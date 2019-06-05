Чем рискует пешеход?

- Наша задача – выработать решение, которое позволит снизить аварийность. Как видите, люди здесь очень часто пересекают дорогу, где только в одну сторону две полосы движения. Но разметки, обозначающей пешеходный переход, здесь нет! – говоритСогласно статистике, по числу аварийных участков на дорогах Башкортостан занимает второе место после Москвы. И около 100 из 136 таких болевых точек находится в Уфе. Очень часто дело не в плохом качестве асфальта, а в неудобной организации движения и отсутствии необходимых знаков.- Можно вспомнить известную зарубежную практику, когда переходы делаются в местах, которые выбирают сами люди. Как считаете, можем ли мы организовать его здесь? – спрашиваетНа вопрос отвечает представитель ГИБДДПо его словам, действующая пешеходная зона со светофором находится менее чем в ста метрах, на перекрестке. Получается, что люди просто не доходят до него, предпочитая «перебежку страха». Для некоторых, увы, риск оборачивается трагедией.Как один из вариантов: разделить дорогу на две части тросовым ограждением. Опыт других городов показывает, что ход достаточно эффективен. Однако тут же озвучиваются минусы. Во-первых, исчезнет целая дорожная полоса. Во-вторых, начинание дорогостоящее, обойдется в несколько миллионов рублей.Есть гораздо более простая и эффективная альтернатива – металлическое тротуарное ограждение. В высоту оно будет достигать почти метра и адекватно впишется в дизайн улицы.Это решение специалисты берут «на карандаш». Недавно на Менделеева был капитальный ремонт, но, к сожалению, эту ситуацию ремонтники не учли. Теперь придется ситуацию исправлять.Едем дальше. Оживленный перекресток Менделеева с улицей Кувыкина памятен и автомобилистам, и пешеходам. Те, кто за рулем, знают: в час пик здесь не протолкнешься. А другим уфимцам порой непросто пересечь улицу. Замечаю, что «зебр» здесь несколько. Только вот «шкура» у них основательно поизносилась, а у светофора нет пешеходной фазы.- Это не упущение, а необходимость. Иначе по утрам и вечерам движение здесь попросту встанет. Хотя в вечернее и дневное время световой регулировщик и работает в разных режимах, - объясняет представитель Госкомтранса.- Получается, что ориентироваться остается лишь на знаки переходов. Разметку нужно обновить, иначе скоро ее совсем не будет видно. – резюмируют единороссы.Вот мы уже рядом с лицеем № 5, что на углу улиц Авроры и Рабкоров. Дорога здесь второстепенная, машин немного. Но прямо на нее смотрит главный вход в учебное заведение. Недолго думая, ребятня пересекает газон, и прямо по декоративным кустам выбегает на проезжую часть. До обустроенного перехода – все та же сотня метров. Правда, и отсюда видно: разметка истерта, светофор замкнуло на желтом свете. Разбираться с его поломкой будут спецы из МУП «Уфагорсвет».А на самой улице Авроры идет ремонт дороги, как раз в рамках «БКД». Скоро здесь появятся новая техполоса, тротуары. Пыл автогонщиков собьют «лежачие полицейские» (участок прямой, это реально нужно). В дополнение ко всему этому рядом с лицеем появится одностороннее стальное ограждение. Что, надеюсь, остановит особо шустрых школьников.