Главная тайна города

Ученые-лингвисты, историки предложили несколько десятков версий, доказывая древнеиранские, тюркские, финно-угорские, башкирские корни топонима. «Уфа» - это и древнетюркское понятие - «темная вода» (по кажущемуся цвету воды в протекающих рядом реках и окружающих озер) и «холм, гористая местность». А сторонники венгерского происхождения слова связывают его со свежесрубленными деревьями.Предлагаем вспомнить пять самых интересных версий.Служивший переводчиком писатель - башкир М. Уметбаев во второй половине XIX столетия предположил, что название города родилось из междометия «Уф»! При постройке на месте первого русского острога, ставшего потом и детинцем-Кремлем города-крепости, по призыву воеводы Нагого работали и башкиры. Они копали рвы, насыпали валы, поднимали, ставили и вкапывали в землю тяжелые дубовые бревна возводившихся кремлевских стен. При этой тяжелой работе у башкир невольно вырывалось в виде натруженного вздоха междометие «Уф!».По другой легенде на месте Уфы сначала находилось кочевье Афтыбия, который из-за недостатка корма для стад и конских табунов переместился на юг Башкирии, в нынешний Зилаирский район. Якобы из имени этого бия и получилось отдаленное созвучие - «Уфа», ставшее названием города.Одним из вариантов этой версии может служить утверждение, сделанное еще Петром Рычковым в «Топографии Оренбургской области». Он пишет о существовании древнего поселения, давшего имя вновь основанной крепости: «О звании города Уфы можно догадываться, что оно не вновь ему придано, но паче возобновлено прежнее, и сущее то, которым нагайские ханы, исстари живучи в здешних местах, город свой именовали…». Владимир Агте также писал о том, что нынешняя Уфа получила свое название от одноименного поселения на Усольской горе, существовавшего задолго до закладки русской крепости. Такой версии придерживается в своей книге и известный урбанист Р.Г. Буканова.Уфимец-филолог профессор Филоненко, в дореволюционные годы занимавшийся исследованиями происхождения башкирского народа и опубликовавший в 1912 году монографию «Башкиры», уже в советские годы написал статью о слове «Уфа». Он считает, что название имеет тотемное происхождение, то есть берет свои корни от первобытных верований, поклонения силам природы. Но предположений о том, какой же почитаемый тотем мог бы быть созвучен топониму «Уфа», не приводит. Позже появилась версия, что слово в переводе с финно-угорского можно трактовать как «медвежья лапа».Петр Ищериков высказывал другое предположение: «Вероятно, уже в каменном веке, в особенности в позднейшую неолитическую эпоху, характерную начатками земледелия и приручения животных, а следовательно, и начатками оседлого образа жизни, стоянки уже имели какие-то обозначения и имена, так же как и известные тогда на ближних или дальних расстояниях реки, озера, горы, места охот и рыбной ловли, а также районы и места других стоянок, вероятно, по существовавшим уже названиям родовых общин».Он поддерживает и другую версию, которая на сегодняшний день выглядит вполне убедительно. На Уфимском полуострове много могильников с насыпями и довольно больших курганов – уба, убалар. Известный тюрколог Николай Дмитриев также возводил название к древнетюркскому «уба» (холм, курган, гористая местность).К тому же нельзя упускать из виду тот факт, что карстовые провалы - не современное явление. Внезапные обрушения, безусловно, пугали первых поселенцев. Таким образом, топоним может иметь дополнительное значение как «провальное место» - убылкан.Есть также мнение о происхождении названия города от другого древнетюркского слова – «уфак» (малый, небольшой) или от названия башкирского рода «упей», однако башкирские племена в бассейне реки Уфы появились в исторически недавнее время, а название реки имеет более древние корни.Подготовила Екатерина Маркова.