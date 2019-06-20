Чтобы свалка не росла

- Конечно. Теперь собираю бумагу, стеклянные бутылки и емкости от шампуня в разные пакеты и опорожняю каждый отдельно. Ведь страшно подумать, какими темпами будет расти городская свалка, если все это продолжать складывать в общий мусор! - говорит пенсионерка Гульшат К.Я разговариваю с жильцами дома №3 по улице Ахмет-Заки Валиди. Теперь - в рамках пилотного проекта по раздельному сбору - они счастливые обладатели площадки с красным (стекло), синим (бумага) и желтым (пластик) контейнерами.- Пока нет. У нас контейнер - обычный - стоит прямо около подъезда, и мы пользуемся им. Сортировать мусор пока некогда, да и когда выходишь из дома с ребенком, для нескольких пакетов просто рук не хватает… Но когда сын немного подрастет, я обязательно этим займусь! - говорит девушка.А как бы я хотела, чтобы возле моего дома появились такие контейнеры! Пластиковые бутылки отношу в сетчатый накопитель за три квартала; коробочки из-под пасты, лекарств и чая рука не поднимается выкидывать, а донести до пункта приема макулатуры все нет времени…Эксперимент по раздельному сбору коммунальных отходов в Кировском районе начался в мае по личной инициативе его нового главы Илвира Нурдавлятова. Здесь появилось 25 площадок с тремя разноцветными контейнерами: у памятника Салавату Юлаеву, у стадиона «Динамо», на Верхнеторговой площади и в обычных дворах.- Многие обрадовались новой системе и освоили ее сразу. Но не все. Мы проводили агитационную работу: с жителями встречались представители и администрации, и ЖЭУ. И сегодня то, что должно выкидываться в отдельные контейнеры, попадает именно туда. И наоборот.Рейс в неделю - и порядокМежду прочим, в Уфе есть и активные группы экологических активистов, которые мечтают о системе раздельного сбора, о четкой, жесткой системе, охватывающей много видов вторсырья - как в Европе - много лет. И проводят «субботки-переработки», сдавая частным предпринимателям даже использованные мягкие пакеты от молока. Они же называли и главное препятствие для организации этой системы: если сейчас (исключая территорию эксперимента) за мусором приезжает одна машина раз в день, то при раздельном сборе понадобится несколько машин - для каждого вида ресурсов. И «мусорному» оператору это невыгодно.О том, как преодолеть данную трудность, «УВ» рассказал представитель МУП «Спецавтохозяйство» - начальник отдела по сбору и сбыту вторсырья Владислав Залилов.- По «раздельным» контейнерам мусоровозы - а для них годится любой наш мусоровоз с боковой загрузкой - отправляются в отдельные рейсы. За бумагой и пластиком - еженедельно, за стеклом - реже, его собирается меньше.За неделю на всех 25 площадках набирается 1-2 тонны бумаги и картона (на прошлой неделе - 1700 килограмм), 500-700 килограмм пластика. Что касается того, что в желтый контейнер попадают не только ПЭТ-бутылки, а самый разнообразный пластик… ведь для каждого вида контейнеры не поставишь. (Один контейнер, кстати, стоит от 14 000 руб). А мы его досортировываем - и отправляем на переработку еще много других видов пластика. Например, ПНД и ПВД (полиэтилен низкого и высокого давления) - флаконы из-под шампуней, косметики, бытовой химии, канистры, те же пакеты, полистирол и полипропилен - одноразовая посуда, упаковки от тортов и так далее. В конце концов, даже белый ПЭТ (из-под молока, кефира) раньше не собирали. Видите, сколько всего теперь не едет на свалку! Собственно говоря, мы давно собираем прозрачную ПЭТ-тару и отдельно, но с данным экспериментом это не связано. Ее популярность как вторсырья связана с тем, что полиэтилентерефталат можно перерабатывать до 10 раз. И даже снова изготавливать те же самые бутылки.Всего же сегодня отсортировываем и отправляем переработчикам 13 видов вторсырья.«Переработчики сами выходят на нас»- Правильнее сказать, как раньше, «макулатура» - бумага и картон. Они уезжают на Туймазинский комбинат, где превращаются в гофрокартон. Уже есть договоренность с Пермским ЦБК - скоро начнутся поставки и туда. Переработчиков пластика много: в Подмосковье, в Екатеринбурге. В Уфе есть предприятие, которое перерабатывает ПЭТ до состояния полуфабриката (а не просто прессует и отправляет в Москву, хотя начиналась отрасль именно с этого). Естественно, работаем и с ним.Стекольных заводов в стране тоже достаточно, с несколькими сейчас ведутся переговоры.- Мне кажется, что сдать использованную стеклянную бутылку и использовать повторно - как это делалось в Советском Союзе - гораздо экономичнее, чем каждый раз выплавлять из стеклобоя новую. Сколько энергии, должно быть, при этом тратится!- Не совсем так. На мойку и дезинфекцию «вторичных» бутылок придется потратить много воды, химических средств, да и электроэнергии тоже. Плюс проверка на микротрещины: сегодня требования к стеклотаре гораздо строже, чем в СССР. Так что экономичней вряд ли получится.- Безусловно, вторресурсов для переработки стало больше. Но чтобы говорить точнее, нужно проанализировать статистику хотя бы за полгода, а лучше за год - сейчас подводить какие-либо итоги рано. И, кстати, мы планируем выйти с инициативой расширения эксперимента и на другие районы Уфы. А что касается новых заводов… Давайте загрузим имеющиеся. Сейчас все они страдают от нехватки сырья.И все мы знаем, почему. Причины этого я встречаю прямо по пути на работу. Еще слишком много граждан считают за труд донести использованную бутылку даже до ближайшей урны…Екатерина КЛИМОВИЧ.