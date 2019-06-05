Врата в солнечный день…

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Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook. Как отмечается в сообщении, украинские военные заметили судно ...

Названа причина крушения самолета Качиньского Как отмечается, совместные работы были инициированы польской стороной. При этом собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибке экипажа. Ранее сообщалось, что СК предоставил новые данные ...