Легкое чаепитие

Ожидания не обманули: 30 выставленных работ Ахметвалиева излучают доброту и позитив, одновременно приглашая зрителя пофантазировать и поугадывать причудливые шифровки автора. Я как-то невольно вспомнила свои девчачьи «секретики» с замысловатыми композициями, что мы выкладывали с подружками, используя цветочки-листочки, а сверху накрывали это осколком стекла. Через день-два с замиранием сердца «секретики» вскрывались и с огромным наслаждением мы рассматривали творения друг друга.Вот и работы нашего известного мастера я рассматривала с восторгом, улыбаясь причудливым формам и линиям на холсте, уносящим в другие миры и пространства. Даже серия «Всадники», по самому названию предполагающая некую силу и воинственность, с картин Ахметвалиева излучает лишь силу духовную, в них нет ни капли агрессии. А нежные розово-бирюзовые, лиловые и небесно-голубые тона каким-то магическим образом скашивают года, снимая тяжесть пережитого и обыденного, заставляя в самом деле поверить в ЛЕГКОСТЬ бытия – все эфемерно и призрачно, мы здесь и сейчас…Интересно было послушать и самого художника, недавно вернувшегося из Франции, где также состоялась его выставка в городе Котиньяк в Провансе. Отвечая на многочисленные вопросы заглянувших на чай уфимцев, наш земляк отметил, что западное искусство стало органичной неотъемлемой частью цивилизованного мира, оно давно проникло во все сферы: люди им живут и дышат. А россияне пока воспринимают искусство как элитарную сферу, без которой вполне себе развивается (или не развивается?!) экономика и все инфраструктурные отрасли.Вместе с тем российская школа привнесла в западную свою сильнейшую иконопись и советский авангард, позволившие трансформировать иные современные направления в искусстве. О сегодняшних культурных ценностях – разговор особый. Есть ли критерии оценки того, что считается сегодня модным и продается за баснословные деньги? Их нет! Арт-бизнес живет по своим, неписаным правилам. Откровенный кич может быть продан за миллионы, а спустя очень короткое время о нем все могут забыть. Но такая экстравагантная мода не мешает сосуществовать и даже процветать настоящему искусству. И талантливые российские художники в этом смысле не затеряны, они чрезвычайно востребованы и по достоинству оценены, что не может не радовать.И еще один штрих к моим впечатлениям. Расих Ахметвалиев, давно ставший человеком мира, раздвинувшим границы не только своего бытия, но и пытающийся это делать для своих почитателей, остается уфимцем с чишминскими корнями, лишенным звездности и пафоса. Его манера диалога подтверждает исповедуемую, как мне кажется, им же философию: Космос внутри нас и мы внутри Космоса, а вся бытовая суета, политика, пижонство, амбиции – удел не нашедших на этой земле своего истинного предназначения.Галина Ишмухаметова.