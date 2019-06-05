С днем рождения, Уфа!

На церемонии присутствовали врио главы РБ Радий Хабиров, депутаты, члены правительства и представители администрации города.- Мы сегодня открываем фонтан «Часы». Он возводился долго, но наконец мы его построили. Это будет еще одним местом отдыха для наших горожан, теперь уфимцы смогут любоваться такой красотой здесь, на этой прекрасной площади. Мы хотим поздравить жителей и гостей столицы с праздником – Днем России и Днем города, хорошего вам настроения и улыбок,- приветствовал собравшихся горожан мэр Уфы Ульфат Мустафин.- Как красиво, с удовольствием будем гулять здесь! – восхищались гости праздника, наперебой делая фото на фоне нового арт-объекта столицы.Гранитная чаша, двенадцать цифр из светло-желтого металла, а сами струи различаются по высоте – самая интенсивная показывает час. Здесь есть чем восхититься - вода будет по-настоящему танцевать. За каждое ее движение отвечает отдельная форсунка, всего их четыреста тридцать две. Шестьдесят фонарей по периметру чаши отмечают бег секунд. Но самое яркое представление обеспечат сто семьдесят проекторов в сердце фонтана…Завершилась церемония масштабным флешмобом – сотни мальчишек и девчонок исполнили заводной танец.…Также на площади Ленина Радий Хабиров осмотрел Город мастеров, пообщался с уфимцами. Умельцы подарили ему кувшин и курай. (подробнее о выставке – на стр. 12).Многие горожане, пользуясь случаем, фотографировались с руководителем региона и делали селфи на память. Посчастливилось получить заветное фото и супругам Казыхановым.- Вот внуков удивим, когда покажем фото с Радием Фаритовичем! У нас их трое. Очень нравится глава республики, деятельный, конкретный, хотя тяжело ему, проблем-то много накопилось. Я сам уже два года как на пенсии, проработал на УМПО, был и мастером, и сварщиком, и электриком, - рассказал Ахнаф Адифович.- Нашей столице – 445, и я желаю дорогим жителям процветания и любви к родной Уфе. Если вместе будем заботиться о городе, он будет развиваться и расти. До Летних Международных детских игр осталось не так много времени, и я уверена, что все пройдет на «отлично», Уфа не раз проводила крупные международные соревнования. А любые состязания – прекрасный пример для наших ребят – заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, - отметила депутат Госдумы, паралимпийская чемпионка Рима Баталова.Альфия ИБРАГИМОВА.Фото: Рита ИШНИЯЗОВА.