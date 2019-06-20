Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин посетил Центральный филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево, где введен в эксплуатацию новый производственно-бытовой корпус, и ознакомился с условиями труда рабочего коллектива.

Глава Администрации столицы дал высокую оценку проделанной работе, отметив, что новое здание соответствует всем современным требованиям безопасности и комфорта.- ПАО «Газпром газораспределение Уфа» постоянно работает над обновлением, модернизацией, реконструкцией своих объектов. И это очень похвально, – отметил Ульфат Мустафин. - Хотелось бы, чтобы другие предприятия и организации, которые работают на территории города, брали этот положительный пример и продвигали подобные проекты, направленные на улучшение условий труда своих сотрудников.Сергей ОСАДЧИЙ.