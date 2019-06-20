Комфорт – дело общее

- Мы территорию у своего дома постоянно обихаживаем, - рассказывает Нина Ивановна, которая как раз в это время со своей соседкой занималась тем, что поливала молодое деревце и пропалывала клумбу. – И мы всегда старались содержать его в хорошем состоянии. Поэтому в программу «Башкирские дворики» не попали. А вот в соседнем все было наоборот. Никогда у них порядка не было, и теперь получается, что их позиция более выигрышная.Время строительства зданий относится к самому началу 50-х, Нина Ивановна заехала в него в 1960-м:- Тогда и газона-то не было, стоял стол посреди двора, на котором играли в домино, шахматы. Из всего благоустройства, мы пару лет назад попали в программу «Единой России» и нам положили асфальт.В соседнем же дворе уже расширили пространство под парковочные места, положили новенький бордюр, на очереди обустройство газонов, укладка травмобезопасного покрытия на детской площадке и существующий пока еще в проекте воркаутный турниковый комплекс. Сами работы подрядчик обещает закончить к 30 июня. Причем одновременно дом попал и под городскую программу по ремонту подъездов, который продлится несколько дольше.- Всего в программу «Башкирские дворики» по ЖЭУ №73 у нас попало шесть дворов, - рассказывает директор Рустэм Хамидуллин. – Сюда сейчас мы привезли грунт для поднятия уровня, чтобы потом на него уложить чернозем для будущих газонов. Будет не двор, а конфетка. Кстати, если хотите посмотреть, как идут работы на других объектах, милости просим.Конечно, любопытство взяло верх и уже через пять минут мы находились у дома №32 по Первомайской. Благо, этот двор мне был очень хорошо знаком – неоднократно приходилось в слякоть пробираться через него к дому сестры, живущей неподалеку.- Если уж откровенно говорить, - признается Рустэм Хамидуллин, - нормального асфальта здесь не было уже лет семьдесят. Сами знаете, во что они превращаются во время дождя.А сейчас по строго расчерченному установленными бордюрами двору катается «New Holland», рассыпая на крупный гравий более мелкий щебень. Подрядчик ООО «Комстрой» зашел на объект всего неделю назад, но уже сейчас двор приобрел черты своего будущего облика.- Закончить работы собираемся через неделю, – говорит прораб участка Александр Зайнетдинов. – Асфальт положим завтра-послезавтра, останется лишь довести работы до окончательного вида.- Жители часто ругаются? Ведь многим, наверняка, не нравится грохот техники?- Поначалу да, - признается собеседник. – Но потом, когда увидели, во что превращается их двор, перестали. Оно и понятно: жить будет уютнее, мы еще и бельевую площадку поставим по их пожеланию.Здесь еще надо сказать, что очень многое в реализации программы «Башкирские дворики» зависит от подрядных организаций. Как рассказал директор ЖЭУ №73, согласившийся стать нашим проводником в мир черниковского благоустройства, иногда сроки реализации работ отличаются в разы, не говоря уже о самом качестве. Приходилось и заставлять переделывать.- Но вот с этим подрядчиком нам повезло, - говорит Рустэм Хамидуллин. – И по срокам они чуть ли не рекорды бьют – за две недели такой объем осилить, да и по качеству кладут очень глубокий асфальт, а значит, и простоит он долго.Стоит еще отметить и другой немаловажный момент. Черниковка очень долго обустраивалась по остаточному принципу, основной массив благоустроительного бюджета все же тратился на центр города. Но за последние два года ситуация стала выравниваться – и старые знаменитые черниковские «сталинки» вновь начали приобретать достойный вид.Владимир ГЛИНСКИЙ.