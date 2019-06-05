Врата в солнечный день…

Актеры Национального молодежного театра недавно вернулись из Екатеринбурга, где представила премьеру «Долгое-долгое детство» по повести Мустая Карима. О жизни театра наша беседа с главным художественным руководителем Мусалимом Кульбаевым.
- Премьера только прошла в Уфе, а вы тут же отправились со спектаклем в Екатеринбург. Не волновались?
- В Свердловской области отмечают столетие Мустая Карима, и Башкирский национальный культурный центр в Екатеринбурге пригласил нас для участия в торжествах. Конечно, мы не могли не откликнуться. Зрители – наши земляки, представители башкирской и татарской диаспор. Спектакль посмотрело руководство области: председатель национального центра, заместитель министра культуры, советник губернатора по вопросам национальностей и правам человека. Нам оказали теплый прием. Екатеринбург - город важный на театральной карте России, в нем одном только 18 театров, и в области примерно столько же. Они, разумеется, все разные - от студийных и заканчивая академическим. Мы своих свердловских коллег хорошо знаем еще и потому, что там работает уроженец Уфы, бывший директор нашего Оперного Андрей Шишкин, и в силу того, что многие артисты сотрудничают с екатеринбургским театром. Наши гастроли прошли хорошо, мы уезжали с приятным чувством удовлетворения.
- Почему вы решили поставить именно «Долгое-долгое детство»? Произведение неторопливое, автор вводит нас в очень тонкий мир душевных переживаний, где важны мельчайшие детали, а сцена – это страсти, действие.
- Безусловно, был риск, ведь повесть - философский трактат. Конечно, в республике это не первая постановка, но тем не менее не так много режиссеров, которые берутся за это. Мы решились по простой причине: это великая литература, программное произведение Мустафы Сафича, и в театре, носящем его имя, должно быть это произведение. Само оно, действительно, написано неспешно, можно сказать, по канонам народной башкирской песни. Удалось ли нам передать его суть, скажет зритель.
- В спектакле есть символ – врата...
- Расшифровка на поверхности, это - порталы в определенные миры, и самые большие - в мир детства. Через эти врата люди приходят в жизнь, а некоторые уходят навсегда. Символ придумал замечательный художник Эдуард Гизатуллин, с которым мы уже давно сотрудничаем. Он создал замечательную сценографию к спектаклю «Радость нашего дома» и вот вновь удивил. Живет он в Москве, но он наш уроженец, коренной уфимец.
- Что в спектакле лично вас особенно затрагивает? Тема войны, любви?
- Передо мной и всей постановочной группой первоначально стояла задача ответить на вопрос: какие стечения обстоятельств, факторов приводят к тому, что появляется личность такого масштаба, как Мустай Карим? Каким воздухом он дышал? Как и с кем общался? Все сюжетные линии возникают только для того, чтобы посмотреть, какое влияние на него это оказало: и сцена страшного суда, и любовная история Ай-Йондуз и Марагима, все, что формировало мальчика, и в результате чего вырос гений. Конечно, это почти безнадежная задача. Но мы попробовали.
- Расскажите о своей совместной работе с Мустафой Сафичем.
- Если кому-то выпадает общаться с живым классиком, то это, счастье. Когда сталкиваешься с таким могучим, солнечным мировоззрением, это имеет огромное значение и не может не повлиять. Для меня каждая встреча с Мустафой Сафичем была значима, всегда происходили какие-то открытия, я уж не говорю о том, каким потрясающим, неповторимым чувством юмора он обладал. А чувство юмора и талант для меня одно и то же. Человека с таким чувством юмора, как у Мустафы Сафича, я ни до, ни после не встречал. Наш театр он любил, часто бывал здесь, у нас в репертуаре много спектаклей по его произведениям, чем мы гордимся.
- Вы часто обращаетесь к теме детства. Почему?
- Этот период жизни - важный смыслообразующий фундамент каждого человека, на нем вырастает все наше общество, и его будущее зависит от степени счастливости человека в детстве, если можно так выразится, чем больше любви в эти первые годы испытывает человек, тем более устойчивый светлый и открытый мир у него получается в результате. Поэтому детство - бесконечно занимающая меня тема, много спектаклей посвящены этому: начиная с «Радость нашего дома» и «Ночевала тучка золотая», «Датская история», «Левушка». Мы рассматриваем ее абсолютно с разных ракурсов, разных точек зрения, и вот «Долгое-долгое детство» появилось, спектакль будет совершенствоваться, я в этом не сомневаюсь
- Что приводит в ваш театр молодежь?
- Трудно сказать за них. Но делать намеренно модные вещи - ультракислотную, эпатирующе скандальную драматургию лично мне не интересно. Сейчас правят бал в основном разрушающие, деструктивные вещи, и большинство произведений современной драматургии - сплошная деконструкция. Я, наоборот, вижу нашу задачу в гармонизации, что как раз не модно и не популярно, так что мы двигаемся против течения, и, возможно, очень странно слушать наши песни о добре и любви, но мы все равно будем этим заниматься в надежде, что это к чему-то хорошему приведет. Зачем мы вообще нужны, если будем работать исключительно в развлекательном сегменте и заботиться о том, чтобы не заскучал «добрый» зритель в 9 ряду?
- Пьес хороших мало?
- Да, дефицит ощущается, но хорошего всегда меньше.
- У вас нынешний сезон был насыщен на премьеры. С чем это связано?
- Да, состоялось 9 премьер, и мы сами себе напоминаем завод, в стенах которого постоянно идет какой-то бурный процесс. Помимо плановых спектаклей мы параллельно участвуем в грандовых проектах, если они находят поддержку, а к примеру постановка «Я - кулак. Я - А-Н-Н-А» – наш творческий эксперимент, так у нас и получился весьма насыщенный сезон.
- Будут ли новые постановки по произведениям Мустая Карима?
- Безусловно. Сейчас мы находимся в стадии раздумий, что это будет - «Деревенские адвокаты», «Страна Айгуль». У него, к счастью, много произведений, которые хочется поставить на сцене.
Беседовала Лилия ЗИМИНА.