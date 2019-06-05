Где начинается наша столица?

Здесь, безусловно, сердце Уфы. Хотя о далеких временах первых стрельцов давно ничего не напоминает. Однако наивно было бы предполагать, что такое выгодное и будто специально созданное природой для мощного административно-военного центра место пустовало.На территории Уфимского полуострова насчитывается более 80 памятников археологии. И один из них претендует на то, чтобы оспорить «паспортный» возраст Уфы не на одно столетие.За старым деревянным домом по улице Пушкина раскинулся пустырь. На первый взгляд кажется, что здесь пролегает очередной уфимский овраг. На ковре из одуванчиков и клевера стоят мольберты. Студенты художественного колледжа старательно пишут закатные пейзажи.- Вы специально пришли на городище?- Куда? - удивляются молодые люди. – Нет, мы даже не слышали о таком.После короткой лекции удивленные художники уже по-другому смотрят на место случайного пленэра.А вот уфимцы и гости города при въезде через «южные ворота» продолжают созерцать лишь серый забор. Что за ним скрывается - стройка или сокровища ушедших времен - им остается только догадываться. Раскопки здесь уже завершены. Археологи приняли решение законсервировать оставшуюся часть городища и проводить только экспертные работы. Главная задача сегодня – добиться строительства на месте раскопок археологического парка.- Мы об этом говорим уже много лет, - говорит директор республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа» Гаухар Батталова. – Важным шагом стало то, что концепцию парка утвердило правительство республики. Следующий этап - войти в региональную адресную инвестиционную программу.Реализация смелых планов превратит «пустырь за забором» в один из туристических брендов столицы республики. Проект археологического парка разработал архитектор Амир Каюмов. Он же предложил использовать имеющиеся перепады высот как одну из главных «фишек» территории.В окне со стеклянным верхом (подобно тому, что на Ивановской площади Московского Кремля) будет реконструирована историческая часть средневекового города и создана экспозиция культурного слоя памятника. Посетители смогут увидеть воссозданные жилища имастерские, а также зону раскопок с манекеном археолога «в процессе» работы.- Наша цель - благоустройство всей территории (пока что мы рассматриваем только 570-й квартал, включающий четную сторону улицы Пушкина, так как реновация нечетной стороны предполагает большое расселение). Здесь будут проложены дорожки, построены площадки: детская и универсальная, подходящая для проведения различных городских и республиканских мероприятий. Это место должно стать точкой притяжения горожан, - считает Гаухар Батталова.Исследования на городище ведутся уже 13 лет. За это время археологи извлекли из земли тысячи артефактов. Своеобразными символами стали бронзовая фигурка лошади и каменная скульптура головы человека с тюркскими чертами лица.А фрагменты керамики, изделия из кости, пряслица, наконечники стрел, стеклянные бусы стали тут типичными находками. Каждый сезон преподносил свои сюрпризы, и коллекция музея пополнялась ювелирными украшениями из золота, ременными накладками из драгметаллов, бронзовыми зеркалами.В 2016 году при исследовании оборонительного вала и рва была найдена маленькая серебряная серьга. Она была изготовлена в VI-VII веках и, возможно, привезена с Кавказа. Подобные украшения этого времени встречаются часто, но они - бронзовые.Здесь было найдено немало изделий из Византии, есть находки иранского происхождения, бусина из Египта в виде скарабея, раковины каури из Индийского океана.В 2017 году археологам удалось найти глиняный тигель с остатками металла внутри. Это - специальный горшок, который использовался для производственных целей: в нем нагревали, высушивали, сжигали различные материалы. Широко применялся он в металлургических мастерских. Подобная находка свидетельствует о том, что они были и в древней «Уфе».Еще одна находка - сосуд, выполненный на гончарном круге в VII-VIII вв. и имеющий форму амфоры. Под тяжестью земли он распался на фрагменты, но сотрудникам музея удалось наиболее полно восстановить его: широкое вытянутое тулово, плоское дно, в средней части прикреплены две ручки, поверхность имеет светло-коричневую окраску, хорошо выровнена. Данный тип керамики встречается на местах археологических памятников Терско-Сулакского междуречья, и появление такой посуды свидетельствует о контактах населения городища и Хазарского каганата в VII-X веках.Так какими же они были – первые «уфимцы»? На каком языке говорили, во что наряжались и что ели на обед?Многолетние исследования позволили реконструировать многие фрагменты жизни средневекового поселения и воплотить их в макете, созданном художницей Резедой Тагировой.Мастерские дышали огнем, выплавляя оружие и необходимые в хозяйстве вещи из железной и медной руды. Ювелиры колдовали над украшениями, а гончары ваяли сосуды на любой вкус и достаток. На этом список умений горожан не заканчивается: они ткали, вырезали из костей животных бытовые мелочи, разводили скот и, конечно же, торговали. Ибо город не может существовать без торговли. Здесь было найдено немало бус из Ирана, Египта, Индии, посуда из Средней Азии и Кавказа, изделия из стекла и полудрагоценных камней из Византии.Жили «уфимцы» в небольших домах, по площади сравнимых с двух- или трехкомнатной квартирой в обычной панельке. Судя по находкам костей животных, в основе меню у них было мясо овец, коз, коров, лошадей. Гораздо реже жители городища лакомились промысловыми животными - оленями, лосями, медведями и зайцами.Как и любой современный город, Уфа-II была неоднородной по этническому составу. Фрагменты керамики свидетельствуют о том, что город населяли представители разных культур: турбаслинской, кушнаренковской, бахмутинской.В непосредственной близости от городища находится крупный могильник. Он занимает территорию кварталов по улицам Тукая, Заки Валиди, Пушкина от улицы Ново-Мостовой до Правой Белой и мусульманского кладбища. Не вызывает сомнения, что данный некрополь служил местом погребения жителей Уфы-II и окрестных городищ.Находки золотоордынских монет говорят о том, что город продолжал функционировать и в XIV веке. Так почему же процветающий город вдруг исчез с лица земли и из человеческой памяти? Ученые предполагают, что виновата в этом - эпидемия чумы.Памятник археологии «Городище Уфа-II» впервые открыт в 1953 г. уфимским краеведом П.Ф. Ищерековым. В 1958 году Петр Федорович поручил молодому ученому – Ниязу Мажитову классифицировать и типологизировать 15 ящиков подъемного материала. В 1958 г. Мажитов сам проводил разведочные раскопки. В 1968 г. памятник исследовала М.Х. Садыкова, а в 1990-м г. - В.В. Овсянников. Полученные материалы позволили датировать «Городище Уфа-II» предварительно V-XIV веками.В 2006 году Нияз Абдулхакович, проезжая на автобусе мимо городища, увидел, что на нем орудует строительная техника. С этого момента началась долгая борьба за памятник с застройщиками. Масштабные раскопки, проводимые здесь с 2006 по 2011 год, дали сенсационные результаты. Например, тогда было установлено, что крепостная стена имела ширину в основании в 11–12 м, а высоту около 5 метров и была укреплена двумя бермами шириной 1,5 метра.Дальнейшие изыскания дали основания утверждать, что Уфа-II непрерывно функционировала с IV по XIV век и является самым крупным археологическим памятником на территории южного Урала, культурный слой которого достигает 4 метров.С 2011 года сохранностью и исследованием памятника занимается республиканский музей – заповедник «Древняя Уфа». Помимо стационарных раскопок, которые ныне прекращены, музей занимается изучением, сохранением и популяризацией наследия древнего города.Екатерина Маркова.