следить за количеством совершенных поездок. При проезде достаточно будет приложить мобильный телефон к терминалу, чтобы получить билет.- Продажу карт специально начали пораньше, чтобы не было ажиотажа, - заявил заместитель генерального директора Башкирского регистра социальных карт Олег Романов. – Возможность пополнения карт начнется предположительно с 30 июня.Владелец ЕТК сможет персонифицировать карту в личном кабинете на сайте транспортного оператора. Что позволит ему сохранить свои деньги на электронном кошельке при ее утере, заблокировать и восстановить всю информацию, в том числе баланс. Предусмотрены карты разовые, месячные, годовые.Вскоре заработает сайт – www.alga-card.ru и единый номер горячей линии 8-800-347-1111, куда можно будет обратиться с вопросами и претензиями по работе системы. Номер справочной и адрес интернет-сайта размещены на самой карте, также информация появится на бортах общественного транспорта и остановочных павильонах.- При оплате картой проезд будет дешевле. Например, сейчас в автобусах «Башавтотранса» проезд за наличный расчет — 25 рублей, а по бесконтактной банковской карте или транспортной — 20, - пояснил Тимур Мухаметьянов. - Планируется, что стоимость проезда по ней будет меняться в зависимости от суммы пополнения: чем больше поездок за раз купил, тем каждая из них дешевле.С 1 сентября вводится часовой тариф или «счастливый час», в течение которого проезд на нескольких автобусах можно будет оплатить один раз. Что позволит существенно сэкономить средства пассажирам, которые добираются до работы с пересадками.Уже сейчас в автобусах, трамваях и троллейбусах ГУП «Башавтотранс» РБ и МУЭТ оплату можно произвести с помощью бесконтактной банковской карты. При этом пассажир получает такую же скидку, как и по «Транспортной карте». Действие «Алги» будет повсеместным по региону. Например, приезжая в Уфу, жители республики смогут пользоваться своими картами, и наоборот.Существующие транспортные карты сохранятся, но их постепенно выведут из оборота. Также еще действует безналичный расчет.Все льготы, которые положены по закону, остаются. Пенсионеры и инвалиды могут также пользоваться единым социальным проездным билетом стоимостью в 600 рублей в месяц, по которому можно ездить без ограничений на государственном и муниципальном транспорте. Им предстоит выбрать — продолжить пользоваться той картой или перейти на часовой тариф и, соответственно, получить возможность ездить на всех видах транспорта.Многие спрашивают, как узнать, принимает ли частный перевозчик ЕТК? По положению он должен будет разместить информацию об этом на видном месте каждого из своих автобусов — на переднем окне или в салоне.Входя, пассажир прикладывает карту к терминалу, установленному на поручне справа от двери и получает такой же билетик, как у кондуктора. В зависимости от размера автомобиля число считывающих устройств может доходить до трех. Ловить «зайцев» будут контролеры как в салоне, так и на остановках. Предположительно, штраф составит не менее тысячи рублей, для чего в кодекс об административных правонарушениях будут внесены изменения.- Сейчас турникетами оснащены 1600 единиц общественного транспорта, до 1 августа предстоит оборудовать еще 5,5 тысячи, - уточнил Тимур Мухаметьянов.- Новая система оплаты реализуется за счет внебюджетных средств, общая сумма вложений за три года - 700 млн рублей, - подчеркнул Олег Романов. Основной инвестор — Сбербанк, свои средства также вкладывает Башкирский регистр социальных карт, обеспечивая поставку терминалов. К слову, их перевозчики получат бесплатно, но за оборудование они будут отдавать 4,5% своего дохода.Зиля БАДРИЕВА.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.