Репортаж с уфимских дорог

Сейчас ремонтники взяли небольшой тайм-аут - до 21 июня. Пользуясь этим, мы прошлись по улицам и оценили их состояние.Двигаясь от Дома печати в сторону Аграрного университета, отмечаем: асфальт ровный, следов особенного износа нет. Вспоминаю, как в прошлом году техника и рабочие трудились здесь несколько недель, практически смонтировав новый дорожный панцирь. Латать здесь дыры придется еще не скоро. Потому в этом году реконструкция передвинулась к фирме «Мир».Сегодня черная порода под ногами не так сильно нагрелась от солнца, а два дня назад она была раскалена до 150 градусов. Рабочие ровняли ее, а укладчик прессовал многотонными катками. Между тем толщина нового слоя небольшая, всего три-четыре сантиметра. Хотя к середине проезжей части намечается утолщение. Принцип создания асфальтового полотна объяснил мастер дорожных работ ООО «СНТ» Артур Бакиров.- Возвышение в центральной части называется дорожной осью. Она естественным образом разделяет дорогу на две части. И более высокой делается для естественного оттока дождевой воды.Замечаю, что разметка между полосами движения прочерчена условно, будто на несколько дней. Это объясняется просто: ремонт еще не закончен. Застывший состав под ногами – ни что иное, как формирующий слой. Он замешан из крупного щебня и битумной связки и должен выдерживать динамическую нагрузку. Вскоре на него уложат мелкозернистый состав, более устойчивый к трению шинами. Очевидно, тогда и появится полноценная разметка.У остановки «Имени Города Галле» дорога вновь приобретает серо-пыльный цвет. Вспоминаю, какое столпотворение творилось здесь прошлым летом, когда ремонтировался участок в сторону Южного автовокзала. Учитывая оживленность трассы, дорожники сделали все в рекордные сроки. Но уступок в плане качества не было и нет, хотя свою свежесть асфальт потерять успел. На улице 50-летия СССР, картина другая – полосы теснее, разделяющих линий почти не видно. Ближе к мостовому переходу у ТРК «Июнь» обочины несколько расступаются, и ехать более-менее комфортно. А вот трещины и выбоины на боковом подъеме удобств движению не добавляют. Очевидно, сюда ремонтная техника не приходила давно.- Да, это сложный участок. Но износ полотна допустим. А имеющиеся колдобины могут ликвидировать местные организации, - считает Бакиров.Дальше дорога сужается вновь, возникают очертания театра «Нур». От «зебры» напротив остановки осталась едва заметная пара пятен. Единственный ориентир – зеленый глаз светофора, и дорогу люди переходят в разнобой.- Да, эту проблему не мешало бы исправить. Тем же детям здесь идти очень опасно. Почему бы коммунальщикам не обновить краску? Ведь даже кафе, что напротив, хорошо обслуживает свою часть дороги, - говорит местный житель Александр Прохоров.И он прав, желто-белый диколор вокруг ресторанчика отлично виден и водителям, и пешеходам.Двигаясь дальше, приближаемся к мостовому переходу через проспект Салавата Юлаева. Помимо знаков, пыл автогонщиков охлаждает и стоящий здесь экипаж дорожной полиции. Что вполне понятно: место довольно напряженное. Стоя у перил, обнаруживаем внизу злейшего врага уфимских дорожников – испещрившую трассу колею. Попади в такую колесо, и машину может выбросить на встречную полосу. Справедливости ради надо сказать, что новый дорожный камень здесь уложили пару лет назад, и пока следы протирания колесами неглубоки. Возникает вопрос: насколько вообще уфимский асфальт устойчив к трению? Ответ удалось получить уже после возвращения в редакцию.- Перед тем, как приступить к монтажу асфальтобетона, фирма-укладчик должна получить наше разрешение. Для этого мы берем образец используемого материала и проверяем его на соответствие ГОСТу. Испытывается ударопрочность, способность впитывать влагу. Устойчивость к трению проверяем на специальном станке. Согласно нормативу, первые отметины на образце должны появиться лишь после двадцати тысяч проездов колеса, - рассказали сотрудники дорожной лаборатории.Пока же стоим над ревущим потоком, пытаясь представить ежесуточную нагрузку. Цифры рисуются масштабные, ведь речь об одной из двух основных транспортных артерий Уфы. Интересно, а как обстоят дела на других улицах? Например, 8 Марта или Комсомольской. Кстати, к ним у ремонтников в этом году особое внимание. Именно там реконструкция пройдет наиболее масштабно. Говоря строго, нынешний сезон будет лишь началом. Работы второй и третьей очереди продлятся до 2021-го. Логика понятна: улицы дублируют проспект Октября и частенько несут не меньшую нагрузку.Что и видно по состоянию дорожного полотна. Надо сказать, что текущий ремонт здесь делается своевременно методом дорожного картирования. О том, что это такое, рассказал инженер ООО «Ремсервис» Владислав Расторопнов.- Представьте, что на дороге в прямой близи друг от друга возникают несколько выбоин. В таком случае рациональнее не ремонтировать каждую из них отдельно, а обновить весь участок. Собственно, этот квадрат и называется «картой», - говорит он.Большое значение в работе дорожников имеет еще одна карта, на этот раз интерактивная. Этот интернет ресурс размещен на сайте городской администрации. Всего пара кликов, и открываются все столичные трассы, отмеченные красными, желтыми и зелеными флажками. Так видны точки, требующие ремонта, ремонтируемые и те, где все уже сделано.С одной стороны, сейчас дорога похожа на лоскутное одеяло, с другой – лишь благодаря этому по ней более менее комфортно ездить. Совсем скоро проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» придет и сюда, тогда ситуация изменится коренным образом.Улица Шафиева, дорожный переход на перекрестке с проспектом Октября. Белые полосы почти стерты. Поворачивая, водители не могут оценить дистанцию до пешеходной зоны, что увеличивает риск наезда. Между тем безопасность подразумевает и четкую маркировку. Что приятно радует, так это качественное разграничение полос на самом проспекте, особенно в районе Госцирка. Да и пресловутой колеи здесь нет. Напротив остановки «Гимназия № 1» в глаза бросаются следы свежего ремонта. Похоже, часть дороги обновили совсем недавно. В целом дорожное полотно выглядит неплохо. Чувствуется, что за его целостностью следят. Между тем что постройка, что содержание многополосной трассы – дело затратное и хлопотное. Просто не все можно заметить беглым взглядом. Особенно в этом убеждаешься у начала Уфимского шоссе.Скатываясь с пригорка, черная многополоска бежит в сторону Черниковки. По обеим сторонам ее обнимают рукава ливневой канализации, оформленные в бетонный каскад. Если приглядеться, то видно, что площадка под асфальт отсыпалась грунтом. Выверить нужный уровень с учетом такого уклона – задача не из легких.Где-где, а здесь даже выезды из прилегающих дворов отмечены четким белым пунктиром. Да и сама трасса выглядит достаточно свежей.Сегодня на столичных дорогах – временное затишье. Но уже с 21 числа ремонтники вновь приступят к работе. Сейчас в их прицеле-12 участков на таких улицах, как Бирский тракт, Перспективная (трасса Уфа - Шакша) , дорога Уфа - Аэропорт, и так далее.Егор СОЛНЦЕВ.