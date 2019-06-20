Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин посетил Центральный филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево, где введен в эксплуатацию новый производственно-бытовой корпус, и ознакомился с условиями труда рабочего коллектива.

Новое здание газового участка построено всего за пять месяцев. Несмотря на столь сжатые сроки, все работы выполнены, в соответствии с самыми высокими стандартами. Ранее персонал располагался в здании, построенном в 1965 году, теперь же слесари, сварщики, работники других профессий обживают новые площади. На двух этажах общей площадью более 700 квадратных метров разместились помещения для сварочных и столярных постов, цеха изоляции, кабинеты мастеров служб и бытовые помещения.
Глава Администрации столицы дал высокую оценку проделанной работе, отметив, что новое здание соответствует всем современным требованиям безопасности и комфорта.
- ПАО «Газпром газораспределение Уфа» постоянно работает над обновлением, модернизацией, реконструкцией своих объектов. И это очень похвально, – отметил Ульфат Мустафин. - Хотелось бы, чтобы другие предприятия и организации, которые работают на территории города, брали этот положительный пример и продвигали подобные проекты, направленные на улучшение условий труда своих сотрудников.
Сергей ОСАДЧИЙ.