Солдаты мирного времени

Под звуки оркестра вслед за знаменоносцами маршируют расчеты 22-го отряда Федеральной противопожарной службы. Пожарные всей страны отмечают 370-летие своей службы. А отрядовцы - еще и четверть века существования своего подразделения. В их зоне ответственности - Уфа, Благовещенск и ряд районов республики. Простые цифры: за годы работы ликвидировано более 46 000 пожаров, спасено более 16 000 человек.Следом, взяв равнение на знамя, идут огнеборцы муниципальной пожарной охраны. Эта структура существует уже более десяти лет. Все это время технический потенциал постоянно наращивался – построены и реконструированы здания МПЧ «Чесноковка», «Нагаево», «Максимовка», «Цветы Башкирии», «8 Марта», «Старые Турбаслы».- Наши подразделения оснащены современной автомобильной и другой техникой. Личный состав несет дежурство круглосуточно. И, что главное, обладает необходимой квалификацией. Частей стало больше, значит, уменьшился радиус действия каждой из них. Теперь экипажи быстрее прибывают на место вызова, - рассказал начальник Управления пожарной охраны Равиль Каримов.Следом за «горожанами» на площади появляются те, кто еще только учится искусству борьбы с огнем. Студенты кафедры «Пожарная безопасность» колледжа радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности. Начиная с 2001 года, подготовку здесь прошли более 650 человек. Большая часть из них успешно нашла себя в профессии.История пожарной охраны России ведет свой отсчет с 30 апреля 1649 года. Для Уфимской крепости она началась позднее - 14 июля 1816-го. Именно тогда было построено деревянное здание депо по улице Большой Казанской (ныне Октябрьской революции, 14). Смельчаков было всего 12, на вооружении они имели телеги с бочками, трубы, ведра, ломы, багры, лопаты, топоры и фонари.Спустя века гарнизон Уфы состоит из 460 человек личного состава. В распоряжении имеются 122 единицы основной и 30 единиц специальной техники. Часть машин и в праздник осталась на боевом дежурстве.Автомобильная колонна парада растянулась на несколько сот метров. Глядя на нее и стоящих в строю спасателей и пожарных, понимаешь: их не зря называют войсками. Защищать жизни в мирное время для этих людей – каждодневная реальность.Первыми выехали так называемые снегоболотоходы. Легкие и маневренные, квадроциклы помогают искать пострадавших в труднопроходимой местности. Восхищенные возгласы мальчишек вызывает идущий следом бронетранспортер. Задача его водителя - разведка очагов возгорания, поиск и эвакуация раненных. А вот красно-белые «ГАЗели» первой помощи применимы только в городе. Чаще всего они первыми оказываются на месте крупных дорожных аварий. А вот сияют мигалками автоцистерны.Иван БЕГМА.